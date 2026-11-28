Απαγόρευση κινεζικών υβριδικών: Άλλη μια τρύπα στο νερό της Ε.Ε.
Η συμφωνία με το Πεκίνο προβλέπει περιορισμό των κινεζικών εισαγωγών σε περίπου 350.000 αυτοκίνητα ετησίως
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να βάλει φρένο στην εισαγωγή υβριδικών αυτοκινήτων από την Κίνα, όμως τα νέα μέτρα αποδεικνύονται πιο περίπλοκα και προσωρινά απ’ όσο υπολόγιζαν οι Βρυξέλλες.
Από την 1η Δεκεμβρίου 2026 τίθενται σε ισχύ ποσοστώσεις στις εισαγωγές υβριδικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων από χώρες εκτός ΕΕ, με στόχο την προστασία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.
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