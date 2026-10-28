Reuters: Ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας - Εκκένωσε το πλήρωμα

Snapshot Ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκε επίθεση από τρία θαλάσσια drones στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στη βουλγαρική ΑΟΖ.

Το πλήρωμα των 18 ατόμων εκκενώθηκε και είναι ασφαλές, με 14 μέλη από τις Φιλιππίνες και 4 από την Ουκρανία.

Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Χάιφα του Ισραήλ προς την Κωνστάντζα της Ρουμανίας και έφερε σημαία Λιβερίας.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιβεβαίωσε την επίθεση, ενώ η προέλευσή της παραμένει άγνωστη.

Εννέα πρόσφατες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στη Μαύρη Θάλασσα από τις 5 Οκτωβρίου και περίπου 21 μέλη πληρωμάτων αγνοούνται. Snapshot powered by AI

Ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε από τρία θαλάσσια drones στη Μαύρη Θάλασσα, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων το οποίο έπλεε υπό τη σημαία Λιβερίας, ενώ δεν είναι ακόμα γνωστό τι μετέφερε.

Το πλήρωμα του πλοίου εκκένωσε και είναι όλοι ασφαλής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Πρόκειται για 18 άτομα, οι 14 με καταγωγή από τις Φιλιππίνες και οι 4 από την Ουκρανία. Σημειώνεται ότι η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιβεβαίωσε την επίθεση.

Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Χάιφα του Ισραήλ προς την Κωνστάντζα της Ρουμανίας.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές από που διατάχθηκε αυτή η ενέργεια, ωστόσο εννέα επιθέσεις έχουν σημειωθεί στη Μαύρη Θάλασσα από τις 5 Οκτωβρίου, για τις οποίες η Βουλγαρία έχει υποδείξει την Ρωσία ως υπεύθυνη, χωρίς να εκφράσει ευθείες κατηγορίες.

Από τις επιθέσεις, περίπου 21 άτομα, μέλη πληρωμάτων αγνοούνται ακόμη.

«Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε... από τρία ναυτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, περίπου 21 μίλια νοτιοανατολικά της Σάμπλα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας, Ντιμίταρ Στογιάνοφ στους δημοσιογράφους στο περιθώριο μιας περιφερειακής συνάντησης για θέματα ασφάλειας.

Το υπουργείο Μεταφορών της Βουλγαρίας ανέφερε σε δήλωσή του ότι τέσσερα ναυτικά και αστυνομικά σκάφη είχαν αποσταλεί για να συνδράμουν το πλοίο, το οποίο ταξίδευε από το ισραηλινό λιμάνι της Χάιφα προς την Κωνστάντζα στη Ρουμανία, και ότι τα 18 μέλη του πληρώματος είχαν εκκενωθεί.

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