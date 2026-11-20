Snapshot Η Σύνοδος Κορυφής στην Σενζέν ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα δεν παρήγαγε ουσιαστικά αποτελέσματα σε κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα λόγω απουσίας συγκεκριμένης ατζέντας και περιορισμένου χρόνου συζήτησης.

Οι ηγέτες συμφώνησαν στην ενίσχυση της παραγωγής διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων και καταδίκασαν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υπογραμμίζοντας την αντίθεσή τους σε πολυμερείς διεθνείς οργανισμούς.

Ο Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ βγήκαν ως κερδισμένοι της συνάντησης, προβάλλοντας εικόνα παγκόσμιας δύναμης και επιβεβαιώνοντας την κοινή τους επιθυμία για ανατροπή της αμερικανικής ηγεμονίας.

Η αμερικανική πλευρά δέχτηκε κριτική από Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους για τον τρόπο που ηγεμονεύει τις σχέσεις με τους γεωπολιτικούς αντιπάλους και για την έλλειψη σαφούς στρατηγικής.

Οι τρεις υπερδυνάμεις παραμένουν διχασμένες σε σημαντικά θέματα όπως ο περιορισμός των πυρηνικών όπλων, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι συγκρούσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Snapshot powered by AI

Η εικόνα των ηγετών τριών παγκόσμιων πυρηνικών δυνάμεων – της Κίνας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας- να κάθονται στο ίδιο τραπέζι για πρώτη φορά ήταν πράγματι «ιστορική», όπως την χαρακτήρισε και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Έστειλε το μήνυμα ότι οι τρεις χώρες είναι αυτές που θα καθορίσουν τους κανόνες για την νέα τάξη πραγμάτων και τις εξελίξεις στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα. Αν, βέβαια, καταφέρουν να συμφωνήσουν μεταξύ τους.

Η Σύνοδος Κορυφής ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ σε ένα πολυτελές θέρετρο στην Σενζέν με τους Ευρωπαίους ηγέτες απόντες από το τραπέζι, να βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά για τη συνεδρίαση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο, δείχνει αλλαγή στις ισορροπίες που οικοδομήθηκαν μετά το τέλος Β Παγκοσμίου Πολέμου.

Η απουσία ατζέντας από την Σύνοδο προμήνυε και το αποτέλεσμα. Η συνάντηση δεν έβγαλε κάποιο απτό αποτέλεσμα για τα κρίσιμα γεωπολιτικά προβλήματα ή τα θέματα που προκαλούν τριβές στις σχέσεις μεταξύ των τριών χωρών. Σε 81 λεπτά οι τρεις ηγέτες οριακά προλάβαιναν να αναφερθούν σε βασικά ζητήματα πολλώ δε μάλλον να βρουν μία λύση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δεξιά, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, στο κέντρο, και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνουν για μια τριμερή συνάντηση στη Βίλα Kylin την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026, στο Σενζέν της Κίνας. ΑΡ

Το παρασκήνιο της Συνόδου

Ο Σι Τζινπίνγκ φέρεται να ήταν απρόθυμος στην αρχή να διοργανωθεί μία τριμερής συνάντηση, καθώς πίστευε ότι θα επισκιάσει την δουλειά που γίνεται με την Σύνοδο του APEC. Η ιδέα της συνάντησης ήρθε από τον Πούτιν ο οποίος είχε στόχο να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ για το ουκρανικό χωρίς να βρίσκονται στην αίθουσα Ουκρανοί αξιωματούχοι. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε μία γενικόλογη δημόσια αναφορά στο θέμα αλλά η αμερικανική πλευρά δεν ήθελε το ουκρανικό να υπάρχει στην ατζέντα.

Τελικά ο Τραμπ, ο οποίος είχε στείλει τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ στο Βερολίνο, και συνομίλησε τηλεφωνικά με τους Ευρωπαίους ηγέτες την ώρα που βρισκόταν στο Air Force One και φέρεται να επέκρινε το νέο πακέτο βοήθειας ύψους 70 δισ. από την Ευρώπη στην Ουκρανία και να υποστήριξε ότι ο Πούτιν θέλει πράγματι να διαπραγματευθεί για τον τερματισμό του πολέμου.

