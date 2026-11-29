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Η Suzuki διευρύνει την γκάμα των ηλεκτρικών της μοντέλων με το ολοκαίνουργιο Ignis, ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης στο οποίο αξιοποιεί την πολυετή εμπειρία της στην εξέλιξη και την κατασκευή αυτοκινήτων με περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις και μεγάλους εσωτερικούς χώρους.

Το νέο Ignis είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης της Suzuki για τις διεθνείς αγορές, με τις πωλήσεις του στην Ευρώπη να αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027.

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