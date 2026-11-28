Ένας υποστηρικτής του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης της Ταϊβάν, του Εθνικιστικού Κόμματος ή Κουομιντάνγκ (KMT), πανηγυρίζει κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

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Με ουρές έξω από τα εκλογικά τμήματα που έχουν στηθεί σε σχολεία και ναούς σε ολόκληρη την Ταϊπέι ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου η ψηφοφορία για τις τοπικές εκλογές στην Ταϊβάν. Οι κάλπες άνοιξαν στις 8:00 τοπική ώρα και θα κλείσουν στις 16:00, ενώ τα αποτελέσματα αναμένονται το βράδυ.

Η εκλογική διαδικασία, που διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια, αφορά περίπου 11.000 θέσεις -μεταξύ των οποίων δημάρχους και επικεφαλής κομητειών- στις 22 πόλεις και κομητείες του νησιού.

Το κύριο πολιτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Ταϊπέι, όπου η μάχη για τη δημαρχία προμηνύεται ιδιαίτερα αμφίρροπη. Οι ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν εάν ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος (DPP), Πούμα Σεν, θα καταφέρει να γίνει ο πρώτος δήμαρχος της πρωτεύουσας από το κόμμα του εδώ και σχεδόν 30 χρόνια.

Απέναντί του βρίσκεται ο απερχόμενος δήμαρχος, Τσιάνγκ Γουάν-αν, από το Κουομιντάνγκ (KMT), ο οποίος είχε επικρατήσει με διψήφια διαφορά στις προηγούμενες εκλογές και θεωρείται πιθανός μελλοντικός υποψήφιος για την προεδρία της χώρας.

Ο Πούμα Σεν, γνωστός για τη σκληρή κριτική του προς το Πεκίνο, μπήκε στην κούρσα ως αουτσάιντερ —μάλιστα, στην Κίνα καταζητείται από την αστυνομία με την κατηγορία των φερόμενων «αυτονομιστικών δραστηριοτήτων». Παρά το αρχικό μειονέκτημα, κατάφερε να αξιοποιήσει ένα ισχυρό πολιτικό κύμα, προσελκύοντας μεγάλα πλήθη στις συγκεντρώσεις του, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη καταγράφηκε και η ζήτηση για τα αναμνηστικά της εκστρατείας του, όπως κορδέλες και σήματα.

Το βλέμμα του Πεκίνου και οι τελευταίες συγκεντρώσεις

Ενδεχόμενη επικράτηση του Σεν στην καρδιά του Κουομιντάνγκ θα μπορούσε να εκληφθεί ως «αρκετά επαίσχυντη» για το Πεκίνο, σύμφωνα με την εκτίμηση του Όστιν Γουάνγκ, καθηγητή Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα. Υπενθυμίζεται ότι η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν μέρος της επικράτειάς της και έχει απειλήσει με χρήση βίας προκειμένου να θέσει το νησί υπό τον έλεγχό της.

Στην τελική ευθεία πριν ανοίξουν οι κάλπες, το βράδυ της Παρασκευής, χιλιάδες υποστηρικτές του Τσιάνγκ Γουάν-αν συγκεντρώθηκαν σε κεντρικό δρόμο της Ταϊπέι κρατώντας σημαίες και μπαλόνια. Από την πλευρά του, ο Πούμα Σεν —αφού αναγκάστηκε να ακυρώσει την υπαίθρια εκδήλωσή του λόγω προβλήματος στον χώρο διεξαγωγής— πραγματοποίησε μια μεγάλη διαδικτυακή συγκέντρωση, την οποία παρακολούθησαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.