Reuters: Ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας - Εκκένωσε το πλήρωμα

Το εμπορικό πλοίο απέπλευσε από το Ισραήλ προς την Ρουμανία

Ελένη Ευστρατίου

Reuters: Ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας - Εκκένωσε το πλήρωμα
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκε επίθεση από τρία θαλάσσια drones στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στη βουλγαρική ΑΟΖ.
  • Το πλήρωμα των 18 ατόμων εκκενώθηκε και είναι ασφαλές, με 14 μέλη από τις Φιλιππίνες και 4 από την Ουκρανία.
  • Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Χάιφα του Ισραήλ προς την Κωνστάντζα της Ρουμανίας και έφερε σημαία Λιβερίας.
  • Η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιβεβαίωσε την επίθεση, ενώ η προέλευσή της παραμένει άγνωστη.
  • Εννέα πρόσφατες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στη Μαύρη Θάλασσα από τις 5 Οκτωβρίου και περίπου 21 μέλη πληρωμάτων αγνοούνται.
Snapshot powered by AI

Ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε από τρία θαλάσσια drones στη Μαύρη Θάλασσα, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων το οποίο έπλεε υπό τη σημαία Λιβερίας, ενώ δεν είναι ακόμα γνωστό τι μετέφερε.

Το πλήρωμα του πλοίου εκκένωσε και είναι όλοι ασφαλής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Πρόκειται για 18 άτομα, οι 14 με καταγωγή από τις Φιλιππίνες και οι 4 από την Ουκρανία. Σημειώνεται ότι η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιβεβαίωσε την επίθεση.

Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Χάιφα του Ισραήλ προς την Κωνστάντζα της Ρουμανίας.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές από που διατάχθηκε αυτή η ενέργεια, ωστόσο εννέα επιθέσεις έχουν σημειωθεί στη Μαύρη Θάλασσα από τις 5 Οκτωβρίου, για τις οποίες η Βουλγαρία έχει υποδείξει την Ρωσία ως υπεύθυνη, χωρίς να εκφράσει ευθείες κατηγορίες.

Από τις επιθέσεις, περίπου 21 άτομα, μέλη πληρωμάτων αγνοούνται ακόμη.

«Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε... από τρία ναυτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, περίπου 21 μίλια νοτιοανατολικά της Σάμπλα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας, Ντιμίταρ Στογιάνοφ στους δημοσιογράφους στο περιθώριο μιας περιφερειακής συνάντησης για θέματα ασφάλειας.

Το υπουργείο Μεταφορών της Βουλγαρίας ανέφερε σε δήλωσή του ότι τέσσερα ναυτικά και αστυνομικά σκάφη είχαν αποσταλεί για να συνδράμουν το πλοίο, το οποίο ταξίδευε από το ισραηλινό λιμάνι της Χάιφα προς την Κωνστάντζα στη Ρουμανία, και ότι τα 18 μέλη του πληρώματος είχαν εκκενωθεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:46LIFESTYLE

Δύο νέες σειρές στο MEGA – Μοιράζεται ξανά η τράπουλα στη βραδινή ζώνη

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια και χημικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μεταξύ διαδηλωτών και ΜΑΤ – Δείτε βίντεο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία - Σιδηροδρομική δυστύχημα στο Τολέδο: Εικόνες από την τραγωδία

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας - Εκκένωσε το πλήρωμα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμυρικά φαινόμενα στη Σύμη - Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δείτε βίντεο

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή του Σινεμά 2026: Ταινίες με μόλις 3 ευρώ στους κινηματογράφους την Πέμπτη (29/10)

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο πρόεδρος Χέρτσογκ καλεί τα κόμματα να κάνουν ότι μπορούν για να αποφευχθούν νέες εκλογές

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τα σενάρια για τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο - Η βλάβη και η εντολή στον μηχανοδηγό

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Υπερχείλισε το ρέμα στον Πλατανιά - Μήνυμα 112 στους κατοίκους να μεταβούν στους υψηλότερους ορόφους λόγω πλημμύρας

15:26WHAT THE FACT

Από χόμπι σε επιχείρηση 808.000 δολαρίων: Η ιδέα του 19χρονου που απογειώθηκε στο Instagram

