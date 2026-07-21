Financial Times: Ο Τραμπ εξετάζει την επιβολή δασμών ύψους 10% σε δεκάδες χώρες

Snapshot Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την επιβολή νέων παγκόσμιων δασμών ύψους 10% σε διάφορες χώρες.

Νέοι δασμοί 50% επιβάλλονται σε αρκετά καναδικά προϊόντα, ως απάντηση σε φερόμενη ανισότητα στην αγορά αμερικανικών προϊόντων.

Οι δασμοί αφορούν προϊόντα όπως τσιμέντο, κρασί και εξοπλισμό χόκεϊ, ενώ εξαιρούνται ενεργειακά προϊόντα, κάλιο, κρίσιμα ορυκτά και αλιεύματα.

Τα νέα μέτρα ισχύουν ανεξάρτητα από την εμπορική συμφωνία USMCA μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Οι δασμοί θα εφαρμοστούν σε καναδικές εισαγωγές αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αντιστοιχεί στο 5,2% των συνολικών αμερικανικών εισαγωγών από τον Καναδά το 2025. Snapshot powered by AI

Μετά τους νέους δασμούς 50% σε διάφορα καναδικά προϊόντα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την επιβολή νέων παγκόσμιων δασμών, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο προσωρινός παγκόσμιος δασμός ύψους 10% αναμένεται να λήξει την Παρασκευή και η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρόκειται να επιβάλλει νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες. Δεν είναι απίθανο να ανανεωθεί το ποσοστό 10% που ισχύει έως τώρα, όμως οι Financial Times αναφέρουν ότι εξετάζονται και άλλες έρευνες που θα μπορούσαν να της δώσουν τη νόμιμη εξουσία να προτείνει υψηλότερους δασμούς.

Δασμοί 50% στα προϊόντα του Καναδά

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή νέων δασμών σε αρκετά καναδικά προϊόντα οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ σε 30 μέρες. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην «άνιση μεταχείριση» που ισχυρίζεται η Ουάσινγκτον ότι υφίστανται τα αμερικανικά αυτοκίνητα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά.

Στη λίστα των προϊόντων που επιβαρύνονται περιλαμβάνονται από το τσιμέντο μέχρι το κρασί και τον εξοπλισμό χόκεϊ. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος επέλεξε να εξαιρέσει ορισμένους στρατηγικούς τομείς ζωτικής σημασίας για την αμερικανική οικονομία. Έτσι, εκτός του νέου κύματος δασμών μένουν: Η ενέργεια, το κάλιο, τα κρίσιμα ορυκτά και τα αλιεύματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα νέα μέτρα ισχύουν για όλα τα καλυπτόμενα προϊόντα, ανεξάρτητα από το αν αυτά περιλαμβάνονταν στην υφιστάμενη εμπορική συμφωνία USMCA μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Το γραφείο του Εμπορικού Εκπροσώπου των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι δασμοί θα εφαρμοστούν σε εισαγωγές από τον Καναδά αξίας σχεδόν 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 5,2% των αγαθών αξίας 382 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εισήγαγαν οι ΗΠΑ από τον Καναδά το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Απογραφής των ΗΠΑ

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