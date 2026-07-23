Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (26/7)

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση

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Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (26/7)
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  • Στην κλήρωση του Τζόκερ στις 23/7 σημειώθηκε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία με έπαθλο τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
  • Δεν βρέθηκε νικητής ούτε στη δεύτερη κατηγορία που είχε έπαθλο 100.000 ευρώ.
  • Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν 2, 22, 26, 39, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 19.
  • Στην κλήρωση της Κυριακής 26/7 το Τζόκερ θα μοιράσει τουλάχιστον 1.300.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
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Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (23/7) που μοίραζε στη πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Νικητής δεν αναδείχθηκε ούτε στη δεύτερη κατηγορία για τα 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 2, 22, 26, 39, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 19.

tzak-pot.jpg

Στην κλήρωση της Κυριακής (26/7) το Τζόκερ θα μοιράσει στη πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.300.000 ευρώ.

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