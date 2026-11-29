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Ανοιχτά αναμένεται να είναι σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα, εν μέσω της κακοκαιρίας «Άργος» που θα επηρεάσει την κίνηση των καταναλωτών.

Η αγορά κινείται πλέον σε εορταστικούς ρυθμούς, με την Black Friday της περασμένης Παρασκευής να δίνει το έναυσμα για ένα εκπτωτικό τετραήμερο. Αύριο, Δευτέρα, οι εκπτώσεις και οι προσφορές επικεντρώνονται στις ηλεκτρονικές αγορές, λόγω της Cyber Monday και σταδιακά ξεκινά η εορταστική περίοδος για τα μαγαζιά, με διευρυμένο ωράριο.

Σήμερα, το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων θα είναι από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα εμπορικά κέντρα μπορεί να μείνουν ανοιχτά μέχρι τις 20:00. Σημειώνεται ότι η λειτουργία τους σήμερα είναι προαιρετική, ωστόσο είναι μία καλή ευκαιρία για τους καταναλωτές να αγοράσουν τα δώρα των Χριστουγέννων σε καλύτερες τιμές.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ;

Η δυνατότητα λειτουργίας ισχύει και για τα σούπερ μάρκετ. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, πως θα ανοίξουν όλες οι αλυσίδες ούτε όλα τα καταστήματα κάθε αλυσίδας. Πιο αναλυτικά:

Lidl: Θα λειτουργήσουν επιλεκτικά καταστήματα, με ωράρια που μπορεί να διαφέρουν ανά περιοχή

My market: Έχει ανακοινώσει κατάλογο συγκεκριμένων καταστημάτων που θα λειτουργήσουν 11:00 – 15:00.

Σκλαβενίτης: Το κατάστημα στο Smart Park στα Σπάτα θα είναι ανοιχτό 11:00 – 20:00.

ΑΒ Βασιλόπουλος: Ορισμένα σημεία έχουν ξεχωριστό κυριακάτικο ωράριο. Ενδεικτικά, το κατάστημα στην οδό Πειραιώς 86 αναφέρει λειτουργία 11:00 – 20:00.

Τα καταστήματα μικρότερου τύπου, όπως Shop&Go και Local, έχουν επίσης ωράριο που μπορεί να διαφέρει ανά σημείο. Πριν από την επίσκεψη, χρειάζεται έλεγχος στην επίσημη σελίδα ή στον εντοπιστή της κάθε αλυσίδας.

Τι ισχύει για το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα μέσα στον Δεκέμβριο;

Το εορταστικό ωράριο αρχίζει επισήμως στις 10 Δεκεμβρίου. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά τις εξής Κυριακές:

13 Δεκεμβρίου: 11:00 – 16:00

20 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

27 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

Τα πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα μπορούν να είναι ανοιχτά έως τις 20:00.

Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, καθώς και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου.

Κλειστά θα είναι επίσης την Πρωτοχρονιά, Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2027, ενώ ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει να μη λειτουργήσουν ούτε το Σάββατο 2 Ιανουαρίου.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα προτείνεται να λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00.

Καταναλωτικές τάσεις και μέτρα αυτοπροστασίας

Έντονο ενδιαφέρον για τις προσφορές της Black Friday και της Cyber Monday εκδηλώσουν φέτος οι Έλληνες καταναλωτές, με τους νεότερους να είναι περισσότερο πρόθυμοι να επηρεάσουν τις αγοραστικές τους επιλογές από τις εκπτωτικές περιόδους. Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Marc για λογαριασμό της Visa, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 14 Νοεμβρίου 2026 σε δείγμα 1.003 ατόμων, οι προσφορές αποτελούν σημαντικό παράγοντα ενόψει τόσο των εκπτωτικών ημερών όσο και της εορταστικής περιόδου.

Ειδικότερα, το 84% των ερωτηθέντων σκοπεύει να αγοράσει δώρα για τα αγαπημένα του πρόσωπα, με το μεγαλύτερο μέρος να υπολογίζει ότι θα διαθέσει από 100 έως 249 ευρώ. Στον τρόπο πραγματοποίησης των αγορών, οι καταναλωτές επιλέγουν έναν συνδυασμό φυσικών καταστημάτων και ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς το 49% δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει και τα δύο κανάλια. Η τιμή παραμένει το βασικό κριτήριο επιλογής για το 74%, ενώ ακολουθούν η ποιότητα με 65% και οι προσφορές με 37%. Παράλληλα, η Black Friday και η Cyber Monday επηρεάζουν τις αποφάσεις του 55% του συνόλου, ποσοστό που ανεβαίνει στο 76% για τις ηλικίες 18-29 ετών.

