20/11/2026 8:00:00 πμ 20/11/2026 10:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έως κάθετο: ΣΟΥΡΜΕΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ 1309 Λειτουργία

20/11/2026 8:00:00 πμ 20/11/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΠΑΔΟΒΑ έως κάθετο: ΑΙΞΩΝΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΙΞΩΝΕΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1273 Κατασκευές

20/11/2026 8:00:00 πμ 20/11/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΠΑΔΟΒΑ έως κάθετο: ΑΙΞΩΝΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΙΞΩΝΕΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΙΞΩΝΕΩΝ 10 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1272 Κατασκευές

20/11/2026 8:00:00 πμ 20/11/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΜΑΙΖΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΑΜΟΥ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΧΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΙΖΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΥΡΡΙΝΟΥΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1308 Λειτουργία

20/11/2026 8:00:00 πμ 20/11/2026 11:00:00 πμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ απο κάθετο: ΠΟΡΦΥΡΑ έως κάθετο: ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΡΦΥΡΑ απο κάθετο: ΜΟΥΛΟΥΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΛΟΥΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΡΟΣΙΝΗ έως κάθετο: ΤΣΟΥΚΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΚΑ απο κάθετο: ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ έως κάθετο: ΜΟΥΛΟΥΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΒΙΛΗ απο κάθετο: ΜΟΚΑ έως κάθετο: ΤΣΟΥΚΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1621 Κατασκευές

20/11/2026 8:00:00 πμ 20/11/2026 11:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΚΟΥΠΑ απο κάθετο: ΜΠΥΣΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΑ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ 1268 Κατασκευές

20/11/2026 8:00:00 πμ 20/11/2026 11:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΚΥΔΑΝΤΙΔΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ 1271 Κατασκευές

20/11/2026 8:00:00 πμ 20/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Ζυγά οδός:ΠΛΕΙΑΔΩΝ 6Α απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ 70, 74 - 76 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΞ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1623 Κατασκευές

20/11/2026 8:00:00 πμ 20/11/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΤΩΜΒΡΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΠΑΥΗΣΙΩΝ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ έως κάθετο: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 2 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ έως κάθετο: ΠΛ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΛ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ + ΔΩΡΟΥ 1 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1228 Λειτουργία

20/11/2026 8:00:00 πμ 20/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 76 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 1630 Κατασκευές

20/11/2026 8:00:00 πμ 20/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ 15 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 96, 106, 96 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 1630 Κατασκευές

20/11/2026 8:00:00 πμ 20/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Ζυγά οδός:ΠΛΕΙΑΔΩΝ 6Α απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ 70, 74 - 76 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΞ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1623 Κατασκευές

20/11/2026 8:00:00 πμ 20/11/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΚΡΑΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΣΤΡΕΙΤ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1269 Κατασκευές

20/11/2026 8:00:00 πμ 20/11/2026 1:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά οδός:ΝΕΩΡΙΩΝ 131 - 135 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΩΤΗΡΟΣ 72 - 78 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΕΩΡΙΩΝ 110 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

20/11/2026 8:00:00 πμ 20/11/2026 3:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ζυγά οδός:ΤΟΜΠΑΖΗ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ έως κάθετο: Γ.ΘΕΟΤΟΚΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:Γ.ΘΕΟΤΟΚΗ απο κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ έως κάθετο: ΕΥΠΛΟΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΧΤΟΥΡΗ απο κάθετο: Γ.ΘΕΟΤΟΚΗ έως κάθετο: ΑΝΤ.ΘΕΟΧΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές

20/11/2026 8:00:00 πμ 20/11/2026 3:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΠΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές

20/11/2026 8:00:00 πμ 20/11/2026 4:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΡΙΖΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση

20/11/2026 8:00:00 πμ 20/11/2026 4:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΛΕΩΦ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΟΡΦΕΟΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΘ, ΑΛΚΥΩΝ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΞΟΔΑ. 581 Λειτουργία

20/11/2026 8:00:00 πμ 20/11/2026 4:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ Νο 32 Νο 28 Νο 22 786 Συντήρηση

20/11/2026 8:00:00 πμ 20/11/2026 4:00:00 μμ ΜΑΝΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΠΕΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ. 3837 Κατασκευές

20/11/2026 8:30:00 πμ 20/11/2026 11:30:00 πμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΜΠΑΛΚΙΩΝ έως κάθετο: ΦΙΝΤΑ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΑΜΑΝΑΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΝΤΙΑ απο κάθετο: ΔΑΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ απο κάθετο: ΔΙΟΝΥΣΟΥ έως κάθετο: ΜΑΝΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΗΣ απο κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ 1488 Λειτουργία

20/11/2026 8:30:00 πμ 20/11/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΠΡΙΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 22, 20 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ 1633 Κατασκευές

20/11/2026 8:30:00 πμ 20/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ 24 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ 11, 26, 28 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ 1632 Κατασκευές

20/11/2026 8:30:00 πμ 20/11/2026 1:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ 14 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ απο κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ 22 έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΛΗΠΙΟΥ 22, 19, 17, 24 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ 1634 Κατασκευές

0/11/2026 9:00:00 πμ 20/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Ζυγά οδός:ΑΤΛΑΝΤΟΣ 30, 32 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 28 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ 1622 Κατασκευές

20/11/2026 10:00:00 πμ 20/11/2026 12:00:00 μμ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ Νο 30 784 Συντήρηση

20/11/2026 10:00:00 πμ 20/11/2026 12:30:00 μμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ 1624 Κατασκευές

20/11/2026 10:00:00 πμ 20/11/2026 1:00:00 μμ ΒΥΡΩΝΑ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ έως κάθετο: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Β από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ έως κάθετο: ΑΡΜΕΝΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ απο κάθετο: ΧΑΡΑΥΓΗΣ έως κάθετο: ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ 1297 Κατασκευές

20/11/2026 10:30:00 πμ 20/11/2026 1:30:00 μμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΥΡΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΤΥΡΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΑ ΜΑΤΣΗ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟ ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:3 1629 Λειτουργία

20/11/2026 11:00:00 πμ 20/11/2026 3:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 110 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ έως κάθετο: ΦΑΛΗΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ 1631 Κατασκευές