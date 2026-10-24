Ταϊβάν: Η τρομακτική στιγμή που ο τυφώνας σηκώνει άνδρα στον αέρα -Γαντζώθηκε σε στύλο για να σωθεί

Βίντεο που κόβει την ανάσα

Ανθή Κουρεντζή

Ταϊβάν: Η τρομακτική στιγμή που ο τυφώνας σηκώνει άνδρα στον αέρα -Γαντζώθηκε σε στύλο για να σωθεί
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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  • Ο τυφώνας Τσάμπι σάρωσε την Ταϊβάν με ριπές ανέμων έως 227 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και προβλήματα στις υποδομές.
  • Ένα συγκλονιστικό βίντεο δείχνει έναν άνδρα να γαντζώνεται σε στύλο φωτισμού, ενώ οι ισχυροί άνεμοι τον σηκώνουν από το έδαφος κοντά στο Πανεπιστήμιο Κινεζικού Πολιτισμού στην Ταϊπέι.
  • Ο απολογισμός του τυφώνα περιλαμβάνει έναν νεκρό άνδρα που παρασύρθηκε από κύματα στο νησί Λιουτσιού και τουλάχιστον 527 τραυματίες.
  • Περισσότερα από 288.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω των σοβαρών καιρικών συνθηκών.
  • Οι αρχές έκλεισαν σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες και εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο τυφώνας.
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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα συγκλονιστικό βίντεο από την Ταϊβάν, το οποίο αποτυπώνει την τρομακτική δύναμη του τυφώνα Τσάμπι (Champi), που σάρωσε το νησί με καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, αφήνοντας πίσω του έναν νεκρό, εκατοντάδες τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές.

Στο βίντεο, το οποίο καταγράφηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας άνδρας φαίνεται να δίνει πραγματική μάχη με τους ανέμους, κρατώντας με όση δύναμη διαθέτει έναν στύλο φωτισμού, προκειμένου να μην παρασυρθεί.

Οι ριπές είναι τόσο ισχυρές, ώστε κάποια στιγμή το σώμα του ανυψώνεται από το έδαφος, με τον ίδιο να παραμένει γαντζωμένος στον στύλο, προσπαθώντας να διατηρήσει την ισορροπία του.

Οι εικόνες φέρεται να έχουν καταγραφεί κοντά στο Πανεπιστήμιο Κινεζικού Πολιτισμού (Chinese Culture University), στην περιοχή Σιλίν της Ταϊπέι.

Στα πλάνα ακούγεται ο άνδρας να φωνάζει, ενώ οι δυνατές ριπές τον εμποδίζουν να κινηθεί με ασφάλεια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του ή για το αν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ριπές ανέμων που έφτασαν τα 227 χιλιόμετρα την ώρα

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο τυφώνας Τσάμπι πλησίαζε τις βορειοανατολικές ακτές της Ταϊβάν, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο μέρος του νησιού.

Σύμφωνα με την Κεντρική Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, ο Τσάμπι, ο οποίος είχε προηγουμένως φτάσει στην κατηγορία του υπερτυφώνα, συγκαταλέγεται στα ισχυρότερα τροπικά συστήματα που έχουν καταγραφεί φέτος στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Κατά το πέρασμά του από την Ταϊβάν, καταγράφηκαν σε ορισμένες παράκτιες περιοχές ριπές ανέμων που άγγιξαν τα 227 χιλιόμετρα την ώρα, παρασύροντας αντικείμενα, ξεριζώνοντας δέντρα και προκαλώντας ζημιές σε στέγες και ηλεκτροφόρα καλώδια.

Στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, οι Αρχές δέχθηκαν εκατοντάδες αναφορές για καταστροφές, ενώ οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις και στις υποδομές.

Ένας νεκρός και περισσότεροι από 500 τραυματίες

Ο απολογισμός του τυφώνα είναι βαρύς, καθώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 527 τραυματίστηκαν.

Το θύμα είναι ένας άνδρας που παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα στο νησί Λιουτσιού, στα νότια της Ταϊβάν.

Παράλληλα, περισσότερα από 288.000 νοικοκυριά αντιμετώπισαν διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ συνεργεία εργάστηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών.

Οι Αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο σχολείων και δημόσιων υπηρεσιών σε πολλές περιοχές, ενώ οι αεροπορικές μετακινήσεις επηρεάστηκαν σημαντικά, με εκατοντάδες πτήσεις να ακυρώνονται.

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