Ιράκ: Ένας νεκρός σε αεροπορικό πλήγμα σε όχημα στη Βαγδάτη

Αξιωματικός είπε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πως αεροπορικό πλήγμα «στοχοποίησε το όχημα μέλους των Χασντ», πρώην συμμαχίας παραστρατιωτικών οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η σκιά ενός άνδρα πέφτει πάνω σε έναν τοίχο καθώς περνάει μπροστά από βυτιοφόρα οχήματα μετά την απογευματινή προσευχή, κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα του Ραμαζανιού, στο χωριό Λατζάν του Ιράκ, την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026. 

Μέλος συμμαχίας που επισήμως δεν υπάρχει πλέον, των Χασντ ας Σάαμπι («μονάδων λαϊκής κινητοποίησης»), σκοτώθηκε τα ξημερώματα σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ που έβαλε στο στόχαστρο το αυτοκίνητό του στο ανατολικό τμήμα της ιρακινής πρωτεύουσας, της Βαγδάτης, ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ.

Αξιωματικός είπε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πως αεροπορικό πλήγμα «στοχοποίησε το όχημα μέλους των Χασντ», πρώην συμμαχίας παραστρατιωτικών οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, η οποία τυπικά είναι πλέον ενταγμένη στον ιρακινό στρατό.

Αξιωματούχος των πρώην παραστρατιωτικών είπε στο AFP πως το θύμα ανήκε στις Ταξιαρχίες της Χεζμπολά, ισχυρής ιρακινής οργάνωσης προσκείμενης στην Τεχεράνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

06:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καρτέρι θανάτου ή ραντεβού; Το μυστήριο πίσω από τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο Κλεομένη στην Καλαμαριά

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Στο Ηράκλειο δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός, μάχη παραμονής στη Λάρισα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Γενετιστής δείχνει τη βαλίτσα στην οποία βρέθηκε η σορός της άγνωστης γυναίκας - Εκεί βρισκεται η ταυτότητα του δολοφόνου

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απότομο τέλος για την «άνοιξη» - Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Τσατραφύλια

06:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φωτιά στη Μέση Ανατολή: Χτύπησαν το νησί Χάργκ οι ΗΠΑ - Δεν μπορεί να αντισταθεί το Ιράν λέει ο Τραμπ - Θα γίνουν όλα στάχτη αν στοχεύσετε πετρελαϊκές υποδομές απαντά το Ιράν

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Μαρτίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Μαρτίου

05:31ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Ένας νεκρός σε αεροπορικό πλήγμα σε όχημα στη Βαγδάτη

04:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχοι

04:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Βίντεο από τις επιχειρήσεις στο νησί Χάργκ

04:05ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Ένας νεκρός από τα πλήγματα σε προπύργια σιϊτών στη Βαγδάτη

03:39ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν σηκώνει το γάντι μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ - Αν καταστρέψετε τις υποδομές μας θα καταστρέψουμε ότι υποδομή σχετίζεται με τις ΗΠΑ στην περιοχή

03:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Διέταξαν αποχώρηση του μη απαραίτητου προσωπικού από την πρεσβεία στο Ομάν

03:10ΚΟΣΜΟΣ

Ουρουγουανός βαρόνος των ναρκωτικών συλλαμβάνεται στη Βολιβία, εκδίδεται στις ΗΠΑ

02:41ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το Ισραήλ σχεδιάζει μαζική χερσαία εισβολή στο Λίβανο - Η κατάσταση θα θυμίσει Γάζα

02:31ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ο Λούλα ανακάλεσε τη βίζα Αμερικανού διπλωμάτη λόγω επίσκεψης στον Μπολσονάρου

02:03ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταμπέλα ξενοδοχείου - Κινητοποίηση ΕΚΑΒ και πυροσβεστικής

01:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Η βαλίτσα στην οποία βρέθηκε η σορός της γυναίκας «κρύβει» την ταυτότητα του δολοφόνου

01:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Χτυπήσαμε όλους τους στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χάργκ - Αν εμποδίσουν την διέλευση πλοίων θα χτυπήσουμε τις πετρελαϊκές τους εγκαταστάσεις

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: 12 νεκροί - μέλη του προσωπικού - σε νοσοκομείο μετά από βομβαρδισμό

16:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απότομο τέλος για την «άνοιξη» - Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Τσατραφύλια

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Μαρτίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

06:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φωτιά στη Μέση Ανατολή: Χτύπησαν το νησί Χάργκ οι ΗΠΑ - Δεν μπορεί να αντισταθεί το Ιράν λέει ο Τραμπ - Θα γίνουν όλα στάχτη αν στοχεύσετε πετρελαϊκές υποδομές απαντά το Ιράν

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Γενετιστής δείχνει τη βαλίτσα στην οποία βρέθηκε η σορός της άγνωστης γυναίκας - Εκεί βρισκεται η ταυτότητα του δολοφόνου

21:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Άλλαξε την κατάθεσή του ο 23χρονος - Είχε πάνω του το μαχαίρι και γνώριζε τον 20χρονο που σκότωσε

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

03:39ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν σηκώνει το γάντι μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ - Αν καταστρέψετε τις υποδομές μας θα καταστρέψουμε ότι υποδομή σχετίζεται με τις ΗΠΑ στην περιοχή

02:03ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταμπέλα ξενοδοχείου - Κινητοποίηση ΕΚΑΒ και πυροσβεστικής

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

23:12LIFESTYLE

Πώς ο Timothée Chalamet κατέστρεψε σκόπιμα την όρασή του για τον ρόλο του στο «Marty Supreme»

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα δύο αδελφές - Σε κρίσιμη κατάσταση η 26χρονη

16:52WHAT THE FACT

Ο «Νοστράδαμος της Κίνας» προβλέπει πώς θα τελειώσει ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν - Και το αποτέλεσμα είναι απροσδόκητο

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο έξω από τη Βουλή: Συνελήφθη αστυνομικός για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια

18:22LIFESTYLE

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Άρης Σοϊλέδης - Η οργισμένη ανάρτηση του πρώην ποδοσφαιριστή

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε η χαμένη πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου έπειτα από σχεδόν δύο χιλιετίες: «Απολύτως εντυπωσιακή»

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Viral μωρό «γίγαντας» από τη Νέα Υόρκη - Είναι 1,5 έτους και ζυγίζει 14 κιλά

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στο Ιράν: Ο Τραμπ σε μία ή δύο εβδομάδες θα ακυρώσει τον πόλεμο

01:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Η βαλίτσα στην οποία βρέθηκε η σορός της γυναίκας «κρύβει» την ταυτότητα του δολοφόνου

