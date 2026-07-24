Αραγτσί: Η «παράλογη επιθετικότητα» θα αναγκάσει τον Τραμπ να πληρώσει ακριβότερα για μια συμφωνία

Snapshot Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης για αγνόηση της πραγματικότητας στο πεδίο.

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι οι Αμερικανοί επικεντρώνονται αποκλειστικά στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Προειδοποίησε ότι η συνεχής επιθετικότητα θα έχει αρνητικές συνέπειες για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η παράλογη επιθετικότητα αναμένεται να αυξήσει το κόστος της συμφωνίας που επιδιώκει ο Τραμπ. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης ότι αγνοούν «την πραγματικότητα στο πεδίο» και ενδιαφέρονται κυρίως για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

«Συμβιβασμένα πρόσωπα στην αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο. Αγνοούν όσα συμβαίνουν στο πεδίο και φαίνεται να επικεντρώνονται αποκλειστικά στο 2028», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο Αραγτσί προειδοποίησε ότι αυτή η στάση θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα για τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως «η παράλογη επιθετικότητα που προωθούν θα οδηγήσει τον Αμερικανό πρόεδρο να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία που επιδιώκει».