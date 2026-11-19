Snapshot Η 11χρονη M.H. καταδικάστηκε σε αναμορφωτήριο για τουλάχιστον επτά χρόνια για εννέα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων βιασμού, απόπει δολοφονίας και βαριάς σωματικής βλάβης σε βάρος 5χρονης στο Κλίβελαντ το 2025.

Η επίθεση περιλάμβανε στραγγαλισμό, ξυλοδαρμό, σεξουαλική κακοποίηση και απομάκρυνση μαλλιών του θύματος, το οποίο βρέθηκε αιμορραγούν και σε κατάσταση σύγχυσης.

Το θύμα υπέστη σοβαρά ψυχολογικά τραύματα, παρουσιάζοντας αλλαγές στη συμπεριφορά και εφιάλτες μήνες μετά το περιστατικό.

Ο συνεργός της M.H., που ήταν 9 ετών κατά το συμβάν και σήμερα 10, ομολόγησε την ενοχή του και η ποινή του θα ανακοινωθεί στις 3 Δεκεμβρίου.

Η μητέρα του θύματος τόνισε την ανάγκη προστασίας της κοινωνίας από την M.H., χαρακτηρίζοντάς την διαταραγμένο παιδί με πιθανότητα να διαπράξει νέες επιθέσεις. Snapshot powered by AI

Αδιανόητο φρίκη με πρωταγωνιστές μικρά παιδιά στο Κλίβελαντ των ΗΠΑ, όπου ένα κορίτσι 11χρονων σήμερα καταδικάστηκε για τουλάχιστον επτά χρόνια σε αναμορφωτήριο ανηλίκων.

Το κορίτσι, αναφέρθηκε στο δικαστήριο μόνο με τα αρχικά του, M.H., κρίθηκε ένοχο τον περασμένο μήνα για εννέα κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμός, απόπειρα δολοφονίας και βαριά σωματική βλάβη εις βάρος του κοριτσιού που παρέσυρε σε ένα χωράφι τον Σεπτέμβριο του 2025, όπως ανέφερε το WOIO.

Η δράστης και ένα αγόρι τότε 9 ετών «ξερίζωσαν» μαλλιά από το κεφάλι του αβοήθητου θύματός τους, την στραγγάλισαν με το ίδιο της το πουκάμισο, την ξυλοκόπησαν μέχρι να ματώσει με ένα ξύλο και την κακοποίησαν σεξουαλικά.

Το κοριτσάκι βρέθηκε μόνο του, σε κατάσταση σύγχυσης και καλυμμένο με αίμα. Πέρασε αρκετές εβδομάδες στο νοσοκομείο για να αναρρώσει και εξακολουθεί να είναι τραυματισμένη ψυχολογικά, ανέφερε η μητέρα της σε δήλωση ως θύμα κατά την ακροαματική διαδικασία για την επιβολή ποινής την Τετάρτη.

«Όταν φύγαμε από το νοσοκομείο, παρουσίασε σοβαρές αλλαγές στη συμπεριφορά της. Συνέχεια έλεγε ότι δεν είναι πια όμορφη. Συνέχεια έλεγε ότι η γη είναι ένα κακό μέρος», είπε η μητέρα για την κόρη της, η οποία ξυπνούσε από εφιάλτες φωνάζοντας: «Με σκότωσαν!»

Η Μ.Χ., που είναι πλέον 11 ετών, καταδικάστηκε να παραμείνει υπό κράτηση στο σύστημα ανηλίκων μέχρι να συμπληρώσει τουλάχιστον τα 18, και ενδεχομένως μέχρι τα 21.

Η μητέρα του θύματος τόνισε πόσο σημαντικό είναι να προστατευθούν οι άλλοι από αυτό το διαταραγμένο κορίτσι.

«Η M.H. δεν είναι ένα φυσιολογικό παιδί, και αν δεν λογοδοτήσει, το επόμενο θύμα της δεν θα είναι τόσο τυχερό», είπε η μητέρα της 5χρονης

⚖️OHIO vs 11-year-old Girl Juvenile⚖️ SENTENCED for the RAPE and ASSAULT on a 5-year-old Girl 😡A Child Doing this to a Younger child is really Beyond words On September 13, 2025, M.H., who was 10 years old at the time, lured a 5-year-old girl with special needs into a wooded field in Cleveland. Then directed a group of children in stripping, beating, sexually assaulting, and strangling the victim with her own shirt before leaving her unresponsive in the field. — American Crime Stories™ (@AmericanCrime01) November 18, 2026

Ο δεύτερος δράστης, που σήμερα είναι 10 ετών, αντιμετώπιζε τις ίδιες κατηγορίες. Τον Σεπτέμβριο ομολόγησε την ενοχή του και κατέθεσε ως μάρτυρας κατά τη διάρκεια της δίκης της Μ.Χ. Η ποινή του θα εκδοθεί στις 3 Δεκεμβρίου.

Η μητέρα του θύματος είπε ότι άφησε την κόρη της στο σπίτι ενός συγγενή για λίγες ώρες στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, αλλά κάποια στιγμή το κορίτσι απομακρύνθηκε και εξαφανίστηκε. Βρέθηκε κακοποιημένη και τραυματισμένη σε κοντινή απόσταση και, όταν έφτασε η μητέρα της, βρήκε να την παίρνουν με το ασθενοφόρο.

Φρικιαστικές φωτογραφίες που μοιράστηκε η μητέρα του θύματος με το μέσο ενημέρωσης έδειχναν ότι στο κορίτσι έλειπε ένα μεγάλο κομμάτι από τα πλεγμένα μαλλιά της κοντά στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού της.

Μήνες μετά την επίθεση, εξακολουθούσε να έχει εφιάλτες.

«Ούρλιαζε όταν ξυπνούσε και έλεγε: “Με σκότωσαν”. Νόμιζε ότι ήταν νεκρή», είπε η μητέρα. «Να ακούς το παιδί σου να λέει ότι πέθανε… τι; Ένα πεντάχρονο δεν θα έπρεπε καν να γνωρίζει αυτή τη λέξη.»