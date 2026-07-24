Φωτιές στην Ισπανία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβιλα

Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τη Μαδρίτη και την Άβιλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται ανεξέλεγκτα και περίπου 10.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους.

Γιάννης Φιλιππάκος

Φωτιές στην Ισπανία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβιλα
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  • Η κυβέρνηση της Ισπανίας κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Μαδρίτη και την Άβιλα λόγω ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.
  • Περίπου 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στη Μαδρίτη εξαιτίας της προόδου των πυρκαγιών.
  • Η Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών ανέλαβε τον συντονισμό των επιχειρήσεων κατάσβεσης σε συνεργασία με τις τοπικές δυνάμεις.
  • Οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την προσπάθεια περιορισμού των πυρκαγιών.
  • Οι αρχές επικεντρώνονται στην ενίσχυση των μετώπων και στην αποτροπή νέας εξάπλωσης των φωτιών.
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Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε την περιφέρεια της Μαδρίτης και την επαρχία Άβιλα σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος», καθώς οι πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται ανεξέλεγκτες κοντά στην πρωτεύουσα.

Η απόφαση ανακοινώθηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή και δίνει στην κεντρική κυβέρνηση τη δυνατότητα να κινητοποιήσει άμεσα περισσότερες δυνάμεις και μέσα, αλλά και να αναλάβει τον ενιαίο συντονισμό των επιχειρήσεων.

Τη διαχείριση της κρίσης αναλαμβάνει πλέον η Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών, η οποία θα επιχειρεί μαζί με τις τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στη Μαδρίτη, περίπου 10.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη και στην Άβιλα, με τις υψηλές θερμοκρασίες, την ξηρασία και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Οι αρχές επιχειρούν πλέον να ενισχύσουν τα μέτωπα και να αποτρέψουν νέα εξάπλωση των πυρκαγιών, ενώ οι κάτοικοι στις πληγείσες περιοχές παραμένουν σε επιφυλακή.

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