Σοβαρό ατύχημα στην Παμπλόνα: Ταύρος χτύπησε με κέρατο στο πρόσωπο δρομέα - Βίντεο
Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια της πέμπτης κούρσας του ετήσιου φεστιβάλ στην Παμπλόνα
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην Παμπλόνα της Ισπανίας, κατά την πέμπτη καθιερωμένη ταυροδρομία του φεστιβάλ Σαν Φερμίν, όταν ταύρος τραυμάτισε σοβαρά στο πρόσωπο έναν 30χρονο δρομέα.
Ακόμη 14 άτομα υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς.
Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο, σύμφωνα με το Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου της Ναβάρα. Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια της πέμπτης κούρσας του ετήσιου φεστιβάλ στην Παμπλόνα, όπου έξι ταύροι και συνοδευτικά μοσχάρια όρμησαν μέσα από στενά δρομάκια γεμάτα με δρομείς.
Κατά τη διάρκεια της κούρσας, που διήρκεσε περίπου δυόμισι λεπτά, σημειώθηκαν πολλαπλές πτώσεις και συγκρούσεις, καθώς οι συμμετέχοντες προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τα ζώα κατά μήκος της διαδρομής 875 μέτρων από το μαντρί μέχρι την αρένα της πόλης.
Ο δρομέας υπέστη τραύμα στο πρόσωπο από κέρατο, οι υπόλοιποι τραυματισμοί είχαν να κάνουν, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, με διάφορα χτυπήματα που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.