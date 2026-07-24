Σαρωτικό δασμολογικό χτύπημα από τον Τραμπ: Νέοι δασμοί έως 12,5% σε 60 χώρες και οικονομίες

Snapshot Η κυβέρνηση Τραμπ επιβάλλει νέους δασμούς 10%-12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους για την καταναγκαστική εργασία, αντικαθιστώντας τον προσωρινό δασμό 10%.

Τα μέτρα καλύπτουν το 99,4% του αμερικανικού εμπορίου και βασίζονται στο άρθρο 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974.

Οι δασμοί δεν εφαρμόζονται σωρευτικά με τους υφιστάμενους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο που επιβλήθηκαν για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η απόφαση αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή παρέμβαση για εργασιακά δικαιώματα που έχει αναλάβει ποτέ χώρα.

Η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τους δασμούς για την επανεκβιομηχάνιση, την προστασία των Αμερικανών εργαζομένων και τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος. Snapshot powered by AI

Η κυβέρνηση Τραμπ επιβάλλει από τα ξημερώματα της Παρασκευής νέους δασμούς σε 60 εμπορικούς εταίρους, τους οποίους κατηγορεί ότι δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τη χρήση καταναγκαστικής εργασίας στις εμπορικές τους αλυσίδες.

Οι δασμοί θα κυμαίνονται από 10% έως 12,5% και θα αντικαταστήσουν τον προσωρινό οριζόντιο δασμό 10%, η ισχύς του οποίου λήγει την ίδια ώρα.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, τα νέα μέτρα θα καλύπτουν το 99,4% του συνολικού αμερικανικού εμπορίου. Δεν έχει δοθεί εκτίμηση για τα έσοδα που αναμένεται να αποφέρουν.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης χαρακτήρισε την απόφαση «την πιο εκτεταμένη διεθνή παρέμβαση για τα εργασιακά δικαιώματα» που έχει αναλάβει ποτέ οποιαδήποτε χώρα.

Ποιους εμπορικούς εταίρους αφορούν οι νέοι δασμοί

Συγκεκριμένα, δασμός 10% επιβάλλεται στην Αργεντινή, το Μπανγκλαντές, την Καμπότζη, τον Καναδά, τον Ισημερινό, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα, την Ονδούρα, την Ινδία, την Ινδονησία, την Ιορδανία, τη Μαλαισία, το Μεξικό, το Πακιστάν, τη Σρι Λάνκα, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για ορισμένα προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ταϊβάν, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ελβετία, ο συνολικός δασμός θα διαμορφώνεται στο 10% ή στο 12,5%, αφού συνυπολογίζεται ο ήδη ισχύων συντελεστής του μάλλον ευνοούμενου κράτους. Για όλες τις υπόλοιπες οικονομίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα, ο νέος δασμός ορίζεται στο 12,5%.

Δεν θα προστεθούν στους δασμούς για χάλυβα και αλουμίνιο

Οι νέες επιβαρύνσεις δεν θα εφαρμόζονται σωρευτικά με τους υφιστάμενους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, οι οποίοι είχαν επιβληθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η απόφαση σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση της επιθετικής δασμολογικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις σημαντικές δικαστικές ήττες που υπέστη νωρίτερα μέσα στη χρονιά η εμπορική του στρατηγική.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει σταθερά ότι οι δασμοί αποτελούν μέσο αύξησης των κρατικών εσόδων και άσκησης πίεσης στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Οι επικριτές του, ωστόσο, επισημαίνουν ότι το κόστος μετακυλίεται στις αμερικανικές επιχειρήσεις και τελικά στους καταναλωτές.

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη επιβάλει δασμούς 25% στις περισσότερες εισαγωγές από τη Βραζιλία, ενώ δασμοί 50% σε ευρύ φάσμα καναδικών προϊόντων πρόκειται να τεθούν σε ισχύ τον επόμενο μήνα.

Με βάση τον Εμπορικό Νόμο του 1974

Τα νέα μέτρα επιβάλλονται βάσει του άρθρου 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974, μετά την ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο των παγκόσμιων δασμών που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ.

Η κυβέρνηση είχε ξεκινήσει από τον Μάρτιο δύο ξεχωριστές έρευνες: μία για την καταναγκαστική εργασία και μία για την υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα 16 οικονομιών. Η δεύτερη έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

«Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τους δασμούς και τις εμπορικές συμφωνίες για να στηρίξουμε την επανεκβιομηχάνιση της οικονομίας μας, να προστατεύσουμε τους Αμερικανούς εργαζομένους, να αυξήσουμε τους μισθούς τους και να περιορίσουμε το εμπορικό έλλειμμα», δήλωσε ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ.