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Το θέμα της απαγόρευσης της ισλαμικής μαντίλας και άλλων θρησκευτικών συμβόλων σε δημόσιους χώρους αποτελεί πλέον αντικείμενο έντονης δημόσιας και νομικής συζήτησης τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, με τα επιχειρήματα να εστιάζουν στις αρχές της θρησκευτικής ελευθερίας, της ουδετερότητας του κράτους, της ισότητας των φύλων και της κοινωνικής συνοχής

Οι υποστηρικτές των περιορισμών ή της απαγόρευσης -μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται εκπρόσωποι κοσμικών κινημάτων, φεμινιστικών οργανώσεων και πολιτικών κομμάτων σε χώρες όπως η Γαλλία, όπου ισχύει αυστηρό καθεστώς κοσμικότητας, επικαλούνται τα εξής:

Οι δημόσιοι χώροι, τα σχολεία και οι κρατικές υπηρεσίες πρέπει να παραμένουν ουδέτερα, χωρίς εμφανή θρησκευτικά σύμβολα, ώστε να διασφαλίζεται η ισοτιμία όλων των πολιτών ανεξαρτήτως πίστης.

Η μαντίλα αποτελεί σύμβολο πατριαρχικού ελέγχου και υποταγής της γυναίκας και η απαγόρευσή της προστατεύει γυναίκες και κορίτσια από κοινωνικές ή οικογενειακές πιέσεις.

Η αποφυγή επιβολής διακριτών ισλαμικών ενδυμάτων στη δημόσια σφαίρα διευκολύνει την κοινωνική συνοχή και αποτρέπει κάθε προσπάθεια εγκαθίδρυσης αλλόθρησκων ηθών και εθίμων, που προσβάλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δημιουργούν έκρυθμες καταστάσεις.

Πως μπορούμε ως ευρωπαίοι πολίτες να υπερασπιζόμαστε στη Δύση ένα σύμβολο που αποδοκιμάζουμε, ως εργαλείο καταπίεσης στο Ιράν και σε άλλα ισλαμικά κράτη, διότι κακά τα ψέμματα: υπάρχουν κάποιες κάστες πολιτών που αντιλαμβάνονται λανθασμένα την ελευθερία έκφρασης και δέχονται την ισλαμική επιβολή μέσω της ισλαμικής ενδυμασίας;

Ο απόηχος της δολοφονίας νεαρών γυναικών και των διαδηλώσεων που ακολούθησαν στο ισλαμικό Ιράν, θυμίζει σχετικά πολύ τον απόηχο των τρομοκρατικών χτυπημάτων στην Ευρώπη στο όνομα ενός αιματοβαμμένου και δολοφονικού Ισλάμ που σκοτώνει «άπιστους»!

Κι όμως, κάποιοι περίεργοι του λεγόμενου αριστερού τόξου, τείνει να συμπονά όχι τα άμεσα θύματα, αλλά τους βασανιστές και τους δολοφόνους τους και ότι βέβαια τους πλαισιώνει -μία σύγχυση προτεραιοτήτων δηλαδή, που θα μπορούσε να αποδοθεί σε κάποια στοχευμένη ατζέντα, μιας και όταν στην ΕΕ μετρούσαμε αποκεφαλισμένους, και πετσοκομμένους «άπιστους», κάποιοι αριστεροί «ανθρωπιστές» εδώ στη Δύση, ανησυχούσαν κυρίως για κάτι που βάφτισαν ισλαμοφοβία… σαν να είχε συμβεί κάποιο ασήμαντο τροχαίο, με την προσοχή να μη στρέφεται στους τραυματισμένους ανθρώπους στα συντρίμμια των αυτοκινήτων, αλλά στο κακό όνομα που βγαίνει για τους απερίσκεπτους οδηγούς.

Επί της ουσίας τώρα, πολλοί αυτοανακυρηχθέντες ανθρωπιστές δεν δείχνουν να κόπτονται ιδιαίτερα για τα νεκρά κορίτσια στο Ιράν, αλλά για την απέχθεια που ισχύει στη Δύση για τη μαντίλα και την μπούρκα. Τα ανθρωποειδή αυτά με το μανδύα του ανθρωπισμού δεν θέλουν να δεχθούν το γεγονός, πως κάποια νεαρά κορίτσια δολοφονήθηκαν επειδή δεν φορούσαν καλά τα θρησκευτικά σύμβολα πίστης που τους επέβαλαν να φορούν… αλλά οποιοδήποτε επιχείρημα περί του συμβόλου πίστης και της απάνθρωπης θρησκευτικής δύναμης που αυτό ασκεί, τους στραβοκάθεται στον εγκέφαλο και τους προξενεί έντονους ιλλίγγους.

Κάποιοι εξ’ αυτών υποστηρίζουν, πως οι γυναίκες πρέπει να επιλέγουν τι θα φορούν αλλά αυτή η απλοϊκή σκέψη σκοντάφτει σε μία κρίσιμη λεπτομέρεια:, μια λεπτομέρεια που επισημαίνει, ότι δεν μπορεί να υπάρχει επιλογή χωρίς ελευθερία και δεν μπορεί επίσης να υπάρχει ελευθερία χωρίς εναλλακτικές επιλογές. Το ψεύτο-δίλημμα «μαντίλα ή βία», δεν είναι κάποιο δίλημμα, αλλά μια καλοστημένη απάτη-παγίδα. Οι όποιες συζητήσεις, σχετικά με το εάν υπάρχει κάπου εκεί έξω ένα μέρος, όπου η μαντίλα και η μπούρκα αποτελούν ελεύθερες επιλογές. -μία επιλογή που προτιμάται από την ελεύθερη επιλογή απόρριψης της μαντίλας χωρίς δυσανάλογα βαρύ κόστος, μπορεί να διαρκέσουν πολύ.

