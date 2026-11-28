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Σε μια τηλεοπτική εποχή όπου οι περισσότερες σειρές, και κατ’ επέκταση οι χαρακτήρες τους, ξεχνιούνται σχεδόν όσο γρήγορα εμφανίζονται, υπάρχουν ορισμένες προσωπικότητες της ελληνικής μυθοπλασίας που αντέχουν στον χρόνο.

Πρόκειται για καλτ φιγούρες που απέκτησαν το δικό τους φανατικό κοινό χάρη στην εκκεντρικότητα, τις ιδιαίτερες συνήθειες, τον ξεχωριστό τρόπο συμπεριφοράς και, φυσικά, τις ατάκες τους.

Χαρακτήρες που μας θυμίζουν τις χρυσές εποχές της ελληνικής τηλεόρασης, μας κάνουν ακόμη και σήμερα να επαναλαμβάνουμε τις ατάκες τους, να γελάμε με τις χαρακτηριστικές σκηνές τους και να αναζητούμε τις σειρές στις οποίες πρωταγωνίστησαν κάθε φορά που προβάλλονται ξανά στη μικρή οθόνη. Γιατί κάποιες τηλεοπτικές προσωπικότητες δεν ξεχνιούνται ποτέ!

Χλαπάτσας- «Της Ελλάδος τα Παιδιά»

Σε κάθε στρατόπεδο υπάρχει και ένα «καρφί»! Στο επιτελείο της Αεροπορίας και συγκεκριμένα στο Γραφείο Ενημέρωσης, τον συγκεκριμένο ρόλο είχε ο Χλαπάτσας, κατά κόσμον Δημήτρης Φραγκιόγλου.

Το «βρομερό σκουλήκι», όπως τον αποκαλούσαν οι υπόλοιποι φαντάροι αλλά και ο σμήναρχος Κάκκαλος (Γιάννης Μπέζος), ήταν πάντα έτοιμο να αποκαλύψει όσα συνέβαιναν μέσα στο στρατόπεδο. Το κοινό τον αγάπησε όχι μόνο για τις συνεχείς απειλές του προς τους συναδέλφους του, αλλά και για το χαρακτηριστικό του γέλιο, που έγινε σήμα κατατεθέν του.

Σάσα Παπαδήμα- «Dolce Vita»

Εκτός από τον κρυφό και γεμάτο ανατροπές έρωτα του Αντώνη και της Χριστίνας, το σίριαλ του MEGA έμεινε στην τηλεοπτική ιστορία και χάρη στη Σάσα Παπαδήμα.

Η Κατιάνα Μπαλανίκα υποδύθηκε μια γυναίκα που δεν γνώριζε τη λέξη «σεμνοτυφία» και δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να μιλά ανοιχτά για τις ερωτικές της περιπέτειες. Με ιδιαίτερη αδυναμία στους νεότερους άντρες, αστείρευτη διάθεση για κουτσομπολιό και απολαυστικές συζητήσεις με την κολλητή της, η Σάσα ήταν μια τηλεοπτική προσωπικότητα που δεν περνούσε ποτέ απαρατήρητη.

Ντένη Μαρκορά- «Δυο Ξένοι»

Υπάρχουν χαρακτήρες που δεν τους βαριέσαι όσες φορές κι αν τους δεις. Η Ντένη Μαρκορά, την οποία ενσάρκωσε μοναδικά η Ντίνα Κώνστα, είναι σίγουρα μία από αυτές τις περιπτώσεις. Πληθωρική, εκκεντρική, καυστική και με ατάκες που έμειναν στην ιστορία, η Ντένη ήταν η απόλυτη κυρία των βορείων προαστίων.

Η σχέση της με τη Μαρούσκα, οι επικές κόντρες της με τη Φλοράνς (Χρυσούλα Διαβάτη) και οι απίθανες αντιδράσεις της χάρισαν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της σειράς. Και φυσικά, η φράση «Μαρούσκα, το Evian!» παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ατάκες της ελληνικής τηλεόρασης.

