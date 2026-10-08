ΗΠΑ: Πλησιάζει με 120 χλμ/ώρα ο τυφώνας «Ησαΐας»: Πού θα σημειωθούν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Snapshot Ο τυφώνας «Ισαΐας» κινείται με 75 χλμ/ώρα πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού και αναμένεται να προσγειωθεί την Παρασκευή το βράδυ ή το Σάββατο στην ακτή του Κόλπου του Μισισιπή.

Ο τυφώνας ανήκει στην κατηγορία 1, αλλά μπορεί να ενισχυθεί σε κατηγορία 2 πριν την προσγείωση, ενώ στη συνέχεια αναμένεται εξασθένηση λόγω αύξησης της διάτμησης ανέμου.

Ισχυροί άνεμοι, πλημμύρες και μεμονωμένοι ανεμοστρόβιλοι προβλέπονται κατά μήκος της ακτής του Κόλπου, κυρίως στη νοτιοανατολική Λουιζιάνα, το νότιο Μισισιπή και τη Φλόριντα, με πιθανές διακοπές ρεύματος.

Έντονες βροχοπτώσεις έως 250 mm αναμένονται κοντά στην ακτή του Κόλπου του Μεξικού, με τοπικές πλημμύρες να απειλούν τη Νοτιοανατολική Αμερική, τα Απαλάχια Όρη, την κοιλάδα του Οχάιο και τη μεσοατλαντική περιοχή.

Υπάρχει κίνδυνος ανεμοστρόβιλων στις εξωτερικές ζώνες βροχής του τυφώνα κατά την προσέγγιση και την προσγείωση στην ξηρά. Snapshot powered by AI

Σαρώνει τον Κόλπο του Μεξικού ο τυφώνας «Ισαΐας», που αναμένεται να προσγειωθεί την Παρασκευή το βράδυ ή το Σάββατο στις νοτιοδυτικές ακτές των ΗΠΑ, συνοδευόμενος από καταιγίδα, πλημμύρες από βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Ο «Ισαΐας» ανήκει στην κατηγορία 1 με ολόκληρη την ακτή του Κόλπου να βρίσκεται σε συναγερμό από τις επιπτώσεις της καταιγίδας και των ανέμων.

Οι αστραπές που διαπερνούν τα στροβιλιζόμενα σύννεφα, καθώς ο τυφώνας αποτυπώνεται σε βίντεο, την ώρα που περνά από τον Κόλπο του Μεξικού, περίπου 400 μίλια νοτιοδυτικά της Νέας Ορλεάνης, κινούμενος προς ανατολικά-βορειοανατολικά.

Ο «Ισαΐας» θα κινηθεί προς τα βορειοανατολικά μέχρι την Πέμπτη, πριν επιταχύνει και στρίψει προς τα βόρεια, κατευθυνόμενος προς την ακτή του Κόλπου, ενώ αναμένεται να φτάσει στο δυτικό τμήμα της χερσονήσου της Φλόριντα έως την ακτή του Κόλπου του Μισισιπή μέχρι το Σάββατο.

Επιπλέον, αναμένεται να φτάσει μέχρι την ενδοχώρα της Νοτιοανατολικής Αμερικής, ωστόσο τα φαινόμενα της κακοκαιρίας θα έχουν εξασθενίσει.

Πόσο ισχυρός μπορεί να γίνει ο «Ισαΐας»

Ο «Ισαΐας» θα επωφεληθεί αρχικά από τις θερμοκρασίες των υδάτων του Κόλπου καθώς και από την υγρή μάζα αέρα, παράγοντες που ευνοούν την ενίσχυση της έντασής του κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας περίπου.

Δεδομένου ότι η διάτμηση του ανέμου αναμένεται να ενταθεί όσο πιο βόρεια προχωρά ο Ισαΐας, είναι πιθανό να χάσει μέρος της έντασης του ανέμου καθώς πλησιάζει στην ξηρά. Προς το παρόν, η πιο πιθανή ένταση κοντά στο σημείο προσγείωσης είναι στην κατηγορία 2.

Που θα είναι οι ισχυρές επιπτώσεις

Οι πιο σημαντικές επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές κατά μήκος και ανατολικά της πορείας της καταιγίδας, καθώς και από τα υπολείμματά της στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό περιλαμβάνει περιοχές όπου ενδέχεται να παρατηρηθούν πλημμύρες από την καταιγίδα, ισχυροί άνεμοι και μεμονωμένεοι ανεμοστρόβιλοι κοντά στην ακτή του Κόλπου του Μεξικού πριν και για κάποιο διάστημα μετά την προσγείωση.

Αυξημένης έντασης άνεμοι είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν στην νοτιοανατολική Λουιζιάνα και το νότιο Μισισιπή έως τις παράκτιες περιοχές της Φλόριντα. Οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να ενταθούν ήδη από το μεσημέρι της Παρασκευής και να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι το πρωί του Σαββάτου.

Σε αυτές τις περιοχές είναι πιθανό να πέσουν δέντρα, να σπάσουν ηλεκτροφόρα καλώδια και να σημειωθούν διακοπές ρεύματος που θα μπορούσαν να διαρκέσουν ώρες ή και πολλές ημέρες.

Έντονες βροχοπτώσεις από τον «Ισαΐα» ενδέχεται να φτάσουν κατά μήκος της ακτής του Κόλπου του Μεξικού ήδη από την Παρασκευή, και στη συνέχεια θα προχωρήσουν βαθιά προς την ενδοχώρα κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου Σαββατοκύριακου.

Σε τοπικό επίπεδο, κοντά στην ακτή του Κόλπου του Μεξικού, ενδέχεται να πέσουν έως και 250 mm βροχής, ενώ στις περισσότερες περιοχές η βροχόπτωση θα κυμανθεί μεταξύ 70 και 170 mm βροχής.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι πιθανές τοπικές πλημμύρες λόγω βροχοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της Νοτιοανατολικής Αμερικής, στα Απαλάχια Όρη, καθώς και σε τμήματα της Κοιλάδας του Οχάιο και της μεσοατλαντικής περιοχής.

Όπως συμβαίνει συχνά με τους τυφώνες που προσγειώνονται, υπάρχει κίνδυνος ανεμοστρόβιλων στις εξωτερικές ζώνες βροχής καθώς το κέντρο του τυφώνα πλησιάζει την ξηρά την Παρασκευή, και ενδεχομένως ξανά το Σάββατο στην νοτιοδυτική πλευρά.

Διαβάστε επίσης