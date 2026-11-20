Snapshot Το κύκλωμα απέκρυπτε φορολογητέα έσοδα και προκάλεσε παράνομες επιστροφές φόρων ύψους 4,8 εκατ. ευρώ μέσω σύνθετων οικονομικών συναλλαγών.

Ο αλγόριθμος «Ζακάρ» χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση και διασταύρωση μεγάλου όγκου δεδομένων, οδηγώντας στον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών και στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

Η υπόθεση αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνολογίας στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής μέσω ψηφιακών εργαλείων που εντοπίζουν ασυνήθιστες οικονομικές κινήσεις.

Υπάρχουν πληροφορίες για επικείμενη αποκάλυψη νέας μεγάλης υπόθεσης φοροδιαφυγής, που αναμένεται να φέρει περαιτέρω εξελίξεις στην καταπολέμηση οργανωμένων δικτύων φοροαποφυγής. Snapshot powered by AI

Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο δίκτυο φοροδιαφυγής κατάφεραν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, προχωρώντας σε 15 συλλήψεις για υπόθεση που αφορά εικονικά τιμολόγια, απόκρυψη φορολογητέων εσόδων ύψους 28 εκατ. ευρώ και παράνομες επιστροφές φόρων. Στην επιχείρηση για την αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος καθοριστική φέρεται να ήταν η συμβολή του αλγορίθμου «Ζακάρ» (Jaccard), ο οποίος χρησιμοποιείται για την επεξεργασία και διασταύρωση μεγάλου όγκου οικονομικών δεδομένων.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται δύο τραπεζικά στελέχη και τέσσερις λογιστές, γεγονός που αναδεικνύει το εύρος και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια - Τα ραντεβού σε καφενείο στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντόπισαν ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικά τιμολόγια και σύνθετες οικονομικές συναλλαγές, προκειμένου να αποκρύπτει φορολογητέα έσοδα.

Το ποσό που φέρεται να μην δηλώθηκε στις φορολογικές αρχές ανέρχεται σε 28 εκατ. ευρώ, ενώ από τη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι προέκυψαν και παράνομες επιστροφές φόρων ύψους 4,8 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση οδήγησε στη σύλληψη συνολικά 15 ατόμων, ανάμεσά τους δύο τραπεζικών στελεχών και τεσσάρων λογιστών. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της έρευνας είναι ότι το κύκλωμα χρησιμοποιούσε καφενείο στο κέντρο της Αθήνας ως σημείο τεχνολογικής υποστήριξης για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, μέσω της συγκεκριμένης επιχείρησης πραγματοποιούνταν οι απαραίτητες ηλεκτρονικές διαδικασίες για την υποβολή των δηλώσεων των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Μόλις ολοκληρώθηκαν οι υποβολές, το καφενείο μεταβιβάστηκε σε πρόσωπο που φέρεται να λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος» του κυκλώματος.

Ο αλγόριθμος «Ζακάρ» οδήγησε στον εντοπισμό των ύποπτων συναλλαγών

Καθοριστική ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αξιοποίηση του αλγορίθμου «Ζακάρ» (Jaccard), ενός τεχνολογικού εργαλείου που επιτρέπει τη συσχέτιση δεδομένων και την αναγνώριση κοινών χαρακτηριστικών σε μεγάλο αριθμό οικονομικών συναλλαγών.

Μέσα από την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός ύποπτων μοτίβων και διασυνδέσεων μεταξύ εταιρειών και συναλλαγών, τα οποία συνέβαλαν στην αποκάλυψη της δραστηριότητας του δικτύου.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνολογίας στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία δίνουν στις ελεγκτικές υπηρεσίες τη δυνατότητα να διασταυρώνουν πληροφορίες, να εντοπίζουν ασυνήθιστες οικονομικές κινήσεις και να αποκαλύπτουν σύνθετα σχήματα φοροαποφυγής και παράνομης επιστροφής φόρων.

Νέα μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής προ των πυλών

Πέρα από την εξάρθρωση του συγκεκριμένου κυκλώματος, το ενδιαφέρον των ελεγκτικών αρχών στρέφεται πλέον και σε μια νέα υπόθεση μεγάλης κλίμακας, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να έρθει στο φως το προσεχές διάστημα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επιχείρηση της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, ενώ οι πληροφορίες για επικείμενες αποκαλύψεις δημιουργούν προσδοκίες για νέες εξελίξεις στο μέτωπο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Η νέα αυτή υπόθεση, εφόσον επιβεβαιωθούν οι σχετικές πληροφορίες, ενδέχεται να αποτελέσει ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια των αρχών να εντοπίσουν οργανωμένα δίκτυα που αξιοποιούν εικονικές συναλλαγές και φορολογικούς μηχανισμούς για να στερούν έσοδα από τα δημόσια ταμεία.