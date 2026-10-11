Σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα Isaias από τις ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί και εκτεταμένες καταστροφές σε Φλόρι

Snapshot Ο τυφώνας Isaias προκάλεσε τέσσερις νεκρούς στις νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, με δύο θανάτους στη Φλόριντα και δύο στην Αλαμπάμα.

Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση λόγω των εκτεταμένων ζημιών.

Ο τυφώνας έφτασε στη στεριά ως Κατηγορίας 2 κοντά στο Destin της Φλόριντα και εξασθένησε σταδιακά κινούμενος βόρεια.

Οι αρχές προειδοποιούν για συνεχιζόμενους κινδύνους από ανεμοστρόβιλους, ισχυρές ριπές ανέμου και ξαφνικές πλημμύρες στις εσωτερικές περιοχές μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για πλημμύρες στη ζώνη από τη βόρεια Τζόρτζια έως τη δυτική Βόρεια Καρολίνα. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές άφησε πίσω του ο τυφώνας Isaias, ο οποίος έπληξε τις νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ προτού εξασθενήσει σε μετα-τροπικό κυκλώνα, διατηρώντας ωστόσο επικίνδυνο δυναμικό για τις περιοχές της ενδοχώρας.

Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές των τοπικών αρχών, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Escambia της Φλόριντα και άλλοι δύο στην πολιτεία της Αλαμπάμα. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη για τους πολίτες, καλώντας τους να επιδείξουν μέγιστη προσοχή καθώς τα συνεργεία διάσωσης και αποκατάστασης ξεκινούν το έργο τους. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις παραμένουν στο σκοτάδι, αντιμετωπίζοντας παρατεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Το καιρικό σύστημα έφτασε στη στεριά κοντά στο Destin της Φλόριντα ως τυφώνας Κατηγορίας 2, προτού αρχίσει σταδιακά να χάνει την ισχύ του κινούμενο βορειότερα. Πρόκειται για το πρώτο πλήγμα τυφώνα στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τον τυφώνα Milton, ο οποίος είχε χτυπήσει ως Κατηγορίας 3 νότια της Τάμπα ακριβώς δύο χρόνια πριν.

Οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος για τις εσωτερικές ζώνες δεν έχει περάσει. Μεμονωμένοι ανεμοστρόβιλοι και ισχυρές ριπές ανέμου απειλούν μεγάλο μέρος των νοτιοανατολικών περιοχών μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, καθώς τα υπολείμματα του κυκλώνα κινούνται προς τον βορρά. Κι όμως, η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο ξαφνικών πλημμυρών, ιδιαίτερα στη γεωγραφική ζώνη που εκτείνεται από τη βόρεια Τζόρτζια έως τη δυτική Βόρεια Καρολίνα.

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