Τραμπ: Οι ζημιές σε πλοία και φορτία θα αποζημιώνονται από δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ζημιές σε πλοία, φορτία ή σχετικές υποδομές θα αποζημιώνονται με ιρανικά κεφάλαια που ελέγχονται από τις ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρησιμοποιούν χρήματα που έχουν δεσμεύσει από το Ιράν για να καλύψουν τις αποζημιώσεις.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη χρήση των ιρανικών κεφαλαίων ως «δίκαιη και ισότιμη» λύση, παρά το πιθανό μεγάλο ύψος των αποζημιώσεων.

Το Ιράν διαθέτει περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που παραμένουν δεσμευμένα σε άλλες χώρες και εκτός του ελέγχου της Τεχεράνης. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρησιμοποιούν ιρανικά κεφάλαια που έχουν στην κατοχή και υπό τον έλεγχό τους, προκειμένου να αποζημιώνουν ζημιές σε πλοία και φορτία.

«Από εδώ και στο εξής, κάθε ζημιά σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα πληρώνεται από ιρανικά χρήματα που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στην κατοχή τους και ελέγχουν», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι το ύψος των αποζημιώσεων ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλο, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για «δίκαιη και ισότιμη» λύση.

Το Ιράν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ύψους σχεδόν 100 δισ. δολαρίων, τα οποία παραμένουν δεσμευμένα σε άλλες χώρες και δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης.