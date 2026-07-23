ΑΣΕΠ 3Κ/2026: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 43 θέσεις στην ΥΠΑ (ΠΕ)

Η προκήρυξη 3Κ/2026 του ΑΣΕΠ αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 43 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 3Κ/2026: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 43 θέσεις στην ΥΠΑ (ΠΕ)
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  • Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2026 για 43 θέσεις μόνιμου προσωπικού ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας στην ΥΠΑ.
  • Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου, ενώ οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών σημειώνονται στον πίνακα διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ».
  • Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ από 22 έως 31 Ιουλίου 2026.
  • Οι προσλήψεις αφορούν περιοχές όπως Ανατολική Αττική, Νότιος Τομέας Αθηνών, Ζάκυνθος, Ηράκλειο, Θήρα, Λασίθι, Μύκονος και Ρόδος.
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Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2026 (Φ.Ε.Κ. 10 /τ. Α.Σ.Ε.Π./20.02.2026) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας43) θέσεων μόνιμου προσωπικού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΗΜΑΕΚ), πρώην ΠΕ Ηλεκτρονικών (A.T.S.E.P.-Air Traffic Safety Electronics Personnel) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) - Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4765/2021 (Α΄6).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Ξεκίνησαν οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 και ώρα 8:00 έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> ΕΝΣΤΑΣΗ.

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις

Οι περιοχές στις οποίες θα γίνουν οι προσλήψεις είναι σε: Ανατολική Αττική, Νότιο Τομέα Αθηνών, Ζάκυνθο, Ηράκλειο, Θήρα, Λασίθι, Μύκονο και Ρόδο.

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