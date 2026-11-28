Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να βάλει φρένο στην εισαγωγή υβριδικών αυτοκινήτων από την Κίνα, όμως τα νέα μέτρα αποδεικνύονται πιο περίπλοκα και προσωρινά απ’ όσο υπολόγιζαν οι Βρυξέλλες.

Από την 1η Δεκεμβρίου 2026 τίθενται σε ισχύ ποσοστώσεις στις εισαγωγές υβριδικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων από χώρες εκτός ΕΕ, με στόχο την προστασία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

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