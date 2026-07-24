Wall Street: Απώλειες με φόντο την πτώση των τεχνολογικών μετοχών και το «άλμα» στο πετρέλαιο

Snapshot Η συνεδρίαση στη Wall Street την Τετάρτη έκλεισε με πτώση στους βασικούς δείκτες.

Η πτώση αποδίδεται στην ανησυχία για την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και στα αποτελέσματα τριμήνου τεχνολογικών εταιρειών. Snapshot powered by AI

Με απώλειες έκλεισε την Πέμπτη (23/7) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι απογοητευτικές επιδόσεις μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και η άνοδος της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια ενίσχυσαν τις ανησυχίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 506,93 μονάδων (-0,97%), στις 51.711,65 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 553,21 μονάδων (-2,15%), στις 25.137,69 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 90,66 μονάδων (-1,21%), στις 7.408,30 μονάδες