Snapshot Ο διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ, απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι ο πρόεδρος Τραμπ αποκοιμήθηκε και δήλωσε πως διάβαζε έγγραφα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Σι Τζινπίνγκ.

Το βίντεο που δείχνει τον Τραμπ με κλειστά μάτια και σκυμμένο κεφάλι προκάλεσε αντιδράσεις και προβλήθηκε στις γιγαντοοθόνες της συνόδου APEC.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα διαψεύσει ότι τον έχει πάρει ο ύπνος σε δημόσιες εμφανίσεις, υποστηρίζοντας ότι απλώς ξεκουράζει τα μάτια του.

Ο Στίβεν Τσανγκ κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης για διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Την έντονη αντίδραση του Λευκού Οίκου προκάλεσαν δημοσιεύματα σχετικά με ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του APEC στην Κίνα, την ώρα που ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ μιλούσε.

Με ανάρτησή του στο «X», ο διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ, απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κοιμόταν, αλλά διάβαζε έγγραφα που βρίσκονταν μπροστά του.

«Fake news! Ο πρόεδρος Τραμπ κοιτούσε τα έγγραφα που είχε μπροστά του, ενώ ο ομιλητής έκανε τις δηλώσεις του. Μπορεί κανείς να δει ξεκάθαρα τα μάτια του να κινούνται πέρα δώθε», έγραψε ο Τσανγκ στην ανάρτησή του.

Στη συνέχεια, ο Τσανγκ εξαπέλυσε επίθεση κατά των μέσων ενημέρωσης, λέγοντας: «Αυτός είναι ο λόγος που ο κόσμος απεχθάνεται τόσο πολύ τα μέσα ενημέρωσης. Λένε συνεχώς ψέματα».

Δείτε την ανάρτησή του:

Το βίντεο που προκάλεσε τις αντιδράσεις

Το περιστατικό στο οποίο αναφέρεται ο Τσανγκ, σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, στη σύνοδο κορυφής του APEC στη Σενζέν, όταν ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, περιέγραφε τις προσδοκίες της Κίνας για την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού.

Σύμφωνα με το South Morning China Post, ενώ ο Σι περιέγραφε τις προσδοκίες της Κίνας για την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, οι κάμερες στράφηκαν σε ηγέτες που βρισκόντουσαν στην αίθουσα, μεταξύ των οποίων στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος φάνηκε να ακούει τον Κινέζο πρόεδρο, και στον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, και στον επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, οι οποίοι κρατούσαν σημειώσεις.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, εμφανίστηκε να χαμογελά σε ορισμένα σημεία της ομιλίας του Σι Τζινπίνγκ.

Στη συνέχεια, οι κάμερες εστίασαν στον Αμερικανό πρόεδρο για μερικά δευτερόλεπτα, ο οποίος καταγράφηκε να έχει κλειστά τα μάτια του και σκυμμένο το κεφάλι.

Όπως επισημαίνουν διεθνή πρακτορεία, το στιγμιότυπο προβλήθηκε και στις γιγαντοοθόνες της αίθουσας.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/Df6POJZOkXi/

Ο Τραμπ έχει διαψεύσει στο παρελθόν ισχυρισμούς ότι τον έχει πάρει ο ύπνος σε δημόσιες συναντήσεις. Τον Ιανουάριο δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι όταν οι κάμερες τον απαθανατίζουν με κλειστά τα μάτια, στην πραγματικότητα «απλώς ξεκουράζει τα μάτια του ή ανοιγοκλείνει τα βλέφαρά του».

«Είναι πολύ χαλαρωτικό για μένα», είχε πει νωρίτερα φέτος. «Μερικές φορές με τραβούν φωτογραφίες ενώ ανοιγοκλείνω τα μάτια μου, και με απαθανατίζουν ακριβώς τη στιγμή που έχω κλειστά τα μάτια μου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ, ο οποίος είναι 80 ετών, έχει ακολουθήσει ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο πρόγραμμα τις τελευταίες τρεις ημέρες.

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