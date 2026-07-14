Σοβαρό ατύχημα στην Παμπλόνα: Ταύρος χτύπησε με κέρατο στο πρόσωπο δρομέα - Βίντεο

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην Παμπλόνα της Ισπανίας, κατά την πέμπτη καθιερωμένη ταυροδρομία του φεστιβάλ Σαν Φερμίν, όταν ταύρος τραυμάτισε σοβαρά στο πρόσωπο έναν 30χρονο δρομέα.

Ακόμη 14 άτομα υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο, σύμφωνα με το Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου της Ναβάρα. Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια της πέμπτης κούρσας του ετήσιου φεστιβάλ στην Παμπλόνα, όπου έξι ταύροι και συνοδευτικά μοσχάρια όρμησαν μέσα από στενά δρομάκια γεμάτα με δρομείς.

Κατά τη διάρκεια της κούρσας, που διήρκεσε περίπου δυόμισι λεπτά, σημειώθηκαν πολλαπλές πτώσεις και συγκρούσεις, καθώς οι συμμετέχοντες προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τα ζώα κατά μήκος της διαδρομής 875 μέτρων από το μαντρί μέχρι την αρένα της πόλης.

Ο δρομέας υπέστη τραύμα στο πρόσωπο από κέρατο, οι υπόλοιποι τραυματισμοί είχαν να κάνουν, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, με διάφορα χτυπήματα που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

PAMPLONA, Spain — A runner was gored in the face and many more were fortunate to not be seriously injured during a chaotic bull run at Spain’s San Fermin festival on Saturday.



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Runner gored in the face during Spain's San Fermin bull run.



12 other people were injured during Saturday's run in Pamplona.



1 runner from Florida suffered a compound ankle fracture.



Source: NewsForce

Host: @ivanalefebvreh pic.twitter.com/zCoVWi7eum — NewsForce (@Newsforce) July 13, 2026

A runner lost consciousness and was trampled during the San Fermín bull run in Pamplona, Spain, prompting an emergency medical response.

Follow for the latest updates.#viralvídeo #GlobalNews #CurrentEvents #livenews #TrendingNews #thenewswhirl pic.twitter.com/47mST2zVE0 — The News Whirl (@thenewswhirl) July 13, 2026

?#Spain's Fifth Running of the #Bulls Leaves 14 Injured at #SanFermin_Festival



?Fourteen runners were injured during the fifth Running of the Bulls at Spain's famous San Fermin Festival in #Pamplona.



Emergency officials said six people were taken to hospital with various… pic.twitter.com/OCR6J30NJG — ⚡️? World News ?⚡️ (@ferozwala) July 12, 2026