Για σήμερα, Παρασκευή, στις 19:00 Ώρα Ελλάδος ο Τραμπ έχει προγραμματίσει συνέντευξη Τύπου όπου εκεί ενδέχεται να φανούν περισσότερο τα αποτελέσματα που είχε η συνάντηση του με τον Ρώσο και τον Κινέζο πρόεδρο και το τι πραγματικά συζητήθηκε για την Ουκρανία. Μετά το τέλος της Συνόδου στην Σενζέν, άλλωστε, η αμερικανική πλευρά απέφυγε να κάνει «διαρροές» για την δική της αποτίμηση της συνάντησης. Περιορίστηκε στο κοινό ανακοινωθέν που έδωσε η Κίνα στη δημοσιότητα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (αριστερά) ανταλλάσσει χειραψία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν (δεξιά) κατά τη διάρκεια συνάντησης στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC στο Σενζέν της Κίνας, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 ΑΡ

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τη συνάντηση ήθελε να δείξει ότι διατηρεί το στάτους του ως παγκόσμιου ηγέτη που έχει λόγο στα πράγματα παρά αποδυνάμωσή του στο εσωτερικό των ΗΠΑ μετά την συντριπτική ήττα του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές στο Κογκρέσο. Παρ’όλα αυτά η θερμή υποδοχή στους φίλους – όπως τους αποκάλεσε ο ίδιος- Πούτιν και Σι προκάλεσαν έντονη ενόχληση στις ΗΠΑ καθώς υπάρχει η εκτίμηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ρισκάρει την αρχιτεκτονική ασφάλειας της χώρας προκειμένου να επενδύσει στην προσωπική σχέση του με δύο ηγέτες, οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν εμφανιστεί απρόθυμοι να υποχωρήσουν σε καίρια ζητήματα.

Η κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο προέρχεται τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από τους Ρεπουμπλικάνους. «Με ανησυχεί ο τρόπος με τον οποίο χαρακτηρίζουμε τις σχέσεις μας με τους γεωπολιτικούς αντιπάλους μας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ δεν είναι φίλοι μας. Η διπλωματία είναι σημαντική, αλλά δεν πρέπει ποτέ να γίνεται εις βάρος της σαφήνειας σχετικά με το ποιοι είναι οι αντίπαλοί μας», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κέρτις.

«Η αμερικανική ασφάλεια δεν μπορεί να ανταλλάσσεται με ευκαιρίες για φωτογραφίες ή προσωπική αυτοπροβολή», έγραψαν εννέα γερουσιαστές της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής Βουλής σε επιστολή προς τον Λευκό Οίκο.

Πού συμφώνησαν και ποια θέματα έμειναν εκτός ατζέντας

Υπήρξαν ζητήματα βέβαια στα οποία δημοσίως φάνηκαν να έχουν κοινή θέση. Οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν στην ενίσχυση «της παραγωγής και της προσφοράς διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων». Αυτή η αναφορά φαίνεται να απευθύνεται στον Πούτιν, δεδομένου του ρόλου της χώρας αυτής ως σημαντικής πηγής ορυκτών καυσίμων στη διεθνή αγορά.

Επιπλέον συμφώνησαν στην καταδίκη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Πρακτικά δηλαδή μετέφεραν ως κοινή θέση τους ότι οι πολυμερείς παγκόσμιες οργανώσεις δεν πρέπει να έχουν τα μέσα για να επιβάλλουν το διεθνές δίκαιο και αυτοί που ορίζουν το παιχνίδι είναι οι ίδιοι οι ηγέτες των τριών παγκόσμιων δυνάμεων.

Οι τρεις ηγέτες, όμως, συνεχίζουν να διαφωνούν στα βασικά, όπως μία συμφωνία για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων, τον καθορισμό κανόνων για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι σφαίρες επιρροής και η φαντασίωση μίας νέας Γιάλτας

Οι παραλληλισμοί της Συνόδου της Σενζέν με την Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945 θεωρούνται μάλλον ατυχείς. Τότε οι ηγέτες των παγκόσμιων υπερδυνάμεων κάθισαν γύρω από ένα τραπέζι και μοίρασαν τον κόσμο σε σφαίρες επιρροής. Πίσω τους είχαν έναν στρατό συμβούλων και διπλωματών οι οποίοι κατέστρωναν σχέδια για το πώς θα έμοιαζαν στην πράξη αυτές οι αποφάσεις.

Αντίθετα οι τρεις ηγέτες στην Σενζέν απέχουν πολύ ακόμη και από μία συζήτηση για σφαίρες επιρροής, καθώς ο κόσμος δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους. Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε έναν πόλεμο διαρκείας με το Ιράν χωρίς να μπορούν να κερδίσουν ή να αποχωρήσουν. Στην ίδια θέση βρίσκεται και η Ρωσία με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ και η Κίνα δεν έχει καταφέρει να κάνει την Ταϊβάν να γονατίσει. Η φαντασίωση για μία «νέα Γιάλτα» δεν λαμβάνει υπόψη της το γεγονός ότι οι σημερινές μεγάλες δυνάμεις δεν διαθέτουν την ισχύ των νικητών του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.

