Μαύρη Θάλασσα: Βίντεο δείχνει τη στιγμή της επίθεσης στο ελληνόκτητο πλοίο που βυθίστηκε

Τι αναφέρουν βουλγαρικά δημοσιεύματα για τα θαλάσσια drones που χτύπησαν το πλοίο

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Μαύρη Θάλασσα: Βίντεο δείχνει τη στιγμή της επίθεσης στο ελληνόκτητο πλοίο που βυθίστηκε
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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  • Το ελληνόκτητο πλοίο Contship Jet βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα μετά από επίθεση με θαλάσσια drones, με το πλήρωμα να διασώζεται πλήρως.
  • Η επίθεση καταγράφηκε από γαλλικό αεροσκάφος που περιπολούσε στην περιοχή και προειδοποίησε το πλήρωμα για εγκατάλειψη.
  • Στο πλοίο υπήρχαν επικίνδυνα υλικά όπως μπαταρίες ιόντων λιθίου και εύφλεκτα υγρά, αλλά δεν βρέθηκαν ενδείξεις ρύπανσης στα βουλγαρικά χωρικά ύδατα.
  • Οι βουλγαρικές αρχές υποπτεύονται τη Ρωσία για την επίθεση, που πιθανώς αποσκοπεί σε μήνυμα προς Βουλγαρία και Ρουμανία λόγω της υποστήριξης στην Ουκρανία.
  • Τα χαρακτηριστικά του drone που χρησιμοποιήθηκε διαφέρουν από γνωστά αμερικανικά και ουκρανικά μοντέλα και πιθανώς πρόκειται για νέο ρωσικό τύπο.
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Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή της επίθεσης στο ελληνόκτητο πλοίο Contship Jet από θαλάσσια drones στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Το πλοίο βυθίστηκε την Πέμπτη και είχε ξεκινήσει από την Χάιφα του Ισραήλ με προορισμό τη Ρουμανία.

Στα πλάνα φαίνεται ένα από τα θαλάσσια drones που χτύπησαν το φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας αλλά και η στιγμή της έκρηξης. Το βίντεο, σύμφωνα με βουλγαρικά ΜΜΕ, κατέγραψε γαλλικό αεροσκάφος που εκτελούσε περιπολία. Μάλιστα οι χειριστές εντόπισαν νωρίτερα τα drones και πρόλαβαν να ενημερώσουν το πλήρωμα για να εγκαταλείψει το πλοίο.

Και τα 18 μέλη του πληρώματος, 14 Φιλιππινέζοι και τέσσερις Ουκρανοί, διασώθηκαν από σκάφη του βουλγαρικού ναυτικού και της συνοριακής αστυνομίας και μεταφέρθηκαν στη λιμενική πόλη της Βάρνας. Ορισμένα από τα εμπορευματοκιβώτια που βρίσκονταν στο πλοίο περιείχαν μπαταρίες ιόντων λιθίου, εύφλεκτα υγρά, αέρια και άλλα επικίνδυνα υλικά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα maritime.bg.

Ομάδες του Πολεμικού Ναυτικού δεν εντόπισαν ενδείξεις ρύπανσης μετά τη λήψη δειγμάτων από διάφορα σημεία στα βουλγαρικά χωρικά ύδατα.

Σε ανακοίνωση για το ελληνόκτητο πλοίο το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «απαράδεκτες τέτοιες επιθέσεις». «Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη επίθεση με θαλάσσιο drone κατά ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου στα ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας. Τέτοιες επιθέσεις είναι απαράδεκτες, θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας», σημείωσε το υπουργείο.

Σε ποιον πέφτουν οι υποψίες

Στο πλοίο επέβαιναν 4 Ουκρανοί και η χρονική στιγμή της επίθεσης ήρθε καθώς οι υπουργοί Άμυνας της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας συναντήθηκαν στη Σόφια για να συζητήσουν θέματα ασφάλειας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Γι’ αυτό και στον βουλγαρικό Τύπο προκρίνεται η υπόθεση ότι πρόκειται πιθανώς για μήνυμα της Ρωσίας σε Βουλγαρία και Ρουμανία, προκειμένου οι δύο χώρες να πάψουν να υποστηρίζουν τους Ουκρανούς.

Ήδη στη Βουλγαρία έχουν γίνει ακόμη 5 επιθέσεις σε πλοία χωρίς να υπάρξει ανάληψη ευθύνης. Ωστόσο οι υποψίες των βουλγαρικών αρχών πέφτουν στη Μόσχα. Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, δήλωσε στο Κοινοβούλιο της χώρας του νωρίτερα αυτό το μήνα ότι «η λογική οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση (σ.σ. ότι ευθύνεται η Ρωσία)… Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να το αποδείξουμε».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε στις 15 Οκτωβρίου στο X ότι η Συμμαχία «ενίσχυσε τη στάση της κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας, μεταξύ άλλων με την αύξηση των δυνατοτήτων αντιμετώπισης των drones», ενόψει των ολοένα και πιο συχνών επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων.

Τι δείχνουν τα στοιχεία από τα drones

Η βουλγαρική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Vesti εξέτασε τα πλάνα των θαλάσσιων drones προκειμένου να εντοπίσει στοιχεία για την προέλευσή τους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του drone προσομοιάζουν με το αμερικανικό Red Cat V7, τα ουκρανικά θαλάσσια drone Magura και τα ρωσικά «Murena»-300S, «Oduvanchik» και «Zephyr».Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές.

Το drone που καταγράφηκε διαθέτει έναν ορατό εξωλέμβιο κινητήρα στο πίσω μέρος, τον οποίο δεν έχουν τα αμερικανικά και τα ουκρανικά μοντέλα. Επιπλέον, διαθέτει μια χαρακτηριστική υπερυψωμένη δομή και καλύμματα.Ένα παρόμοιο drone, το οποίο πιστεύεται ότι είναι νέο ρωσικό μοντέλο, καταστράφηκε τον Αύγουστο από ένα ρουμανικό μαχητικό F-16 κοντά στην πλατφόρμα φυσικού αερίου Neptun Deep.

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