Μαύρη Θάλασσα: Η πιο επικίνδυνη θαλάσσια οδός στον κόσμο – Περισσότερες από 570 επιθέσεις σε πλοία

Snapshot Η Μαύρη Θάλασσα έχει περάσει τον Περσικό Κόλπο ως η πιο επικίνδυνη θαλάσσια οδός λόγω επιθέσεων σε πλοία.

Από τις αρχές του 2026 έχουν σημειωθεί πάνω από 570 επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, με τουλάχιστον 40 ναυτικούς νεκρούς.

Η Ρωσία ευθύνεται για περίπου το 90% των επιθέσεων τις τελευταίες 45 ημέρες.

Στις 23 Οκτωβρίου, το φορτηγό πλοίο «Khoryv» δέχθηκε επίθεση με drone ανοικτά της Ρουμανίας, με έναν νεκρό και τρεις αγνοούμενους.

Η Ρουμανία κατηγορεί τη Ρωσία για την επίθεση στο πλοίο «Khoryv». Snapshot powered by AI

Η Μαύρη Θάλασσα έχει γίνει η πιο επικίνδυνη θαλάσσια οδός στον κόσμο και έχει ξεπεράσει ακόμη και τον Περσικό Κόλπο, όπου σημειώνονται επιθέσεις κατά πλοίων από το Ιράν και τους αντάρτες Χούθι.

Ο αριθμός επιθέσεων κατά πλοίων είναι έξι φορές μεγαλύτερος στη Μαύρη Θάλασσα από ό,τι στον Περσικό. Από τις αρχές του 2026 έχουν σημειωθεί πάνω από 570 επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 40 ναυτικοί, σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times.

Η Ρωσία διεξήγαγε περίπου το 90% των επιθέσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων 45 ημερών. Ένα από τα πιο πρόσφατα περιστατικά αφορούσε το φορτηγό ξηρού φορτίου «Khoryv», στο πλήρωμα του οποίου περιλαμβάνονταν ναυτικοί από την Ουκρανία και το Αζερμπαϊτζάν.

Στις 23 Οκτωβρίου, ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο ανοικτά των ακτών της Ρουμανίας, πριν αυτό βυθιστεί. Ένας ναυτικός έχασε τη ζωή του και τρεις άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο πρόεδρος της Ρουμανίας δήλωσε ότι η Ρωσία είχε επιτεθεί στο πλοίο με drone.