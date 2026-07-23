Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας κοιμάται μέχρι 3 ώρες την ημέρα - Έχει καρόσι;

Snapshot Η Ιαπωνίδα πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι κοιμάται συνήθως από μηδέν έως τρεις ώρες τη νύχτα λόγω του εξαντλητικού προγράμματός της.

Η πρωθυπουργός αντιμετωπίζει καθημερινά οικιακές δουλειές και προετοιμασία κοινοβουλευτικών ερωτήσεων μέχρι τα ξημερώματα.

Η αντίδραση της αντιπολίτευσης εκφράζει την ανησυχία για την υγεία της και τις συνέπειες της υπερεργασίας στην ικανότητά της να λαμβάνει σωστές αποφάσεις.

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα υπερεργασίας, γνωστό ως «karoshi», που προκαλεί θανάτους από εξάντληση.

Νευροεπιστήμονες επισημαίνουν ότι η χρόνια στέρηση ύπνου επηρεάζει αρνητικά τη συναισθηματική σταθερότητα και γνωστική ευελιξία, κρίσιμα χαρακτηριστικά για ηγέτες. Snapshot powered by AI

Έντονο προβληματισμό και δημόσια αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στην Ιαπωνία η αποκάλυψη της Πρωθυπουργού, Σαναέ Τακαΐτσι, σχετικά με το εξαιρετικά επιβαρυμένο πρόγραμμα εργασίας και τις ελάχιστες ώρες που κοιμάται από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το πώς πέρασε ένα τριήμερο αργίας, η Ιαπωνίδα πρωθυπουργός έγραψε ότι κατάφερε να συμπληρώσει «πέντε ολόκληρες ώρες ύπνου για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό». Η ίδια εξήγησε ότι αυτό αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με το σύνηθες πρόγραμμά της, κατά το οποίο κοιμάται από μηδέν έως τρεις ώρες κάθε νύχτα.

Όπως περιέγραψε, η επιστροφή της στο σπίτι τις καθημερινές συνοδεύεται από οικιακές δουλειές (μαγείρεμα, καθάρισμα, πλύσιμο, σιδέρωμα), ενώ οι μεταμεσονύκτιες ώρες μέχρι την αυγή αναλώνονται με τη μελέτη εγγράφων και την προετοιμασία για τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις.

Πολιτικές αντιδράσεις και η κουλτούρα του «Καρόσι»

Η ανάρτηση, αν και είχε μάλλον ανάλαφρο ύφος, προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης. Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος για τον Λαό, Γιουϊτσίρο Ταμάκι, δήλωσε ότι η πρωθυπουργός πρέπει να ξεκουράζεται περισσότερο, διερωτώμενος γιατί οι συνεργάτες της δεν διασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις με καθαρό μυαλό.

Η υπόθεση αγγίζει ένα ευαίσθητο χορδή στην Ιαπωνία, όπου η υπερεργασία αποτελεί διαχρονικό κοινωνικό πρόβλημα. Στη χώρα έχει καθιερωθεί ο όρος «καρόσι» (θάνατος από υπερβολική εργασία), καθώς εκατοντάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από εγκεφαλικά, ανακοπές ή αυτοκτονίες λόγω εξάντλησης. Η ίδια η Τακαΐτσι, αναλαμβάνοντας την πρωθυπουργία, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι «ξεχνάει την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής» και ότι το σύνθημά της είναι «δουλειά, δουλειά, δουλειά».

Τι επισημαίνουν οι επιστήμονες

Νευροεπιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι η χρόνια στέρηση ύπνου επηρεάζει άμεσα τη συναισθηματική σταθερότητα και τη γνωστική ευελιξία ενός ατόμου — δύο στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για έναν ηγέτη.

Πάντως, η Τακαΐτσι δεν είναι η μόνη. Ιστορικά, η Μάργκαρετ Θάτσερ δήλωνε ότι κοιμόταν μόλις τέσσερις ώρες, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ έχουν γίνει γνωστοί για τα παρόμοια, εξαντλητικά ωράρια ύπνου που διατηρούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

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*Με πληροφορίες από abc

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