Ως προς την προσέγγισή τους στα παγκόσμια πράγματα επίσης διαφέρουν. Ο Τραμπ μιλάει συνήθως για ένα επικαιροποιημένο «Δόγμα Μονρόε», που αποσκοπεί στο να κρατήσει τις ξένες δυνάμεις μακριά από το Δυτικό Ημισφαίριο. Ο Πούτιν οραματίζεται την αποκατάσταση της Ρωσίας στα πρότυπα της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Πέτρου. Οι βλέψεις του Ρώσου προέδρου ξεκινούν με την επέκταση των ρωσικών συνόρων στα ουκρανικά εδάφη και δεν σταματούν εκεί.

Από την πλευρά του ο Σι Τζινπίνγκ έχει επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Ειρηνικό, κατασκευάζοντας βάσεις σε τεχνητά νησιά στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας. Αντιπαρατίθεται με τις Φιλιππίνες για την κυριότητα ορισμένων νησιών τους και διεξάγει σχεδόν συνεχείς στρατιωτικές ασκήσεις που περικυκλώνουν την Ταϊβάν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ουίνστον Τσώρτσιλ, ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, Ιωσήφ Στάλιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Φραγκλίνος Ρούσβελτ στη Διάσκεψη της Γιάλτας.

Τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει σε μια προσέγγιση του κόσμου με βάση τις σφαίρες επιρροής, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν είναι απαραίτητα η κατεύθυνση που θα ήθελα να πάρει η κατάσταση». Πρόσθεσε όμως ότι, καθώς παρατηρούσε την παγκόσμια κατάσταση, «αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία οδεύει».

Είναι σαφές ότι καμία από τις τρεις υπερδυνάμεις δεν επιθυμεί να περιοριστεί στη δική της «γειτονιά». Η Κίνα μπορεί να εστιάζει κατ'αρχήν στον Ειρηνικό, αλλά επιδιώκει πρόσβαση στα ορυχεία χαλκού στο Περού και τον Ισημερινό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να μιλούν για απόσυρση από τις πολεμικές συγκρούσεις στο εξωτερικό αλλά επιθυμούν να διατηρήσουν την επιρροή τους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Επίσης η Ουάσινγκτον δεν θα εγκαταλείψει τους στενούς δεσμούς που διατηρεί με την Ιαπωνία ή τη Νότια Κορέα.

Νικητές οι πρόεδροι της Κίνας και της Ρωσίας

Η διευθύντρια της «δεξαμενής σκέψης» Chantham House, Μπρόνγουεν Μάντοξ εκτιμά ότι ο χαμένος της συνάντησης είναι ο Τραμπ και η Σύνοδος αποτέλεσε ένα ακόμη σόου της δύναμης του Κινέζου προέδρου.

Πράγματι ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχουν κρύψει την ενόχλησή τους για το αποτέλεσμα του Ψυχρού Πολέμου και μοιράζονται έναν κοινό όραμα με βάση το οποίο θα ήθελαν να δουν την παρακμή των ΗΠΑ. Η απουσία ατζέντας και σημαντικών διπλωματικών αποτελεσμάτων από την Σύνοδο κυρίως ευνοεί τον Ρώσο και τον Κινέζο πρόεδρο, οι οποίοι πόζαραν για φωτογραφίες που απέπνεαν παγκόσμια δύναμη, δέχθηκαν πρόθυμα τα σχόλια για «νέα Γιάλτα» αλλά επί της ουσίας δεν πρόσφεραν τίποτα.

Είναι χαρακτηρστικό ότι σε μία επίσκεψη στη Μόσχα πριν από περίπου τρία χρόνια, ο Σι Τζινπίνγκ είπε στον Πούτιν μια φράση που έχει καταστεί καθοριστική για την κοσμοθεωρία και τις ενέργειες των δύο ηγετών. «Αυτή τη στιγμή συμβαίνουν αλλαγές, όπως δεν έχουμε δει εδώ και 100 χρόνια, και είμαστε εμείς που οδηγούμε από κοινού αυτές τις αλλαγές», είχε πει ο Κινέζος πρόεδρος.

