Οι 9+1 σταρ που έδωσαν τη μάχη τους με τα ναρκωτικά - Πώς κατάφεραν να ξεφύγουν από τον «εφιάλτη»

Την ώρα που οι συγγενείς της Πάρις Τζάκσον συνεχίζουν να έχουν βάσιμες ανησυχίες ότι θα κυλήσει ξανά στην εξάρτηση από τα ναρκωτικά, η κόρη του Μάικλ Τζάκσον θα μπορούσε να βρει τη δύναμη να αντισταθεί στον πειρασμό, παίρνοντας για παράδειγμα τα success story των διάσημων που κατάφεραν να ξεφύγουν για τα καλά από την κόλαση των ναρκωτικών.

«Δοκίμασα σχεδόν κάθε είδος ναρκωτικού που υπάρχει εκεί έξω» έχει δηλώσει η Αντζελίνα Τζολί, σύμφωνα με δημοσίευμα της «The Telegraph», η οποία έσπευσε να προσθέσει: «Ήταν η πιο σκοτεινή περίοδος για εμένα». Ωστόσο, πήγε σε κέντρο αποτοξίνωσης και όταν στα 26 της χρόνια έπαιξε τη Λάρα Κροφτ, στην ταινία του 2001 «Lara Croft: Tomb Raider», που τη μετέτρεψε σε παγκόσμια σταρ, ήταν απολύτως καθαρή. Κατάφερε, δε, να γίνει μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Η Αντζελίνα Τζολί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025. AP

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έγινε διάσημος σε μικρή ηλικία και εξαιτίας της εξάρτησής του από τα ναρκωτικά, που τον οδήγησε στη φυλακή για παραβατικές συμπεριφορές, έχασε το σπίτι του και τα συμβόλαια με τις εταιρίες παραγωγής του Χόλιγουντ. Το 2000 μπήκε για έναν χρόνο σε κέντρο απεξάρτησης, κόβοντας οριστικά τα ναρκωτικά. Άρχισε να δέχεται προτάσεις για ρόλους, μέχρι που η ταινία του 2008 «Iron Man» τον έκανε έναν από τους κορυφαίους σταρ του Χόλιγουντ.

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, στο Μουσείο Κινηματογράφου της Ακαδημίας στο Λος Άντζελες. Invision/AP

Η Ντρου Μπάριμορ ήταν μόλις επτά ετών όταν έγινε διάσημη χάρη στον ρόλο της στην ταινία «Ε.Τ., ο εξωγήινος». Πολύ νωρίς, όπως περιέγραψε στα απομνημονεύματά της, η ζωή της πήρε την κατρακύλα. Έγινε εξαρτημένη από τα ναρκωτικά και αλκοολική μέχρι που στα 13 της η οικογένειά της την έστειλε σε κέντρο απεξάρτησης, όπου παρέμεινε για οκτώ μήνες.

Στις ημέρες μας η Μπάριμορ θεωρείται μία από τις πετυχημένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, με πρωταγωνιστικούς ρόλος σε ταινίες και σειρές.

Η Ντρου Μπάριμορ φτάνει στο CBS Fest την Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025, στο Λος Άντζελες. Invision/AP

Στο ξεκίνημα της καριέρας του ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία. Οι σκηνοθέτες αρνούνταν να συνεργαστούν μαζί του εξαιτίας της συμπεριφοράς του που προερχόταν από την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 ο ηθοποιός εισήχθη σε κέντρο απεξάρτησης. Βγήκε καθαρός και εμφανίστηκε σε περισσότερες από 100 ταινίες, που έσπασαν ταμεία και του χάρισαν σειρά βραβείων, μεταξύ των οποίων και τιμητικό Οσκαρ.

Ο Samuel L. Jackson φτάνει στα Όσκαρ την Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025, στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες. Invision/AP

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός Κέλι Όσμπορν σε μικρή ηλικία ήταν σαν να ακολουθούσε τα βήματα του πατέρα της Όζι Οσμπορν στην εξάρτηση από τα ναρκωτικά. Καθημερινά έπαιρνε δεκάδες χάπια, συχνά μαζί με άλλες ναρκωτικές ουσίες και μπαινόβγαινε στα κέντρα απεξάρτησης.