Κάποιοι -κυρίως αριστερόστροφων πεποιθήσεων, αντιλαμβάνονται την επιβολή, μόνο αν είναι άμεση. Κατά τη άποψή τους, η πίεση της οικογένειας, οι ψυχοφθόροι εκβιασμοί, οι κακοποιητικές παραδόσεις, ως έμμεσες παράμετροι επιβολής, δεν πρέπει να λογίζονται ως παραβίαση της αυτοδιάθεσης, διότι αν υποτεθεί, πως έχουν όντως κάπως έτσι τα πράγματα, πως τότε υπάρχουν γυναίκες που επιλέγουν αυτοβούλως να περάσουν τη ζωή τους τυλιγμένες σε μεντιλες ή μπούρκες και να νιώθουν εγκλωβισμένες σε ένα βασανιστήριο χωρίς τέλος -τι σημασία έχει η άποψη αυτή και πώς συνδέεται με την καθημερινότητά που βιώνουμε;

Τα κορίτσια στο Ιράν δολοφονήθηκαν και συνεχίζουν να δολοφονούνται επειδή κατά την άποψή της εκεί θρησκευτικής αστυνομίας, δεν είχαν φορέσει σωστά την ισλαμική περιβολή. Πότε αλήθεια επέλεξαν οι ίδιες την μαντίλα, συναινώντας συγχρόνως να θανατωθούν αν δεν φορέσουν σωστά το σύμβολο της πίστης που τους επέβαλαν να φορούν και τις υποχρέωσάν να το… επιλέξουν;

Ο δήθεν προοδευτισμός και η επίδειξη υπακοής, συνήθως διαστρέφουν το θέμα συζήτησης και αντί να μιλάμε για τα κορίτσια που δολοφονήθηκαν βίαια από το αιμοσταγές ισλαμικό καθεστώς επειδή δεν υποτάχθηκαν όπως θα έπρεπε στη μαντίλα. Άρα όσες δεν έχουν ακόμη χαθεί, προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα να ζουν… πρέπει κατά την άποψή των προοδευτικών αριστερών της συμφοράς, να συνεχίσουν να υποτάσσονται εκουσίως στη μαντίλα και στα κελεύσματα των μουλάδων...

Επειδή λοιπόν, οι υπερασπιστές της ισλαμικής μαντίλας δεν αρκούνται στην επισφαλή τους υπόθεση πως η μαντίλα μπορεί να αποτελέσει προϊόν επιλογής -επειδή μέλλον ούτε οι ίδιοι δεν το πιστεύουν, έχουν την απαίτηση να σταματήσει να λογίζεται ως καταπίεση κι απ’ όλους τους υπόλοιπους -για να διατηρήσουν την ψευδαίσθηση, πως έχουν δίκιο. Κάπως έτσι έχουν σφυρηλατήσει στον εγκέφαλό τους την άποψη, πως η ισλαμική μαντίλα δεν είναι περισσότερο καταπιεστική από τον… βαφτιστικό σταυρό που πολλοί χριστιανοί φορούν.

Σε τελευταία ανάλυση και μόνο το γεγονός ότι, κάπου κάποιες γυναίκες,, καταπιέζονται πρέπει να αρκεί για να αποδεχτούμε επιτέλους και την καταπίεση που επιφέρει στις γυναίκες η ισλαμική μαντίλα, αλλιώς μόνο ως υποκριτές μπορούμε να χαρακτηριστούμε· Και κάπως έτσι, η ιδεοληψία μεταμορφώνεται σε αόρατο ρόπαλο που εξουθενώνει συνειδήσεις. Δυστυχώς, όλα αυτά τα ακατανόητα που οι αριστεροί αλληλέγγυοι της μαντίλας και της μπούρκας υποστηρίζουν, δεν ανασταίνουν τις γυναίκες που δολοφονήθηκαν ούτε αποτρέπουν τους θανάτους που έπονται και που δυστυχώς δεν θα είναι λίγοι.

Αυτό δυστυχώς είναι το έσχατο «κακό» με τις δήθεν ευγενείς ουτοπίες -όσο άρωμα και αν προσθέσει κανείς πάνω τους, στο τέλος την ημέρας θα μυρίζουν άσχημα και αποπνικτικά, παραμένοντας κακόγουστες ουτοπίες...

Μήπως τελικά η μαντίλα και τα άλλα… “αξεσουάρ” της ισλαμικής ενδυμασίας των γυναικών… δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η συστηματική άσκηση πίεσης και εξουσίας, που περιορίζει την ελευθερία, τα δικαιώματα ή την έκφραση ενός ατόμου, μιας ομάδας ή και ενός ολόκληρου λαού που φιλοξενεί μουσουλμάνους μετανάστες και πρόσφυγες, καθώς και την οπτική και ψυχολογική επιβάρυνση της πλειοψηφίας των πολιτών από πιεστικές τριτοκοσμικές συνθήκες και καταστάσεις;

Μήπως η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει επιτέλους δράση για να μας προστατεύσει από την προσπάθεια επιβολής κακοβουλων αλλόθρησκων ηθών και εθίμων που βάναυσα μας προσβάλουν;

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