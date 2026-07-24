Wall Street: Απώλειες με φόντο την πτώση των τεχνολογικών μετοχών και το «άλμα» στο πετρέλαιο

Με πτώση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Wall Street: Απώλειες με φόντο την πτώση των τεχνολογικών μετοχών και το «άλμα» στο πετρέλαιο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η συνεδρίαση στη Wall Street την Τετάρτη έκλεισε με πτώση στους βασικούς δείκτες.
  • Η πτώση αποδίδεται στην ανησυχία για την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και στα αποτελέσματα τριμήνου τεχνολογικών εταιρειών.
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Με απώλειες έκλεισε την Πέμπτη (23/7) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι απογοητευτικές επιδόσεις μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και η άνοδος της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια ενίσχυσαν τις ανησυχίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 506,93 μονάδων (-0,97%), στις 51.711,65 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 553,21 μονάδων (-2,15%), στις 25.137,69 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 90,66 μονάδων (-1,21%), στις 7.408,30 μονάδες

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