Σημαντική είναι και η παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικασία των αγορών. Το 72% των συμμετεχόντων δηλώνει εξοικειωμένο με εφαρμογές AI, ενώ το 55% του γενικού πληθυσμού σκοπεύει να τις χρησιμοποιήσει κατά τη φετινή Black Friday και τις γιορτές. Κυριότερες εφαρμογές τους είναι η σύγκριση τιμών, που συγκεντρώνει 64%, η αναζήτηση και αξιολόγηση κριτικών με 63% και η λήψη προτάσεων για δώρα με 48%. Ωστόσο, η αυξανόμενη εξοικείωση δεν συνεπάγεται πλήρη εμπιστοσύνη στην αυτοματοποίηση των συναλλαγών. Μόλις το 24% των χρηστών AI θα επέτρεπε σε έναν ψηφιακό βοηθό να ολοκληρώσει αυτόνομα μια αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε προσωπική έγκριση σε κάθε στάδιο. Επιπλέον, το 81% αυτών θα έθετε ανώτατο όριο δαπάνης τα 100 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, οι ψηφιακές πληρωμές κερδίζουν έδαφος ανεξάρτητα από το σημείο πραγματοποίησης μιας αγοράς. Στα φυσικά καταστήματα, το 67% προτιμά την κάρτα, έναντι 26% που επιλέγει μετρητά, ενώ στις ηλεκτρονικές συναλλαγές οι κάρτες συγκεντρώνουν ποσοστό 52%. Τα ψηφιακά πορτοφόλια, όπως το Apple Pay και το Google Pay, φτάνουν το 12% στο σύνολο των καταναλωτών και το 20% στις ηλικίες 18-29 ετών. Παράλληλα, το 70% όσων πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές χρησιμοποιεί smartphone, ενώ το 61% αυτών αξιοποιεί ψηφιακό πορτοφόλι.

Παρά τη στροφή προς τις ψηφιακές συναλλαγές, η ασφάλεια εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική ανησυχία. Το 59% φοβάται ότι μπορεί να πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες, ενώ το 48% αναφέρει ότι έχει δεχθεί απόπειρα εξαπάτησης κατά το τελευταίο έτος.

Οικονομική απώλεια υπέστη το 6% του πληθυσμού, με τους μισούς από αυτούς να ανακτούν τα χρήματά τους μέσω αμφισβήτησης της συναλλαγής στην τράπεζα. Μεταξύ των συχνότερων μεθόδων εξαπάτησης βρίσκονται τα παραπλανητικά μηνύματα που δημιουργούνται με τη βοήθεια AI (51%) και οι τηλεφωνικές κλήσεις με κλωνοποιημένη φωνή (39%).

Ως προς την προστασία τους, το 30% αποφεύγει να αποθηκεύει ηλεκτρονικά τα στοιχεία πληρωμής του, το 25% έχει ενεργοποιήσει την ταυτοποίηση δύο παραγόντων και το 23% αλλάζει συχνότερα τους κωδικούς του. Ωστόσο, το 22% δεν έχει λάβει κανένα σχετικό προληπτικό μέτρο.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές για τη Cyber Monday

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας επισημαίνει ορισμένα πράγματα στα οποία πρέπει οι καταναλωτές να δώσουν προσοχή πριν ολοκληρώσουν μία ηλεκτρονική συναλλαγή.

Στοιχεία ηλεκτρονικού καταστήματος : Ο πωλητής οφείλει να αναγράφει την πλήρη επωνυμία της επιχείρησης, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας.

: Ο πωλητής οφείλει να αναγράφει την πλήρη επωνυμία της επιχείρησης, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας. Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος : τελική τιμή μαζί με τον ΦΠΑ, έξοδα αποστολής, διαθέσιμους τρόπους πληρωμής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης.

