Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα

Το μεγαλόσωμο ζώο περιπλανήθηκε για λίγα δευτερόλεπτα ανάμεσα στους πελάτες

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας ταύρος βάρους περίπου 900 κιλών εισέβαλε για λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα σε μπαρ στην περιοχή Ribes de Freser της Ισπανίας χωρίς να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές.
  • Ο σερβιτόρος του μπαρ διατήρησε την ψυχραιμία του και κατάφερε να οδηγήσει ήρεμα τον ταύρο προς την έξοδο χωρίς φωνές ή απότομες κινήσεις.
  • Ο ταύρος ανήκε σε κοπάδι που μεταφερόταν από βοσκό και μπήκε στο μπαρ κατά λάθος, καθώς η διέλευση αγροτικών ζώων είναι συνηθισμένη στην περιοχή.
  • Το ζώο έφυγε μόνο του από το κατάστημα χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα, προκαλώντας ανακούφιση στους παρευρισκόμενους.
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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (22/7) σε μπαρ στην περιοχή Ribes de Freser, στην επαρχία της Χιρόνα στην Ισπανία, όταν ένας ταύρος βάρους περίπου 900 κιλών μπήκε ξαφνικά στο κατάστημα, προκαλώντας πανικό στους θαμώνες.

Παρά την αναστάτωση, το μεγαλόσωμο ζώο παρέμεινε στο εσωτερικό του μπαρ για λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα, χωρίς να τραυματίσει κανέναν και χωρίς να προκαλέσει υλικές ζημιές.

Τη στιγμή που αρκετοί πελάτες τρόμαξαν από την απρόσμενη εμφάνιση του ταύρου, ο σερβιτόρος του καταστήματος διατήρησε την ψυχραιμία του και κατάφερε, χωρίς φωνές ή απότομες κινήσεις, να οδηγήσει το ζώο προς την έξοδο.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, ο ταύρος ήταν τόσο μεγαλόσωμος που το ύψος του έφτανε περίπου μέχρι τον ώμο του.

«Ήταν τεράστιος, έφτανε μέχρι τον ώμο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο ίδιος δεν φοβήθηκε, σε αντίθεση με έναν πελάτη, ο οποίος σηκώθηκε αμέσως και απομακρύνθηκε τρέχοντας, φοβούμενος ότι το ζώο θα μπορούσε να επιτεθεί.

Ο σερβιτόρος εξήγησε ότι προσπάθησε να μη δείξει φόβο απέναντι στον ταύρο. «Μόνο με το βλέμμα. Προσπάθησα να μην του δείξω ότι φοβάμαι. Ήταν ήρεμος και, ευτυχώς, δεν προκάλεσε καμία ζημιά», είπε.

Έφυγε μόνος του από το κατάστημα

Ύστερα από μια σύντομη περιπλάνηση μέχρι το πίσω μέρος του μπαρ, ο ταύρος φάνηκε να χάνει το ενδιαφέρον του για τον χώρο και επέστρεψε από την ίδια διαδρομή, βγαίνοντας από την πόρτα με απόλυτη ηρεμία.

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, δεν έριξε ούτε μία καρέκλα και δεν δημιούργησε το παραμικρό πρόβλημα, γεγονός που προκάλεσε ανακούφιση τόσο στους πελάτες όσο και στον βοσκό που τον συνόδευε.

Πώς βρέθηκε μέσα στο μπαρ

Ο ταύρος ανήκε σε κοπάδι που εκείνη την ώρα μεταφερόταν από έναν βοσκό από ένα χωράφι προς μια αγροικία, ακολουθώντας τη συνηθισμένη διαδρομή που διασχίζει το συγκεκριμένο χωριό.

Οι κάτοικοι του Ribes de Freser είναι εξοικειωμένοι με τη διέλευση αγροτικών ζώων από τους δρόμους της περιοχής, καθώς πρόκειται για μια καθημερινή εικόνα.

Ωστόσο, όπως σχολίασαν με χιούμορ τα τοπικά μέσα, ήταν η πρώτη φορά που ένας από τους ταύρους αποφάσισε να... κάνει μια στάση σε ένα μπαρ.

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