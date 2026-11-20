Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (20/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|20/11/2026 8:00:00 πμ
|20/11/2026 10:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έως κάθετο: ΣΟΥΡΜΕΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
|1309
|Λειτουργία
|20/11/2026 8:00:00 πμ
|20/11/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΠΑΔΟΒΑ έως κάθετο: ΑΙΞΩΝΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΙΞΩΝΕΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1273
|Κατασκευές
|20/11/2026 8:00:00 πμ
|20/11/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΠΑΔΟΒΑ έως κάθετο: ΑΙΞΩΝΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΙΞΩΝΕΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΙΞΩΝΕΩΝ 10 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1272
|Κατασκευές
|20/11/2026 8:00:00 πμ
|20/11/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΜΑΙΖΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΑΜΟΥ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΧΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΙΖΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΥΡΡΙΝΟΥΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1308
|Λειτουργία
|20/11/2026 8:00:00 πμ
|20/11/2026 11:00:00 πμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ απο κάθετο: ΠΟΡΦΥΡΑ έως κάθετο: ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΡΦΥΡΑ απο κάθετο: ΜΟΥΛΟΥΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΛΟΥΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΡΟΣΙΝΗ έως κάθετο: ΤΣΟΥΚΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΚΑ απο κάθετο: ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ έως κάθετο: ΜΟΥΛΟΥΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΒΙΛΗ απο κάθετο: ΜΟΚΑ έως κάθετο: ΤΣΟΥΚΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1621
|Κατασκευές
|20/11/2026 8:00:00 πμ
|20/11/2026 11:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΚΟΥΠΑ απο κάθετο: ΜΠΥΣΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΑ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
|1268
|Κατασκευές
|20/11/2026 8:00:00 πμ
|20/11/2026 11:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΚΥΔΑΝΤΙΔΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
|1271
|Κατασκευές
|20/11/2026 8:00:00 πμ
|20/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Ζυγά οδός:ΠΛΕΙΑΔΩΝ 6Α απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ 70, 74 - 76 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΞ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1623
|Κατασκευές
|20/11/2026 8:00:00 πμ
|20/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΤΩΜΒΡΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΠΑΥΗΣΙΩΝ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ έως κάθετο: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 2 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ έως κάθετο: ΠΛ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΛ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ + ΔΩΡΟΥ 1 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1228
|Λειτουργία
|20/11/2026 8:00:00 πμ
|20/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 76 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1630
|Κατασκευές
|20/11/2026 8:00:00 πμ
|20/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ 15 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 96, 106, 96 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1630
|Κατασκευές
|20/11/2026 8:00:00 πμ
|20/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Ζυγά οδός:ΠΛΕΙΑΔΩΝ 6Α απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ 70, 74 - 76 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΞ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1623
|Κατασκευές
|20/11/2026 8:00:00 πμ
|20/11/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΚΡΑΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΣΤΡΕΙΤ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1269
|Κατασκευές
|20/11/2026 8:00:00 πμ
|20/11/2026 1:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:ΝΕΩΡΙΩΝ 131 - 135 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΩΤΗΡΟΣ 72 - 78 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΕΩΡΙΩΝ 110 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|Κατασκευές
|20/11/2026 8:00:00 πμ
|20/11/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Ζυγά οδός:ΤΟΜΠΑΖΗ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ έως κάθετο: Γ.ΘΕΟΤΟΚΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:Γ.ΘΕΟΤΟΚΗ απο κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ έως κάθετο: ΕΥΠΛΟΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΧΤΟΥΡΗ απο κάθετο: Γ.ΘΕΟΤΟΚΗ έως κάθετο: ΑΝΤ.ΘΕΟΧΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|20/11/2026 8:00:00 πμ
|20/11/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΠΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|20/11/2026 8:00:00 πμ
|20/11/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΡΙΖΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Συντήρηση
|20/11/2026 8:00:00 πμ
|20/11/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΛΕΩΦ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΟΡΦΕΟΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΘ, ΑΛΚΥΩΝ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΞΟΔΑ.
|581
|Λειτουργία
|20/11/2026 8:00:00 πμ
|20/11/2026 4:00:00 μμ
|ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ Νο 32 Νο 28 Νο 22
|786
|Συντήρηση
|20/11/2026 8:00:00 πμ
|20/11/2026 4:00:00 μμ
|ΜΑΝΔΡΑΣ
|ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΠΕΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ.
|3837
|Κατασκευές
|20/11/2026 8:30:00 πμ
|20/11/2026 11:30:00 πμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΜΠΑΛΚΙΩΝ έως κάθετο: ΦΙΝΤΑ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΑΜΑΝΑΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΝΤΙΑ απο κάθετο: ΔΑΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ απο κάθετο: ΔΙΟΝΥΣΟΥ έως κάθετο: ΜΑΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΗΣ απο κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ
|1488
|Λειτουργία
|20/11/2026 8:30:00 πμ
|20/11/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΠΡΙΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 22, 20 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1633
|Κατασκευές
|20/11/2026 8:30:00 πμ
|20/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ 24 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ 11, 26, 28 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ
|1632
|Κατασκευές
|20/11/2026 8:30:00 πμ
|20/11/2026 1:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ 14 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ απο κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ 22 έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΛΗΠΙΟΥ 22, 19, 17, 24 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ
|1634
|Κατασκευές
|0/11/2026 9:00:00 πμ
|20/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Ζυγά οδός:ΑΤΛΑΝΤΟΣ 30, 32 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 28 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ
|1622
|Κατασκευές
|20/11/2026 10:00:00 πμ
|20/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ Νο 30
|784
|Συντήρηση
|20/11/2026 10:00:00 πμ
|20/11/2026 12:30:00 μμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1624
|Κατασκευές
|20/11/2026 10:00:00 πμ
|20/11/2026 1:00:00 μμ
|ΒΥΡΩΝΑ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ έως κάθετο: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Β από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ έως κάθετο: ΑΡΜΕΝΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ απο κάθετο: ΧΑΡΑΥΓΗΣ έως κάθετο: ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1297
|Κατασκευές
|20/11/2026 10:30:00 πμ
|20/11/2026 1:30:00 μμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΤΥΡΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΤΥΡΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΑ ΜΑΤΣΗ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟ ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:3
|1629
|Λειτουργία
|20/11/2026 11:00:00 πμ
|20/11/2026 3:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 110 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ έως κάθετο: ΦΑΛΗΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
|1631
|Κατασκευές
|20/11/2026 1:00:00 μμ
|20/11/2026 3:00:00 μμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΥΡΩΝΟΣ έως κάθετο: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ από: 01:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 11 από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ
|1628
|Κατασκευές
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