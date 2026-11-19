Snapshot Βρέθηκαν 8.000 οστά βατράχων ηλικίας 1.700 ετών σε ένα χαντάκι στο Κέμπριτζσαϊρ της Αγγλίας, κατά τη διάρκεια εργασιών βελτίωσης αυτοκινητόδρομου.

Ραδιοχρονολόγηση έδειξε ότι οι βάτραχοι πέθαναν στη ρωμαϊκή εποχή, με τους περισσότερους να είναι νεαρής ηλικίας.

Η ανάλυση των οστών αποκάλυψε ότι οι βάτραχοι σκοτώθηκαν από αρπακτικά πτηνά, κυρίως κουκουβάγιες.

Η αποψίλωση των δασών και η υποχώρηση των ελωδών υγροτόπων στη ρωμαϊκή περίοδο δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες αναπαραγωγής για τους βατράχους, αφήνοντάς τους εκτεθειμένους στα αρπακτικά.

Η αλλαγή χρήσης γης και η πιθανή μετακίνηση ανθρώπων και ζώων διευκόλυνε την επίθεση των κουκουβαγιών στους βατράχους. Snapshot powered by AI

Επιστήμονες έλυσαν ένα μυστήριο μαζικής δολοφονίας που χρονολογείται πριν από 1.700 χρόνια πριν, μετά την ανακάλυψη 8.000 νεκρών βατράχων σε ένα χαντάκι στο Κέμπριτζσαϊρ της Αγγλίας, πριν από περίπου 10 χρόνια.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μπόρνμουθ και του Αρχαιολογικού Μουσείου του Λονδίνου (MOLA) συνεργάστηκαν για να εντοπίσουν τον ένοχο και φαίνεται ότι τελικά ανακάλυψαν ποιος σκότωσε αυτούς τους βατράχους.

Τα οστά των βατράχων βρέθηκαν μεταξύ 2016 και 2018, κατά τη διάρκεια εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης του εθνικού αυτοκινητόδρομου από το Κέιμπριτζ προς το Χάντινγκτον.

Κατά λάθος αποκάλυψαν ένα χαντάκι γεμάτο με οστά αμφίβιων. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης πραγματοποίησαν ραδιοχρονολόγηση στα οστά και υπολόγισαν ότι οι βάτραχοι έζησαν κατά τη ρωμαϊκή εποχή. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν πεθάνει σε νεαρή ηλικία.

Το τι οδήγησε τόσους πολλούς βάτραχους να γεμίσουν ένα χαντάκι παρέμενε μυστήριο. Η ομάδα διαπίστωσε ότι επρόκειτο για κάποιο είδος αρπακτικών πτηνών. Ο ζωοαρχαιολόγος Πολ Κλάρκσον από το Μπόρνμουθ και η Βίκι Έουενς, ανώτερη ζωοαρχαιολόγος στη MOLA, ανέφεραν στην έκθεσή τους που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Environmental Archaeology» ότι η αιτία ήταν οι κουκουβάγιες.

Αρχαιολογικές μελέτες αποκάλυψαν ότι η τάφρος γέμισε με οστά 8.000 βατράχων σε μόλις έναν χρόνο. Αυτό πρόσθεσε ένα ακόμη επίπεδο στο μυστήριο. Περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι οι βάτραχοι βρίσκονταν ήδη εκεί όταν τους επιτέθηκαν οι κουκουβάγιες και, πιθανώς, άλλα αρπακτικά. Σημείωσαν ότι τα νερά των ελώδων υγροτόπων της περιοχής και της τάφρου υποχωρούσαν κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Για τους βάτραχους, αυτό σήμαινε έναν ιδανικό τόπο αναπαραγωγής. Ενώ συγκεντρώνονταν εκεί, σχεδόν τίποτα δεν τους προστάτευε από τα μάτια των αρπακτικών.

Από μια περιοχή με πυκνή δασοκάλυψη κατά την Εποχή του Σιδήρου, η περιοχή υπέστη σημαντικές αλλαγές μέχρι τη ρωμαϊκή εποχή. Μεγάλες εκτάσεις δασών είχαν αποψιλωθεί για να δημιουργηθούν βοσκοτόπια για τα ζώα.

«Το μυστήριο αυτών των βατράχων έχει λυθεί — ένα γλέντι με βατράχους που καταβροχθίστηκαν και τα οστά τους αφέθηκαν πίσω από μια ομάδα κουκουβαγιών», δήλωσε ο Κλάρκσον.

Οι ερευνητές πιστεύουν επίσης ότι όχι μόνο τα δέντρα είχαν κοπεί, αλλά και ότι οι άνθρωποι και τα ζώα τους είχαν πιθανώς μετακινηθεί αλλού για το χειμώνα, διευκολύνοντας έτσι τις κουκουβάγιες να επιτεθούν στους βάτραχους.