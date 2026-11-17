Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου (LPG) βυθίστηκε σήμερα ανοικτά των βουλγαρικών ακτών της Μαύρης Θάλασσας, αφού χτυπήθηκε από drones, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας Βουλγαρίας.

Πρόκειται για το υπό λιβεριανή σημαία «⁠Gas Husky», το οποίο ταξίδευε από την Αίγυπτο προς το ρουμανικό λιμάνι της Μίδια, μεταφέροντας 3.403 μετρικούς τόνους προπανίου. Το δεξαμενόπλοιο εξέπεμψε σήμα κινδύνου και τελικά βυθίστηκε σε απόσταση 50 μιλίων από τις ακτές στο ύψος της βουλγαρικής Μπιάλα.

Συγκεκριμένα, το «Gas Husky» εξαφανίστηκε από τα ραντάρ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Την Τρίτη, στις 8:02 π.μ. ώρα Βουλγαρίας, ενεργοποιήθηκε σήμα έκτακτης ανάγκης του, μεταδίδοντας ότι το πλοίο είχε βυθιστεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο πλοίο βρίσκονταν 19 μέλη του πληρώματος, όλοι με καταγωγή από τις Φιλιππίνες, ενώ επιχείρηση διάσωσής τους βρίσκεται σε εξέλιξη. Το πλοίο φέρεται να διαχειρίζεται από ελληνική εταιρεία.

Βουλγαρικά στρατιωτικά αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο τύπου Cougar και ομάδες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί στο πλαίσιο της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.

Η αιτία του περιστατικού, που συνέβη εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Βουλγαρίας, δεν είναι γνωστή.

Πρόκειται για το έκτο πλοίο που έχει πληγεί στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας τις τελευταίες 48 ώρες.

Τη Δευτέρα, ένα φορτηγό πλοίο υπό σημαία της Σομαλίας έστειλε σήμα κινδύνου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Και τα 12 μέλη του πληρώματός του εκκένωσαν με ασφάλεια.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά που αφορούν πλοία στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας, μερικά από τα οποία βυθίστηκαν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ναυτικοί.

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