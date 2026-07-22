Ισπανία: Έως 30.000 ευρώ σε όσους μετακομίζουν στην ύπαιθρο - Ιταλία: Τα «σπίτια του ενός ευρώ»

Η Ισπανία εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της ερήμωσης της υπαίθρου, προσφέροντας γενναία οικονομικά κίνητρα σε όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν σε μικρούς οικισμούς της ενδοχώρας.

Το πρόγραμμα για τη λεγόμενη «Άδεια Ισπανία» (España Vaciada) προβλέπει επιδοτήσεις για αγορά και ανακαίνιση κατοικιών, ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση των ψηφιακών υποδομών, με τη συνολική ενίσχυση να μπορεί να φτάσει έως και τις 30.000 ευρώ, ανάλογα με το πρόγραμμα και την περιφέρεια.

Έως 10.800 ευρώ για αγορά και ανακαίνιση πρώτης κατοικίας

Βασικός άξονας του σχεδίου είναι οι επιχορηγήσεις που φτάνουν έως τις 10.800 ευρώ ανά δικαιούχο, καλύπτοντας έως και το 20% της αξίας του ακινήτου.

Το μέτρο απευθύνεται κυρίως σε νέους κάτω των 35 ετών που επιθυμούν να αγοράσουν ή να ανακαινίσουν την πρώτη τους κατοικία σε δήμους με λιγότερους από 10.000 κατοίκους, με προτεραιότητα σε χωριά κάτω των 5.000 κατοίκων.

Στόχος δεν είναι μόνο η αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κατοικιών, αλλά και η αναζωογόνηση της οικονομικής, κοινωνικής και δημογραφικής ζωής περιοχών που αντιμετωπίζουν έντονη πληθυσμιακή συρρίκνωση.

Ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα

Η εγκατάλειψη της υπαίθρου δεν αφορά μόνο την Ισπανία. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν εφαρμοστεί και στην Ιταλία, όπως τα προγράμματα με τα «σπίτια του ενός ευρώ» ή τα μπόνους εγκατάστασης.

Ωστόσο, το ισπανικό μοντέλο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη ανακαίνιση και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών, επιτρέποντας στους δικαιούχους να συνδυάζουν τις επιδοτήσεις με πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις και περιφερειακά προγράμματα στήριξης.

Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται

Πέρα από την αγορά κατοικίας, τα προγράμματα καλύπτουν: εργασίες στατικής ενίσχυσης και επισκευής στεγών, ενεργειακή αναβάθμιση, όπως εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, θερμομόνωση και αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης, αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών, με επέκταση των δικτύων οπτικών ινών ώστε να διευκολύνεται η εξ αποστάσεως εργασία.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Για την ένταξη στα προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει το Plan Estatal de Vivienda (Εθνικό Σχέδιο Στέγασης):

Εισοδηματικά κριτήρια:

Το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει, κατά κανόνα, να υπερβαίνει το τριπλάσιο του Δημόσιου Δείκτη Εισοδήματος Πολλαπλών Χρήσεων της Ισπανίας (IPREM), με υψηλότερα όρια για πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία.

Μόνιμη κατοικία: Το ακίνητο πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κύρια και μόνιμη κατοικία για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Τοποθεσία: Η κατοικία πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως ζώνη υψηλού κινδύνου πληθυσμιακής ερήμωσης.

Ευκαιρία για ψηφιακούς νομάδες και εργαζόμενους εξ αποστάσεως

Τα νέα κίνητρα προσελκύουν όχι μόνο Ισπανούς πολίτες, αλλά και ψηφιακούς νομάδες και ξένους που αναζητούν χαμηλότερο κόστος ζωής και καλύτερη ποιότητα καθημερινότητας σε σχέση με μεγάλες πόλεις όπως η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη.

Με την αναβάθμιση των βασικών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των τοπικών υποδομών, η ισπανική κυβέρνηση φιλοδοξεί να μετατρέψει την εγκατάλειψη της υπαίθρου σε μοχλό ανάπτυξης και βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης.

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