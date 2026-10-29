Μαύρη Θάλασσα: Βυθίστηκε το ελληνόκτητο πλοίο CONTSHIP JET που δέχθηκε επίθεση με drones

Snapshot Το ελληνικό πλοίο μεταφοράς εμπορετοκιβωτίων CONTSHIP JET βυθίστηκε μετά από επίθεση με τρία ναυτικά drones ανοικτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα.

Τα 18 μέλη του πληρώματος, 14 Φιλιππινέζοι και 4 Ουκρανοί, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Βάρνας στη Βουλγαρία.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποια πλευρά ευθύνεται για την επίθεση, που σχετίζεται με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και αυξάνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Τουλάχιστον έξι πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις με drones ανοικτά των βουλγαρικών ακτών τον τρέχοντα μήνα, με περισσότερους από δέκα ναυτικούς να αγνοούνται ή να θεωρούνται νεκροί.

Οι αρχικές επιθεωρήσεις δεν εντόπισαν ρύπανση από το ναυάγιο, παρά το επικίνδυνο φορτίο του πλοίου που περιλάμβανε μπαταρίες ιόντων λιθίου, διαβρωτικά υγρά και οξέα. Snapshot powered by AI

Το υπό λιβεριανή σημαία ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς εμπορευματικιβωτίων CONTSHIP JET βυθίστηκε αφού επλήγη την Τετάρτη, από ναυτικά drones ανοικτά των βουλγαρικών ακτών στην Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε η βουλγαρική κυβέρνηση.

Το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές όταν χτυπήθηκε από τρία ναυτικά drones καθώς έπλεε στην βουλγαρική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και εκτός των βουλγαρικών χωρικών υδάτων προερχόμενο από την Χάιφα με προορισμό την Κωνστάντζα της Ρουμανίας.

Τα μέλη του πληρώματος, 14 Φιλιππινέζοι και 4 Ουκρανοί διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Βάρνας στην Βουλγαρία, ανακοίνωσε η Contships Management.

Δεν είναι γνωστό ποια πλευρά ευθύνεται για την επίθεση, που αυξάνει τις ανησυχίες για τις συνέπειες του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας επί της ναυσιπλοΐας στην Μαύρη Θάλασα.

Το ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς εμπορευματικιβωτίων CONTSHIP JET

Τουλάχιστον έξι πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις με drones ανοικτά των βουλγαρικών ακτών αυτόν τον μήνα και περισσότεροι από δέκα ναυτικοί αγνοούνται και θεωρούνται νεκροί, σύμφωνα με την βουλγαρική κυβέρνηση.

Η Βουλγαρία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, έχει ζητήσει συνδρομή για την ενίσχυση της ασφάλειας στα ύδατα ανοικτά των ακτών στην Μαύρη Θάλασσα.

Ο αρχηγός του βουλγαρικού Πολεμικού Ναυτικού Κιρίλ Μιχαΐλοφ δήλωσε στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι οι βουλγαρικές αρχές ειδοποιήθηκαν από γαλλικό περιπολικό αεροσκάφος για πιθανή επίθεση με drone, την οποία δεν κατόρθωσαν να αποτρέψουν.

Η βουλγαρική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι κατά τις αρχικές επιθεωρήσεις στον τόπο του ναυαγίου δεν εντοπίσθηκαν ορατά ίχνη ρύπανσης από το πλοίο, το φορτίο του οποίου περιλάμβανε μπαταρίες ιόντων λιθίου, διαβρωτικά υγρά και οξέα και βιομηχανικά εξαρτήματα.