Σωσώ- «Εγκλήματα»

Η Σωσώ, την οποία υποδύθηκε η αξέχαστη Καίτη Κωνσταντίνου, ήταν μια κατηγορία από μόνη της.

Η πιο απολαυστικά σκοτεινή ηρωίδα της ελληνικής τηλεόρασης κατάφερε να μετατρέψει την αντιπάθειά της για τον σύζυγό της, Αλέκο, σε μια σειρά από ξεκαρδιστικές απόπειρες απαλλαγής από την παρουσία του.

Με βιτριολικό χιούμορ, παγωμένο βλέμμα και ατάκες που έκοβαν σαν ξυράφι, η Σωσώ δεν χρειαζόταν να προσπαθήσει ιδιαίτερα για να κλέψει την παράσταση. Η ιδιαίτερη προσωπικότητά της την έκανε έναν από τους πιο αγαπημένους και αναγνωρίσιμους χαρακτήρες των τηλεοπτικών κωμωδιών.

Φατσέας-«Το Καφέ της Χαράς»

Ο αγράμματος γαμπρός του δημάρχου Περίανδρου Πόποτα, ο Φατσέας, όπως τον ενσάρκωσε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, έγινε ο απόλυτος δολοφόνος της ελληνικής γλώσσας και της γραμματικής.

Με τις απίθανες γλωσσικές του παραποιήσεις, τις παρερμηνείες λέξεων και την αφοπλιστική αυτοπεποίθησή του, κατάφερνε να κάνει κάθε συζήτηση ξεκαρδιστική. «Ήμουν λάβρα ερωτευμένος με τη Σταυρούλα», «Έχω πάντα την Εύβοια της τύχης» και φυσικά «εξαπανέκαθεν» είναι μερικές από τις φράσεις που πέρασαν στην καθημερινή μας επικοινωνία.

Θεοπούλα- «Στο Παρά Πέντε»

Πώς θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα η αγαπημένη γιαγιά του «Παρά Πέντε»;

Η Θεοπούλα Τζίνη (Έφη Παπαθεοδώρου), απελευθερωμένη από τις συμβατικές υποχρεώσεις της ηλικίας της, με κολλητή φίλη τη Σόφι με την οποία ήθελαν να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς περιορισμούς, ξεχώριζε για την αδυναμία της στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, τις απίθανες ατάκες και την ιδιαίτερη σχέση της με τη νύφη της… την «κοντή».

Ματίνα Μανταρινάκη- «Κωνσταντίνου και Ελένης»

Η δεσποινίς Ματίνα Μανταρινάκη, την οποία υποδύθηκε η Καλλιρόη Μυριαγκού, ήταν η ντροπαλή γειτόνισσα που πάλευε διαρκώς να βρει τον μεγάλο έρωτα της ζωής της.

Με την αθωότητά της, την αμηχανία της απέναντι στο αντίθετο φύλο και την αστείρευτη υπομονή της απέναντι στις απορρίψεις, έγινε ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς δευτερεύοντες ρόλους της σειράς.

Η σχέση της με τον Κωνσταντίνο, οι ατυχείς ερωτικές της προσπάθειες και η χαρακτηριστική της εμφάνιση δημιούργησαν μια φιγούρα που το κοινό εξακολουθεί να θυμάται με νοσταλγία.

Λάζαρος- «Είσαι το Ταίρι μου»

Ο Λάζαρος, τον οποίο υποδύθηκε ο Άρης Σερβετάλης, ήταν ένας από τους πιο ιδιαίτερους χαρακτήρες της αγαπημένης σειράς του MEGA. Με το ιδιαίτερο στιλ και την εκκεντρική προσωπικότητά του, το κόκκινο λοφίο και το ιγκουάνα του, αποτελούσε μια ξεχωριστή παρουσία.

Ο χαρακτήρας του συνδύαζε τον αυθορμητισμό, το χιούμορ και μια δόση υπερβολής, δημιουργώντας απολαυστικές αντιθέσεις. Δεν ήταν απαραίτητα ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, αλλά σίγουρα ήταν από εκείνους που έδιναν στη σειρά τον δικό τους ξεχωριστό τόνο.

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