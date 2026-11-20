Snapshot Το κύκλωμα φοροδιαφυγής φέρεται να απέκρυψε εισοδήματα ύψους 28 εκατ. ευρώ και προκάλεσε παράνομες επιστροφές φόρων 4,8 εκατ. ευρώ.

Η δράση του κυκλώματος βασιζόταν σε εικονικές εταιρείες-βιτρίνα που λειτουργούσαν για λίγες εβδομάδες και δήλωναν ψευδή οικονομικά στοιχεία.

Οι εταιρείες ζητούσαν επιστροφές φόρου εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εκμεταλλευόμενες την αναντιστοιχία μεταξύ παρακρατηθέντος φόρου και δηλωθέντων κερδών.

Τα παράνομα κέρδη νομιμοποιούνταν μέσω αναλήψεων υπέρογκων ποσών από τραπεζικές εταιρικές λογαριασμούς χωρίς επιχειρηματική δικαιολόγηση.

Η υπηρεσία ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ και το σύστημα ELENXIS συνέβαλαν στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης και την άσκηση ποινικής δίωξης σε 15 συλληφθέντες. Snapshot powered by AI

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση του κυκλώματος που εξάρθρωσε η υπηρεσία ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος των 15 συλληφθέντων, αποδίδοντάς τους, κατά περίπτωση, έξι κακουργήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 22 άτομα, τα δύο μάλιστα χωρις ΑΦΜ.

Το modus operandi

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια από τις εταιρείες με διαχειριστή τον Ζ. Α., ιδρύθηκε στις 27/11/2025 και κατά το φορολογικό έτος 2025 εμφάνισε συναλλακτική δραστηριότητα διάρκειας περίπου 35 ημερών, δηλώνοντας φορολογητέες εκροές συνολικού ύψους 3.388.525,00 ευρώ, έξοδα 3.383.185,00 € και κέρδη 5.340€. Ο φόρος επί των κερδών ήταν 1.174,80€ ενώ ο δηλωμένος παρακρατηθείς ή καταβληθείς φόρος ήταν 678.879,80€. Η διαφορά των 677.705,00 € αποτέλεσε το αιτηθέν ποσό επιστροφής, το οποίο πάντως δεν καταβλήθηκε λόγω της ελεγκτικής παρέμβασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Newsbomb, το συγκεκριμένο μοτίβο ακολουθούσαν 13 εταιρείες. Ιδρύονταν το διάστημα 2024-2025, λειτουργούσαν για λίγες εβδομάδες, δήλωναν έξοδα εκατομμυρίων ευρώ, και αντίστοιχα έσοδα εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία υπερέβαιναν τις εκροές (έξοδα) κατά 4.000-5.000 ευρώ.

Και επειδή ο αναλογών φόρος που είχε παρακρατηθεί προσέγγισε το εκατομμύριο, στην εκκαθάριση της φορολογικής χρήσης της χρονιάς στην οποία οι εταιρείες είχαν λειτουργήσει για λίγες εβδομάδες, θα έπρεπε να αποδοθούν το υπόλοιπο, δηλαδή για παράδειγμα 600.000 (παρακρατηθείς φόρος) μείον 4.000 αναλογούν φόρος. Με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι απατεώνες ενθυλάκωναν, αφού γίνονταν οι απαραίτητες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και εκκαθαρίσεις, εκατοντάδες χιλιάδες επιστροφές φόρου.

Το ποσό που φέρεται να μην δηλώθηκε στις φορολογικές αρχές ανέρχεται σε 28 εκατ. ευρώ, ενώ από τη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι προέκυψαν και παράνομες επιστροφές φόρων ύψους 4,8 εκατ. ευρώ.

Έτσι με ένα σχήμα που μπορεί να φαίνεται απλοϊκό ή βγαλμένο από τα παραμύθια, οι επιτήδειοι εκμεταλλεύονταν τη δυνατότητα που δίνει ο νόμος με την ίδρυση επιχείρησης με ένα κλικ, να ξεγλιστρούν από τους ελέγχους και με ένα δίκτυο «μπροστινών» και «αχυρανθρώπων» να εμφανίζουν μέσω των εικονικών εταιρειών βιτρίνα συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ.

Από τα στοιχεία της έρευνας διαπιστώνεται μια οργανωμένη προσπάθεια νομιμοποίησης των παράνομων προσόδων όπου μέσω της ανάληψης και του διαμοιρασμού τους μεταξύ των μελών του κυκλώματος επιτυγχάνουν την ιδιοποίηση του εγκληματικού προϊόντος. Οι εμπλεκόμενες εταιρείες διά των διαχειριστών-αχυρανθρώπων τους προέβαιναν σε αναλήψεις υπέρογκων ποσών απευθείας από το ταμείο των τραπεζικών ιδρυμάτων, τα οποία όμως δεν δικαιολογούνταν από οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κάλυπταν τις λειτουργικές ανάγκες των εταιρειών αυτών, ώστε να μην δύναται να εντοπιστεί ο πραγματικός τελικός αποδέκτης του χρηματικού ποσού που αναλαμβάνεται.

Ευτυχώς όμως οι υπηρεσίες διασταύρωσης της ΑΑΔΕ και το σύστημα ELENXIS που ίδρυσε ο διοικητής, Γιώργος Πιτσιλής, λειτούργησε με αποτελεσματικότητα εξαρθρώνοντας το κύκλωμα.

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