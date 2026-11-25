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Μπροστά σε ένα απίστευτο χριστουγεννιάτικο θέαμα βρέθηκαν την Τρίτη οι αρχές της Βουλγαρίας, όταν άνοιξαν ένα εμπορευματοκιβώτιο που είχε ξεβραστεί σε παραλία κοντά στο Μπουργκάς και το οποίο πιστεύεται ότι προέρχεται από ελληνικών συμφερόντων πλοίο που δέχθηκε επίθεση από drones τον περασμένο μήνα.

Μέσα στο κοντέινερ εντοπίστηκαν φιγούρες του Άγιου Βασίλη σε φυσικό μέγεθος, το άγαλμα μιας πολικής αρκούδας και πλήθος εορταστικών στολιδιών. Όπως έδειξαν εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ένας Άγιος Βασίλης καθόταν πάνω σε ένα χάλκινο άλογο, ενώ ένας άλλος οδηγούσε ένα έλκηθρο φορτωμένο με δώρα, συνθέτοντας ένα σουρεαλιστικό, γιορτινό σκηνικό στην ανεμοδαρμένη ακτή.

Το σενάριο για το βυθισμένο «Contship Jet»

«Υποψιαζόμαστε ότι το κοντέινερ αποτελεί μέρος του φορτίου του βυθισμένου πλοίου Contship Jet, ωστόσο αυτό μένει να διευκρινιστεί», δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο περιφερειάρχης του Μπουργκάς, Ντίκο Ντίκοφ.

Το πλοίο βυθίστηκε τον Οκτώβριο έπειτα από πλήγμα που δέχθηκε από θαλάσσια drones, σε μία από τις διαδοχικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη δυτική Μαύρη Θάλασσα -περιστατικά που έχουν εντείνει την ανησυχία για την επέκταση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και έχουν προκαλέσει διεθνή καταδίκη. Η Βουλγαρία, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έχει ζητήσει συμμαχική συνδρομή για την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας στην περιοχή.

Από την πλευρά της, η διαχειρίστρια εταιρεία του βυθισμένου πλοίου με έδρα την Αθήνα, Contships Management, ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει πως το συγκεκριμένο εμπορευματοκιβώτιο βρισκόταν πάνω στο πλοίο.

Ο κ. Ντίκοφ σημείωσε πως οι αρχές αναμένουν οδηγίες από τους στρατιωτικούς εισαγγελείς σχετικά με την τύχη του κατεστραμμένου κοντέινερ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα επιτραπεί να παραμείνει στην ακτή και να μετατραπεί σε «ανεπιθύμητο αξιοθέατο».

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