: τελική τιμή μαζί με τον ΦΠΑ, έξοδα αποστολής, διαθέσιμους τρόπους πληρωμής και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Παράδοση : Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετική ημερομηνία, το προϊόν οφείλει να παραδοθεί μέσα σε 30 ημέρες από την παραγγελία. Σε περίπτωση καθυστέρησης, μπορεί να δωθεί στον πωλητή ένα εύλογο επιπλέον χρονικό περιθώριο. Αν το προϊόν δεν παραδοθεί ούτε τότε, έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά και να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του.

: Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετική ημερομηνία, το προϊόν οφείλει να παραδοθεί μέσα σε 30 ημέρες από την παραγγελία. Σε περίπτωση καθυστέρησης, μπορεί να δωθεί στον πωλητή ένα εύλογο επιπλέον χρονικό περιθώριο. Αν το προϊόν δεν παραδοθεί ούτε τότε, έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά και να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του. Δικαίωμα υπαναχώρησης. Ο καταναλωτής που πραγματοποιεί ηλεκτρονική αγορά έχει στη διάθεσή του 14 ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος για να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του. Εξαιρέσεις αποτελούν ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως τα είδη που κατασκευάζονται ειδικά για τον ίδιο ή τα σφραγισμένα προϊόντα υγιεινής που έχουν αποσφραγιστεί.

Ο πωλητής πρέπει να επιστρέψει το ποσό της αγοράς και τα αρχικά έξοδα αποστολής μέσα σε 14 ημέρες, με τον ίδιο τρόπο πληρωμής, ενώ μπορεί να περιμένει μέχρι να παραλάβει το επιστρεφόμενο προϊόν. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον καταναλωτή μόνο εφόσον είχε ενημερωθεί σχετικά πριν από την αγορά.

Επιπλέον, από τον Ιούλιο, τα ηλεκτρονικά καταστήματα και οι εφαρμογές αγορών υποχρεούνται να διαθέτουν σε εμφανές σημείο κουμπί με την ένδειξη «Πατήστε εδώ για υπαναχώρηση». Μέσω αυτής της δυνατότητας, ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώνει την αγορά του ηλεκτρονικά, ενώ το κατάστημα οφείλει να του αποστέλλει επιβεβαίωση με την ημερομηνία και την ώρα υποβολής του αιτήματος. Αν δεν έχει ενημερωθεί για το δικαίωμα υπαναχώρησης, η σχετική προθεσμία παρατείνεται κατά 12 μήνες.

Εγγύηση : Κάθε προϊόν καλύπτεται από νόμιμη εγγύηση δύο ετών, την οποία παρέχει ο πωλητής, ανεξάρτητα από την εγγύηση του κατασκευαστή. Εάν διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα, ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση. Αν αυτές οι λύσεις δεν είναι εφικτές, καθυστερούν υπερβολικά ή το πρόβλημα είναι σοβαρό, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει μείωση της τιμής ή να ακυρώσει την αγορά και να λάβει πίσω τα χρήματά του.

: Κάθε προϊόν καλύπτεται από νόμιμη εγγύηση δύο ετών, την οποία παρέχει ο πωλητής, ανεξάρτητα από την εγγύηση του κατασκευαστή. Εάν διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα, ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση. Αν αυτές οι λύσεις δεν είναι εφικτές, καθυστερούν υπερβολικά ή το πρόβλημα είναι σοβαρό, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει μείωση της τιμής ή να ακυρώσει την αγορά και να λάβει πίσω τα χρήματά του. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του καταστήματος: Πώς χρησιμοποιεί το κατάστημα τα στοιχεία των καταναλωτών.

του καταστήματος: Πώς χρησιμοποιεί το κατάστημα τα στοιχεία των καταναλωτών. Διαδικτυακές απάτες: Συνιστάται να προτιμά γνωστά και αξιόπιστα καταστήματα, να εξετάζει τις αξιολογήσεις άλλων αγοραστών και να επιλέγει πληρωμή με κάρτα αντί για απευθείας τραπεζική μεταφορά.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κοινοποιεί κωδικούς μιας χρήσης που λαμβάνει από την τράπεζά του ή να πατά συνδέσμους από ύποπτα μηνύματα που ζητούν επιβεβαίωση τραπεζικών στοιχείων ή πληρωμή πρόσθετων εξόδων.

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