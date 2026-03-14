Ιράκ: Ένας νεκρός σε αεροπορικό πλήγμα σε όχημα στη Βαγδάτη

Η σκιά ενός άνδρα πέφτει πάνω σε έναν τοίχο καθώς περνάει μπροστά από βυτιοφόρα οχήματα μετά την απογευματινή προσευχή, κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα του Ραμαζανιού, στο χωριό Λατζάν του Ιράκ, την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026.

Μέλος συμμαχίας που επισήμως δεν υπάρχει πλέον, των Χασντ ας Σάαμπι («μονάδων λαϊκής κινητοποίησης»), σκοτώθηκε τα ξημερώματα σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ που έβαλε στο στόχαστρο το αυτοκίνητό του στο ανατολικό τμήμα της ιρακινής πρωτεύουσας, της Βαγδάτης, ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ.

Αξιωματικός είπε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πως αεροπορικό πλήγμα «στοχοποίησε το όχημα μέλους των Χασντ», πρώην συμμαχίας παραστρατιωτικών οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, η οποία τυπικά είναι πλέον ενταγμένη στον ιρακινό στρατό.

Αξιωματούχος των πρώην παραστρατιωτικών είπε στο AFP πως το θύμα ανήκε στις Ταξιαρχίες της Χεζμπολά, ισχυρής ιρακινής οργάνωσης προσκείμενης στην Τεχεράνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

