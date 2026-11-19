Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (αριστερά) ανταλλάσσει χειραψία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν (δεξιά) κατά τη διάρκεια συνάντησης στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC στο Σενζέν της Κίνας, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε «φίλο» τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε τριμερή συνάντηση στη Σενζέν, προκαλώντας ανησυχίες στην Ευρώπη.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, εξέφρασε εκνευρισμό και αμφιβολία για τη φιλία Τραμπ-Πούτιν με ανάρτηση στο X.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι αμφισβήτησε την πίστη του Τραμπ προς τη Δύση έναντι της Ρωσίας.

Η Κομισιόν αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, τονίζοντας ότι πρόκειται για πολιτική υπόθεση.

Η Ε.Ε. υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία και στηρίζει κάθε προσπάθεια για τερματισμό της σύγκρουσης. Snapshot powered by AI

Οι φιλοφρονήσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντίμιρ Πούτιν στη τριμερή με τον Κινέζο πρόεδρο στην Σενζέν δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους Ευρωπαίους.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους Τραμπ και Πούτιν αντάλλαξαν χειραψία μπροστά σε δημοσιογράφους. «Χαιρόμαστε που συναντιόμαστε. Έχουμε εξαίρετη σχέση εδώ και πολλά χρόνια, γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό, και νομίζω πως θα μπορούσαν να προκύψουν πολλά θαυμάσια πράγματα από αυτή (τη συνάντηση), ή τουλάχιστον να αρχίσουν», είπε ο Τραμπ, αποκαλώντας «φίλο» τον Πούτιν.

H «επίθεση» φιλίας Τραμπ σε Πούτιν φάνηκε να εκνευρίζει τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.«Θεέ μου, προστάτεψέ μας από τέτοιους φίλους», έγραψε ο Τουσκ σε ανάρτηση στο X, κάνοντας προφανώς αναφορά στον ενθουσιώδη χαιρετισμό του Τραμπ προς τον Πούτιν.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός δεν έμεινε εκεί. Σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι «ο Πούτιν δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ φίλος μας». Στη συνέχεια δημοσίευσε στο Χ μία φωτογραφία του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βρετανό πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο. «Πραγματική φιλία» έγραψε ο Τουσκ πάνω από την φωτογραφία που τον δείχνει να χαμογελά στους άλλους δύο ηγέτες.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι εξέφρασε παρόμοια ανησυχία δηλώνοντας σε δημοσιογράφους: «Πράγματι, είναι δύσκολο να κρίνουμε (...), αλλά η οπτική να αγκαλιάζει τον Πούτιν και να τον αποκαλεί φίλο, μας προκαλεί κάποια ανησυχία. Διότι προκύπτει το ερώτημα: με ποιον είναι περισσότερο φίλος, με τον Πούτιν ή με τον πρόεδρό μας; Και τι θα κάνει άραγε αν ζορίσουν τα πράγματα; Ποιον από τους δύο φίλους θα επιλέξει;».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (αριστερά) δίνει το χέρι στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν (δεξιά), καθώς ποζάρουν για μια φωτογραφία κατά τη διάρκεια συνάντησης στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC στο Σενζέν της Κίνας. 19 Νοεμβρίου 2026. ΑΡ

Κομισιόν: «Δεν σχολιάζουμε φιλίες»

«Δεν σχολιάζουμε φιλίες», ήταν η λακωνική δήλωση της επικεφαλής εκπροσώπου Τύπου της Κομισιόν, Πάολα Πινό όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση φιλίας του Τραμπ στον Πούτιν. Όπως συμπλήρωσε στην απάντησή του ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κρίστιαν Βίγκαντ, «πρόκειται για πολιτική, είναι μια διαφορετική κατηγορία».

Ο Βίγκαντ επισήμανε ότι «η Ρωσία και οι δυνάμεις που βρίσκονται υπό τις διαταγές του Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχίζουν τις αδιάκοπες επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών στην Ουκρανία. Υποστηρίζουμε, φυσικά, κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στον τερματισμό αυτής της κατάστασης».

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