Την τελευταία φορά ηχογράφησε ένα νέο μουσικό άλμπουμ και άρχισε να αθλείται. Αυτά τη βοήθησαν να κόψει τα ναρκωτικά και τώρα είναι πιο λαμπερή από ποτέ, όπως αποδεικνύει ο λογαριασμός της στο Instagram.

Η Kelly Osbourne φτάνει στην τελετή παρουσίασης του επίσημου λογότυπου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, στο Griffith Observatory στο Λος Άντζελες, την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023. AP

Ο 78χρονος Έλτον Τζον άρχισε να κάνει χρήση ναρκωτικών ως έφηβος και σταδιακά οι συγγενείς και οι φίλοι του τον εγκατέλειψαν. Ακόμα και η μητέρα του τον παράτησε. Το 1975 παραλίγο να πεθάνει από υπερβολική δόση, αλλά έπρεπε να περάσουν άλλα 15 χρόνια για να αποφασίσει να μπει σε κλινική απεξάρτησης. Τα χρόνια που ακολούθησαν μετατράπηκε σε μύθο της παγκόσμιας μουσικής και το 1998 η βασίλισσα Ελισάβετ τον έχρισε ιππότη, δίνοντάς του τον τίτλο του «Σερ».

Ο Elton John εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της τελετής ένταξης στο Rock and Roll Hall of Fame το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025, στο L.A. Live στο Λος Άντζελες. Invision/AP

Η τραγουδίστρια Μπρίτνεϊ Σπίαρς ήταν παιδί όταν έγινε γνωστή μέσα από παιδικές εκπομπές του Disney Channel. Το 1998 έκανε παγκόσμια επιτυχία με το τραγούδι «Baby One More Time» και μέσα σε τρία χρόνια ηχογράφησε τρία άλμπουμ και έδωσε δεκάδες συναυλίες. Ήταν τότε που απέκτησε εξάρτηση από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Χρειάστηκε η παρέμβαση του πατέρα της για να απεξαρτηθεί και μέχρι τις ημέρες μας παραμένει καθαρή, παρόλο που συνεχίζει να ταλανίζεται από ψυχολογικά προβλήματα.

Βλέποντας σήμερα τον Στινγκ, δύσκολα θα μπορούσε να τον φανταστεί κανείς εξαρτημένο στις παραισθησιογόνες ουσίες και στο αλκοόλ. Το έχει παραδεχτεί ο ίδιος, όμως, σε συνεντεύξεις του. Ήταν στις αρχές της δεκαετίας του ’80 που ξέφυγε η κατάσταση, με αποτέλεσμα ο Στινγκ να πιάσει πάτο. Το 1984 αποφάσισε να αλλάξει ζωή και κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο εμβληματικούς τραγουδιστές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Ο Sting ποζάρει για μια φωτογραφία την Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025, στη Νέα Υόρκη. Invision/AP

Σχεδόν από το ξεκίνημα της καριέρας του ο τραγουδιστής Στίβεν Τάιλερ, του ροκ συγκροτήματος Aerosmith, έμοιαζε να ακολουθεί το σύνθημα των ροκάδων «σεξ, ναρκωτικά και ροκ εν ρολ». Για 20 χρόνια ζούσε μέσα στην εξάρτηση από τα ναρκωτικά, μέχρι που η δεύτερη σύζυγός του Τερέζα Μπάρικ, με την οποία παντρεύτηκαν το 1988, τον βοήθησε να απεξαρτηθεί. Πλέον ο γερόλυκος της ροκ μουσικής θεωρείται είδωλο από τους ροκάδες όλου του κόσμου.

Ο Steven Tyler, μέλος του μουσικού συγκροτήματος Aerosmith, εμφανίζεται στην 62η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Grammy, την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020, στο Λος Άντζελες. Invision/AP

«Για σας το όνομά μου είναι Μάρσαλ και είμαι εξαρτημένος από τα ναρκωτικά» έχει πει ο Eminem, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Μάρσαλ Μάδερς. Το 2007 παραλίγο να πεθάνει από υπερβολική δόση και την επόμενη χρονιά μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης. Από τότε δεν έχει βάλει ναρκωτικό στο σώμα του και, όπως αποκάλυψε, τον βοηθάει να παραμείνει καθαρός η ευθύνη που έχει ως πατέρας για τα παιδιά του.

Ο Eminem την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2024, στο Ντιτρόιτ. AP

Πηγή: Εφημερίδα Espresso