Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (26/7)
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
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- Στην κλήρωση του Τζόκερ στις 23/7 σημειώθηκε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία με έπαθλο τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
- Δεν βρέθηκε νικητής ούτε στη δεύτερη κατηγορία που είχε έπαθλο 100.000 ευρώ.
- Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν 2, 22, 26, 39, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 19.
- Στην κλήρωση της Κυριακής 26/7 το Τζόκερ θα μοιράσει τουλάχιστον 1.300.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (23/7) που μοίραζε στη πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Νικητής δεν αναδείχθηκε ούτε στη δεύτερη κατηγορία για τα 100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 2, 22, 26, 39, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 19.
Στην κλήρωση της Κυριακής (26/7) το Τζόκερ θα μοιράσει στη πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.300.000 ευρώ.
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