15:25WHAT THE FACT

Ιωάννης Βαρδουλάκης: Ο σωσίας του Μπραντ Πιτ που πολέμησε ηρωικά στη Μάχη της Κρήτης

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία δίχως τέλος στην Ισπανία: Στους 64 οι νεκροί από την σύγκρουση των τρένων

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση τρένων στο Τολέδο: Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον ισπανικό λαό

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Σκιάθο - Έκλεισε ο δρόμος προς Πλατανιά

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με πρώην υπουργό: Επέβαινε σε ένα από τα τρένα που συγκρούστηκαν στην Ισπανία - «Την παίρνουν τηλέφωνο και δεν απαντάει»

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Viral: Γυναίκα προσπάθησε να χαϊδέψει λευκό καρχαρία - Παραλίγο να της φάει το χέρι (video)

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Με βαρύ ιστορικό ο ανήλικος δράστης που επιτέθηκε σε φρουρό έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι - Είχε ριζοσπαστικοποιηθεί στην Γερμανία

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ:Τα 3 σενάρια για τη νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές - Οι δύσκολες εξισώσεις και οι συμβιβασμοί

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Ανήλικος παρέσυρε 5χρονο με αυτοκίνητο έξω από παιδική χαρά

14:14LIFESTYLE

Eurovision 2027: Οι 13 χώρες που δεν θα συμμετέχουν - Κάνει πρεμιέρα ο... Καναδάς!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικές εξελίξεις αρχές Νοεμβρίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία δίχως τέλος στην Ισπανία: Στους 64 οι νεκροί από την σύγκρουση των τρένων

15:25WHAT THE FACT

Ιωάννης Βαρδουλάκης: Ο σωσίας του Μπραντ Πιτ που πολέμησε ηρωικά στη Μάχη της Κρήτης

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Στις 54 έδρες ο συνασπισμός Νετανιάχου - Τι δείχνει το αποτέλεσμα στο 84,5% της ενσωμάτωσης

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Viral: Γυναίκα προσπάθησε να χαϊδέψει λευκό καρχαρία - Παραλίγο να της φάει το χέρι (video)

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Υπερχείλισε το ρέμα στον Πλατανιά - Μήνυμα 112 στους κατοίκους να μεταβούν στους υψηλότερους ορόφους λόγω πλημμύρας

14:14LIFESTYLE

Eurovision 2027: Οι 13 χώρες που δεν θα συμμετέχουν - Κάνει πρεμιέρα ο... Καναδάς!

19:32WHAT THE FACT

Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τα σενάρια για τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο - Η βλάβη και η εντολή στον μηχανοδηγό

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κατσιμήτρος, Δαβάκης, Βραχνός: η τραγική μοίρα τριών ηρώων του 1940

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Γέφυρα Βοέικοφ απειλεί με ψύχος την Ελλάδα - Το σπάνιο φαινόμενο του Νοεμβρίου

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με πρώην υπουργό: Επέβαινε σε ένα από τα τρένα που συγκρούστηκαν στην Ισπανία - «Την παίρνουν τηλέφωνο και δεν απαντάει»

15:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε καταβάλλεται - Τα «ψιλά γράμματα» που μπορεί να μειώσουν το ποσό

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα πιλότου: «Μία λέξη αλλάζει την Ιστορία. Για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το ΟΧΙ»

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Τίτλοι τέλους μετά από 10 χρόνια για γνωστό μπαρ της Θεσσαλονίκης - Η συγκινητική ανάρτηση

15:26WHAT THE FACT

Από χόμπι σε επιχείρηση 808.000 δολαρίων: Η ιδέα του 19χρονου που απογειώθηκε στο Instagram

12:47ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: 65χρονη γυναίκα, άπορη και ασθενής, ο αχυράνθρωπος στη Ζάκυνθο

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία - El Pais: Σύγκρουση των τρένων λόγω ανθρώπινου λάθους μετά από βλάβη - Μάρτυρες: «Υπάρχουν πολλοί νεκροί, τραυματίες με ακρωτηριασμένα χέρια περιμένουν διάσωση»

11:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση τρένων στο Τολέδο: Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον ισπανικό λαό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