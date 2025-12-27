Ρέθυμνο: Αγροκτηνοτρόφοι μοίρασαν δωρεάν φαγητό στην πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων
Η δυναμική παρέμβαση που οργάνωσαν οι αγροκτηνοτρόφοι Ρεθύμνου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε μια κίνηση που συνδυάζει τη διεκδίκηση με την κοινωνική προσφορά προχώρησαν σήμερα, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, οι αγροκτηνοτρόφοι Ρεθύμνου. Η προγραμματισμένη δράση ξεκίνησε στις 11:00 το πρωί με προσυγκέντρωση στο τοπικό Δασαρχείο.
Στη συνέχεια, τα οχήματα των συμμετεχόντων διέσχισαν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης σε μια μαζική μηχανοκίνητη πορεία.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 28 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
11:15 ∙ LIFESTYLE