Σαρδηνία: Απαγορεύονται οι ομπρέλες παραλίας για λουόμενους 10 με 65 ετών - Αντιδράσεις

Snapshot Ο Δήμος Villasimìus στη Σαρδινία απαγόρευσε τη χρήση ομπρελών για ηλικίες 10 έως 65 ετών στην παραλία Punta Molentis για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η απαγόρευση και η επιβολή εισιτηρίου 10 ευρώ επιβάλλονται μετά από πυρκαγιά του 2025 και την ανάγκη μείωσης της ανθρώπινης επίδρασης.

Η παραλία έκλεισε προσωρινά μετά την πυρκαγιά που προκάλεσε εγκλωβισμό 200 λουόμενων λόγω καταστροφής δρόμων διαφυγής.

Τα μέτρα θα ισχύουν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου και έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και ανησυχίες για την υγεία και την πρόσβαση των επισκεπτών. Snapshot powered by AI

Μία πρωτότυπη είδηση έρχεται από τις ακτές της Σαρδηνίας, με τον Δήμο Villasimìus να απαγορεύει την τοποθέτηση ομπρέλας ή οποιουδήποτε σκίαστρου στην παραλία Punta Molentis για όσους είναι μεταξύ 10 και 65 ετών.

Πρόκειται για ένα από τα πολλά μέτρα που επέβαλλαν οι τοπικές αρχές της Σαρδηνίας στο πλαίσιο επιχείρησης να προστατευτεί το παρθένο περιβάλλον και να μειωθεί το ανθρώπινο αποτύπωμα.

Η καταστροφική πυρκαγιά

Τα μέτρα έρχονται μετά από μία καταστροφική πυρκαγιά, τον Ιούλιο του 2025, η οποία αποδόθηκε σε εμπρησμό, και κατέκαψε την πανέμορφη αυτή παραλία.

Παράλληλα, καταστράφηκαν όλοι οι οδικοί δρόμοι διαφυγής, με αποτέλεσμα οι περίπου 200 λουόμενοι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παραλία, να εγκλωβιστούν. Η παραλία έκλεισε από εκείνη την ημέρα, προκειμένου να γίνει έρευνα και αποκατάσταση των καταστροφών, με την επαναλειτουργία της να γίνεται φέτος, υπό πολύ αυστηρά μέτρα.

Εισιτήριο 10 ευρώ σε όλους

Ο δήμος του Villasimìus δήλωσε ότι η πυρκαγιά και τα «εξαιρετικά θαλάσσια καιρικά φαινόμενα», τον ώθησαν να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες, με σκοπό τη διατήρηση της φυσικής ομορφιάς της Punta Molentis, η οποία βρίσκεται εντός μιας καθορισμένης περιοχής προστασίας.

«Είναι απαραίτητο να περιοριστεί η(ανθρώπινη) επίδραση και να διασφαλιστεί η προστασία αυτής της κληρονομιάς για τις μελλοντικές γενιές», ανέφερε ο δήμος σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του. Επιπλέον, οι επισκέπτες θα πρέπει να πληρώνουν εισιτήριο 10 ευρώ για να μπορέσουν να επισκεφτούν την παραλία. Οι κανόνες θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Αντιδράσεις για τα μέτρα

Το μέτρο δεν έτυχαν θετικής υποδοχής από τους λουόμενους, προκαλώντας δυσπιστία αλλά και απορία στο διαδίκτυο, ενώ πολλοί είναι αυτοί που εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις της θερμοπληξίας και του καρκίνου στο δέρμα.

«Για να ανοίξω μια ομπρέλα πρέπει να νοικιάσω ένα παιδί;» ρώτησε ένας σχολιαστής κάτω από μια ανάρτηση που ανακοίνωνε τις οδηγίες στη σελίδα του Δήμου Villasimìus στο Facebook. Ένας άλλος αστειεύτηκε: «Δηλαδή, για να έρθω στην παραλία με ομπρέλα πρέπει είτε να φέρω τον παππού μου είτε να αποκτήσω ένα παιδί από τώρα μέχρι αύριο;»

Κάποιοι κάλεσαν σε μποϊκοτάζ της Punta Molentis, ενώ άλλοι δήλωσαν ότι απλά θα πήγαιναν σε μια παραλία όπου θα μπορούσαν να προστατευθούν με ασφάλεια από τον ήλιο.

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