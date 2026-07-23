Ρέθυμνο: «Deal» ναρκωτικών με ηλεκτρικό πατίνι – Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι επ’ αυτοφώρω

Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών στο Ρέθυμνο, καθώς αστυνομικοί του ΤΑΕ Ρεθύμνου τους εντόπισαν να κινούνται με ηλεκτρικό πατίνι και να έχουν στην κατοχή τους ναρκωτικά τα οποία διακινούσαν.

Οι δύο νεαροί πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω τη στιγμή που πραγματοποιούσαν αγοραπωλησία κάνναβης σε περιοχή στο Ρέθυμνο.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είχαν μεταβεί στο σημείο με πατίνι και είχαν επιμελώς κρύψει ουσίες σε στύλο φωτισμού.

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