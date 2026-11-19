Snapshot Η 51χρονη θύμα ενδοοικογενειακής βίας στον Ασπρόπυργο κατέγραψε ηχητική συνομιλία με τον 49χρονο σύζυγό της, όπου εκείνος αρνείται τις ευθύνες του.

Το δικαστήριο επέβαλε περιοριστικό όρο στον σύζυγο να μην πλησιάζει τη γυναίκα, ωστόσο εκείνος παρέμεινε στο σπίτι μαζί με τα παιδιά.

Η γυναίκα περιγράφει μακρόχρονη κακοποίηση που κράτησε πάνω από δύο δεκαετίες, με σοβαρούς σωματικούς τραυματισμούς και ψυχολογικό μαρτύριο μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Η κακοποίηση επηρέαζε αρνητικά και τα παιδιά της οικογένειας, ενώ ο σύζυγος ήταν επιθετικός και κτητικός ακόμη και στο εργασιακό περιβάλλον της γυναίκας.

Παρά τις επανειλημμένες κακοποιήσεις και τον φόβο της, η 51χρονη παρέμενε στον γάμο εξαιτίας των παιδιών. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, όταν ένας 49χρονος χτύπησε την 51χρονη σύζυγό του, μαζί με τον 17χρονο γιο του ζευγαριού.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν τη Δευτέρα στο δικαστήριο, με τη δίκη τους να παίρνει αναβολή και να συνεχίζεται στις 30 Νοεμβρίου. Το δικαστήριο έβγαλε περιοριστικό όρο να μην πλησιάσει τη γυναίκα ο σύζυγος. Ωστόσο, μόλις τελείωσε το δικαστήριο, ο δράστης επέστρεψε στο σπίτι του και βρισκόταν εκεί μαζί με τα παιδιά, μην αφήνοντας τη γυναίκα να πλησιάσει.

Σήμερα το πρωί, η γυναίκα προσπάθησε να επικοινωνήσει με την ανήλικη κόρη της, αλλά ο σύζυγός της δεν την άφησε. Άρπαξε το τηλέφωνο και μίλησε αυτός μαζί της, προσπαθώντας να φανεί άμοιρος ευθυνών και κάνοντας μια θεαματική προσπάθεια, ώστε να τα ξαναβρούν.

Το ηχητικό ντοκουμέντα έφερε στο φως η εκπομπή «Live News»:

51χρονη: Θέλω να με αφήσεις ήσυχη.

49χρονος: Λάθη κάνουμε όλοι και εσύ και εγώ.

51χρονη: Λάθος ήταν να με στείλετε παραλίγο στο νεκροταφείο εσύ και ο γιος σου; Από εσένα τα έχω τραβήξει χιλιάδες φορές. Ούτε σπλήνα δεν έχω.

49χρονος: Δεν σε πειράζει ο (17χρονος). Προτιμούν να σκοτώσουν εμένα τα παιδιά μου και όχι εσένα.

51χρονη: Χθες το βράδυ έφυγες. Μην με κοροϊδεύεις. Το Σάββατο πήρα τον (...) και του είπα να γυρίσω σπίτι και μου είπε: 'Αν γυρίσεις θα σου κόψω τα πόδια. Δεν έχεις καμία δουλειά εδώ μέσα μέχρι να γυρίσει ο πατέρας μου'».

49χρονος: Θυμάσαι έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων που συλλάβανε το παιδί σου που του έκανες δεύτερη μήνυση;

51χρονη: Όχι βέβαια. Δεν... Την Παρασκευή ήμουν σε κώμα στο νοσοκομείο. Δεν θυμάμαι τίποτα εγώ. Έγιναν όλα αυτεπαγγέλτως. Σε εσένα έκανα μήνυση, όχι στα παιδιά μου. Στον (17χρονο) έκανε την ημέρα που ήρθα στο δικαστήριο τη Δευτέρα, γιατί φοβήθηκα να μην με χτυπήσει εκεί μέσα. Γιατί...

49χρονος: Μας φοβάσαι τόσο πολύ και κάνεις τόσα πολλά;

51χρονη: Ναι. Φοβάμαι και κάνω τόσα πολλά. Από τον φόβο μου και από τη δύναμη τα κάνω. Τέλος πάντων, δώσε μου τα πράγματα της μαμάς μου.

49χρονος: Ποια πράγματα; Θα μοιραστούμε σου είπα. Είμαστε αντρόγυνο. Πενήντα-πενήντα όλα. Δεν γίνεται να τα πάρεις εσύ.

«Ένιωθα να περνάω φυλακή μέσα στο ίδιο μου το σπίτι»

Η ίδια μίλησε στο MEGA, περιγράφοντας πως ένιωθε να ζει «σε μια φυλακή». «Ένιωθα να περνάω φυλακή μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Έφυγα 4-5 φορές, πήγα στην μαμά μου. Η μαμά μου, μου έλεγε να μην γυρίσω, εγώ γυρνούσα».

Τα τραύματα που φέρει στο κορμί της μαρτυρούν το μαρτύριο που έχει βιώσει πίσω από την κλειστή πόρτα του σπιτιού της. «Σφαλιάρες, κλωτσιές. Κάθε 3-4-5 ημέρες, κάτι θα τον ενοχλούσε, κάτι θα τον πείραζε, κάποιο φαγητό που θα αργούσα. Επειδή έκλαιγαν τα παιδιά. Για όλα έφταιγα εγώ και ξεσπούσε πάνω μου».

Η ίδια διηγήθηκε την ιστορία της ζωής της, ένα μαρτύριο που, όπως καταγγέλλει, υπέμενε σιωπηρά για δύο και πλέον δεκαετίες. «Πίστευα κάθε φορά ότι θα αλλάξει, έλεγα είναι τα παιδιά στην μέση, πώς θα μεγαλώσουν».

«Κάθε φορά μου έλεγε ότι δεν θα το ξανακάνει»

Γνωρίστηκαν και παντρεύτηκαν στις αρχές του 2000. Εκείνη σπούδαζε τότε τουριστικές επιχειρήσεις και εκείνος όπως λέει από τότε ήταν άνεργος. «Τον ερωτεύτηκα, αλλά η μαμά μου, μου έλεγε θα χτυπάς το κεφάλι σου».

Η μητέρα της που ζούσε μόνιμα στην Ιταλία με τον πατριό της τους βοηθούσε οικονομικά. Όμως, από πολύ νωρίς άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια κακοποίησης. «Σχεδόν μετά από ένα χρόνο άρχισε ζήλιες, μου έλεγε δεν θα βγεις από το σπίτι. Δεν θα φοράς παντελόνι, θα φοράς μόνο φούστα. Δεν θα έχεις κινητό, δεν θα έχεις φίλες. Δεν είπα όχι σε κάτι με την αγάπη που του είχα».

Το πρώτο χαστούκι δεν άργησε να έρθει για να ακολουθήσουν οι άγριοι ξυλοδαρμοί. «Το 2013 πήγα στο νοσοκομείο με ρήξη σπλήνας», λέει και συγκλονίζει.

Μέσα σε μια δεκαετία απέκτησε 7 παιδιά που γίνονταν μάρτυρες ακραίων καταστάσεων. Η ίδια παραδέχεται πως με όλη αυτή την κακοποίηση η καθημερινότητά τους είχε επηρεαστεί βαθιά. Όπως καταγγέλλει της δημιουργούσε προβλήματα ακόμα και στο εργασιακό της περιβάλλον. Κάθε φορά που τολμούσε να πιάσει μια νέα δουλειά εκείνος γινόταν κτητικός και επιθετικός.

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