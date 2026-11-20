Snapshot Ο Sting θα εμφανιστεί στις 24 Ιουλίου 2027 στον λόφο της Σάνης, στο πλαίσιο του Sani Festival στη Χαλκιδική.

Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται από 250 ευρώ (Bronze) έως 1.200 ευρώ (VVIP).

Η συναυλία αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής περιοδείας STING 3.0 με λιτή μουσική προσέγγιση και τη συνοδεία των Dominic Miller και Chris Maas.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κομμάτια από τη σόλο καριέρα του Sting και τραγούδια από την εποχή των The Police.

Η εμφάνιση εντάσσεται στην 35η επετειακή διοργάνωση του Sani Festival, σημαντικού πολιτιστικού θεσμού στη Χαλκιδική. Snapshot powered by AI

Μία από τις σημαντικότερες μουσικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού του 2027 αναμένεται να φιλοξενήσει η Χαλκιδική, καθώς ο Sting επιστρέφει στην Ελλάδα για μία μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο του Sani Festival. Ο σπουδαίος Βρετανός καλλιτέχνης θα εμφανιστεί στις 24 Ιουλίου 2027 στον λόφο της Σάνης, στην Κασσάνδρα, φέρνοντας στη χώρα μας την περιοδεία STING 3.0.

Η ανακοίνωση της συναυλίας έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον στους φίλους του καλλιτέχνη, ωστόσο ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και οι τιμές των εισιτηρίων, καθώς οι διαθέσιμες κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον αναρτημένο τιμοκατάλογο ξεκινούν από τα 250 ευρώ και φτάνουν έως τα 1.200 ευρώ για την ακριβότερη ζώνη.

Συγκεκριμένα οι τιμές στην πλατεία διαμορφώνονται ως εξής:

VVIP: 1.200 ευρώ

1.200 ευρώ PLATINUM: 800 ευρώ

800 ευρώ GOLD: 500 ευρώ

500 ευρώ SILVER: 350 ευρώ

350 ευρώ BRONZE: 250 ευρώ

Η ακριβότερη κατηγορία, VVIP, κοστολογείται στα 1.200 ευρώ, ενώ ακολουθούν οι θέσεις Platinum με 800 ευρώ και Gold με 500 ευρώ. Για τις κατηγορίες Silver και Bronze οι τιμές διαμορφώνονται στα 350 και 250 ευρώ αντίστοιχα.

Η επιστροφή του Sting στην Ελλάδα με το STING 3.0

Η εμφάνιση στη Χαλκιδική εντάσσεται στο ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας STING 3.0, μέσα από την οποία ο μουσικός παρουσιάζει μια πιο λιτή μουσική προσέγγιση, με τη συνοδεία του επί χρόνια συνεργάτη του και κιθαρίστα Dominic Miller, καθώς και του ντράμερ Chris Maas.

Το πρόγραμμα συνδυάζει σημαντικές στιγμές από τη σόλο καριέρα του Sting με αγαπημένα τραγούδια από την εποχή των The Police, σε μια ζωντανή μουσική εμπειρία που απευθύνεται σε διαφορετικές γενιές ακροατών.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 35ης επετειακής διοργάνωσης του Sani Festival, ενός από τους καθιερωμένους πολιτιστικούς θεσμούς του καλοκαιριού στη Χαλκιδική.

Ο Sting, με μια πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και 17 βραβεία Grammy, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγάλα ονόματα της επετειακής διοργάνωσης, με τη συναυλία της 24ης Ιουλίου να συγκεντρώνει ήδη το ενδιαφέρον του μουσικόφιλου κοινού.

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