Αυτό πιθανότατα εννοούσε είναι ότι οι δύο άνδρες και οι χώρες τους μετασχηματίζουν την παγκόσμια τάξη, σφετεριζόμενοι τον ρόλο της αδιαμφισβήτητης νικήτριας του Ψυχρού Πολέμου, Αμερικής ως μοναδικής υπερδύναμης.

Πούτιν και Σι πιστεύουν στην παρακμή του παγκόσμιου ρόλου των ΗΠΑ

Τόσο ο Σι όσο και ο Πούτιν μοιράζονται ένα αίσθημα ιστορικής αδικίας που διαμορφώθηκε από την αύξηση της αμερικανικής κυριαρχίας στην περίοδο των τριών και πλέον δεκαετιών που ακολούθησε την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης.

Τόσο ο Σι όσο και ο Πούτιν έχουν επηρεαστεί από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, την οποία αποδίδουν στις αμερικανικές ίντριγκες και στην αδυναμία των σοβιετικών ηγετών εκείνης της περιόδου. Τον Δεκέμβριο του 2012, έναν μήνα μετά την ανάληψη της ηγεσίας της Κίνας, ο Σι εκφώνησε μια σημαντική εσωτερική ομιλία του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, στην οποία ανέφερε ότι η Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε επειδή «κανείς δεν ήταν αρκετά άνδρας για να σταθεί όρθιος και να αντισταθεί».

Σήμερα, όμως, ο Κινέζος πρόεδρος φέρεται συμμερίζεται την άποψη ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε φάση παρακμής. Ο Σι χρησιμοποίησε απροκάλυπτα μια παρόμοια φράση σχετικά με τις ιστορικές αλλαγές στην εναρκτήρια ομιλία του κατά τη σύνοδο κορυφής στην Σενζέν. «Μια μεταμόρφωση που δεν έχει ξαναγίνει εδώ και έναν αιώνα επιταχύνεται», δήλωσε ο Σι αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στην μείωση της αμερικανικής επιρροής στην παγκόσμια σκηνή.

Ο Κινέζος πρόεδρος είχε πει το ίδιο πράγμα στον Τραμπ όταν οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο Πεκίνο τον περασμένο Μάιο. Η Σύνοδος Κορυφής δεν είχε κάποιο σημάδι ότι αλλάζει η μακροχρόνια αντιαμερικανική στάση του Σι και του Πούτιν παρά τις φιλοφρονήσεις του Τραμπ. Για αρκετούς αναλυτές είναι ξεκάθαρο ότι ο Τραμπ δεν θα καταφέρει να οικοδομήσει με κανέναν από τους δύο ηγέτες μία σχέση παρόμοια με αυτή που έχουν μεταξύ τους.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ανταλλάσσουν χειραψία μετά από τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. 19 Νοεμβρίου 2026. ΑΡ

Υπάρχουν και άλλοι μεγάλοι ιστορικοί δεσμοί μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, οι οποίοι βρίσκονται στη βάση της συνεργασίας των δύο ηγετών. Οι δύο χώρες πολέμησαν στο ίδιο στρατόπεδο κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εναντίον των χωρών του Άξονα. Λίγο αργότερα, στον Πόλεμο της Κορέας, οι δύο δυνάμεις τάχθηκαν στο πλευρό της κομμουνιστικής Βόρειας Κορέας εναντίον των αμερικανικών και νοτιοκορεατικών δυνάμεων. Ο πόλεμος αυτός δεν έχει τερματιστεί επίσημα, και ο ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν διατηρεί επίσημες συμμαχίες ασφαλείας με την Κίνα και τη Ρωσία.

Μάλιστα λίγες ημέρες πριν ο Πούτιν ξεκινήσει την εισβολή στην Ουκρανία, συναντήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο, και οι δύο κυβερνήσεις ανακοίνωσαν ότι οι χώρες τους είχαν συνάψει μια συνεργασία «χωρίς όρια».

Ωστόσο, φάνηκε τελικά ότι οι σχέσεις είχαν περιορισμούς. Σύμφωνα με αναλυτές, ο Σι εκφράζει ανησυχίες για τις παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και η Κίνα, μέχρι στιγμής, έχει αποφύγει να στείλει όπλα στη Ρωσία. Τον Μάιο, όταν ο Πούτιν επισκέφθηκε το Πεκίνο μετά την επίσκεψη του Τραμπ, οι ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας δεν κατέληξαν σε συμφωνία για την κατασκευή ενός νέου αγωγού φυσικού αερίου και την πώληση ενέργειας από τη Ρωσία προς την Κίνα.

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