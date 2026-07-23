Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (26/7)

Snapshot Στην κλήρωση του Τζόκερ στις 23/7 σημειώθηκε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία με έπαθλο τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Δεν βρέθηκε νικητής ούτε στη δεύτερη κατηγορία που είχε έπαθλο 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν 2, 22, 26, 39, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 19.

Στην κλήρωση της Κυριακής 26/7 το Τζόκερ θα μοιράσει τουλάχιστον 1.300.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Snapshot powered by AI

Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (23/7) που μοίραζε στη πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Νικητής δεν αναδείχθηκε ούτε στη δεύτερη κατηγορία για τα 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 2, 22, 26, 39, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 19.

Στην κλήρωση της Κυριακής (26/7) το Τζόκερ θα μοιράσει στη πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.300.000 ευρώ.