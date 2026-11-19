Ψυχωμένη αντίδραση έβγαλε ο Παναθηναϊκός στο Κάουνας.

Μετά τις ήττες από Μπαρτσελόνα και Βίρτους, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του παρκέ για τρεις περιόδους και επικράτησε με 72-87 κόντρα στη Ζαλγκίρις, σε μια από τις πιο δύσκολες έδρες της Ευρώπης.

Στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά η πρώτη περίοδος, ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την πληρέστερη εμφάνισή του. Με τρομερή στόχευση σε άμυνα κι επίθεση, έχοντας τον Μουστάφα Φαλ να κάνει εξαιρετική δουλειά πάνω στον Βαλαντσιούνας και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να είναι τρομερός και στις δύο πλευρές του παρκέ, έχτισε τις βάσεις για ένα μεγάλο διπλό.

Παρά την καταστροφική τρίτη περίοδο, όπου η Ζαλγκίρις προσπέρασε από το -11, οι «πράσινοι» βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα να παραμείνουν ψύχραιμοι σε μια καυτή ατμόσφαιρα και με τον Κέντρικ Ναν να παίρνει το όπλο του στο τέταρτο δεκάλεπτο, έφτασαν σε μια τεράστια νίκη.

Κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Αμερικανός, που σταμάτησε στους 21 πόντους (11 στην τελευταία περίοδο). Στους 20 σταμάτησε ο Χέιζ-Ντέιβις (16 στο πρώτο μέρος), ενώ 8 κρίσιμους πόντους και 3 ασίστ είχε ο αρχηγός Κώστας Σλούκας.

Θωρηκτό ο Φαλ, ασταμάτητος ο Χέιζ-Ντέιβις

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε το παιχνίδι με πεντάδα έκπληξη, έχοντας έναν γκαρντ και τον Φαλ στο αρχικό σχήμα. Στόχος του να ματσάρει το μέγεθος της Ζάλγκιρις και να ελέγξει τα ριμπάουντ, όπως και έγινε στην πρώτη περίοδο. Ο Γάλλος σέντερ δέχθηκε το πρώτο τρίποντο του αγώνα από τον Βαλαντσιούνας, αλλά στη συνέχεια ήταν εξαιρετικός πάνω στον Λιθουανό, ρίχνοντάς του και μία ξεγυριστή τάπα.

Στην επίθεση ο Γιαμπουσέλε ήταν αποτελεσματικός και φτάνοντας τους 8 πόντους μετά από 4 λεπτά, έδωσε και το πρώτο προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (8-11). Η εξαιρετική άμυνα συνεχίστηκε, παρότι στο πρώτο επιθετικό ριμπάουντ της Ζαλγκίρις (από τα δύο συνολικά στην περίοδο) δέχθηκε τρίποντο. Με τις αποφάσεις στην επίθεση να είναι εξαιρετικές (μόλις 1 λάθος) και τον Χέιζ-Ντέιβις να παίρνει το όπλο του με 11 πόντους, το τριφύλλι έφτασε σε διψήφια διαφορά στο τέλος της πρώτης περιόδου (17-28).

Η συγκέντρωση χάθηκε στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και 2 σερί λάθη επέτρεψαν στους γηπεδούχους να κάνουν 5-0 σερί. Οι «πράσινοι» αντέδρασαν, με τον Μήτογλου να δίνει λύσεις κοντά στο καλάθι με τα επιθετικά του ριμπάουντ και μια εξαιρετική ασίστ στον Ναν για τρίποντο (28-38 στο 15'). Τα λάθη επέστρεψαν και με τον Τουμπέλις να κάνει μεγάλη ζημιά, η Ζαλγκίρις με 7-0 σερί επέστρεψε και ανάγκασε τον Ζοτς να πάρει τάιμ άουτ 24 δευτερόλεπτα μετά το τηλεοπτικό. Οι καλές άμυνες και τα τρίποντα των Μπόνγκα και Χέιζ-Ντέιβις, έδωσαν ανάσα στον Παναθηναϊκό (37-45), με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο +8 για το Τριφύλλι (39-47).

Μπλακ-άουτ και αντίδραση μεγάλης ομάδας

Το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ήταν καταστροφικό για τον Παναθηναϊκό. Μετά το τρίποντο του Φρανσίσκο που πήγε τη διαφορά στους 11 (39-50), οι παίκτες του Ομπράντοβιτς άρχισαν να έχουν πολύ κακές επιλογές στην επίθεση, καθώς για πάνω από 8 λεπτά δεν σκόραραν εντός παιδιάς. Με τον Βαλαντσιούνας να παίρνει μπροστά η Ζαλγκίρις «έτρεξε» επιμέρους σκορ 13-2 και έφερε το ματς στα ίσα στο 26' (52-52), για να περάσει λίγο μετά μπροστά στο σκορ (55-54). Ο Σλούκας σκόραρε για τρεις μετά από ώρα και ο Λεσόρ έδωσε ανάσα στο τέλος της τρίτης περιόδου (55-59).

Στην τέταρτη περίοδο ήταν η ώρα του Κέντρικ Ναν! Με τρία τρίποντα και συνολικά καλές άμυνες, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο +10 (60-70) με 6 λεπτά να απομένουν για το τέλος. Με τον Ναν να φτάνει τους 11 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο και τον Λεσόρ να κάνει ένα αδιανόητο κάρφωμα πάνω στον Βαλαντσιούνας το τριφύλλι βρέθηκε στο +14 (64-78) με λιγότερα από 4 λεπτά να απομένουν.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-28, 39-47, 55-59, 72-87

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