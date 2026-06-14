Σανάε Τακαΐτσι: Ανησυχία για την υγεία της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας - Δυσκολεύεται να σταθεί όρθια

Snapshot Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, εμφανίζει σημάδια αστάθειας και δυσκολεύεται να σταθεί όρθια σε βίντεο που έχουν γίνει viral.

Το γραφείο της πρωθυπουργού διαβεβαιώνει ότι είναι σε καλή υγεία και ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της.

Η εξήγηση για την αστάθεια της Τακαΐτσι αποδίδεται από ορισμένους στα ψηλά τακούνια που φορούσε.

Η τακτική έλλειψη ύπνου της πρωθυπουργού, που κοιμάται μόλις 2 με 4 ώρες τη νύχτα, έχει προκαλέσει ανησυχίες για την υγεία της.

Βουλευτές έχουν ζητήσει δημόσια να φροντίσει την υγεία της και να μειώσει το αυστηρό και εξαντλητικό εργασιακό της πρόγραμμα. Snapshot powered by AI

Ένα νέο βίντεο έρχεται να πυροδοτήσει ξανά τα σενάρια για την υγεία της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, η οποία εμφανίζει σημάδια αστάθειας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της επιτροπής προϋπολογισμού.

Στα πλάνα που έχουν γίνει viral, η 65χρονη Τακαΐτσι καθώς ποζάρει με τους αξιωματούχους για τις κάμερες, ώστε να καταγραφεί η παράδοση εγγράφων, φαίνεται εμφανώς ταραγμένη και δυσκολεύεται να σταθεί όρθια.

Αν και ορισμένοι αποδίδουν την ευθύνη στην εξαιρετικά πολυάσχολη εργασιακή της κουλτούρα, άλλοι λένε ότι φταίνε τα τακούνια της και όχι η υγεία της.

Clips of Prime Minister Takaichi almost falling over yesterday have gone viral, with some questioning her health.

I'm more inclined to believe the official government explanation: "Her high heels were just a little high, so she stumbled a bit in them."pic.twitter.com/OZz1jPjfaM — Jeffrey J. Hall ???? (@mrjeffu) June 13, 2026

Ανησυχίες για την υγεία της Τακαΐτσι

Η υγεία της Τακαΐτσι αποτελεί ανησυχία στην Ιαπωνία από την ανάληψη της εξουσίας. Το γραφείο της υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή είναι σε καλή υγεία και ασκεί ενεργά τα επίσημα καθήκοντά της. Ωστόσο, έχουν εμφανιστεί αρκετές φορές βίντεο που προκαλούν ανησυχία για την υγεία της.

Τον Μάρτιο του 2026, έγινε viral ένα βίντεο που την έδειχνε εμφανώς εξαντλημένη και να δυσκολεύεται να σταθεί όρθια μετά από μια συνεδρίαση της επιτροπής προϋπολογισμού. Το γραφείο της πρωθυπουργού επιβεβαίωσε ότι έπασχε από ένα ελαφρύ κρυολόγημα. Ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου, Μινόρου Κιχάρα, επιβεβαίωσε αργότερα ότι ανάρρωσε πλήρως και επανέλαβε αμέσως το επίσημο πρόγραμμά της.

Clips of Prime Minister Takaichi almost falling over yesterday have gone viral, with some questioning her health.

I'm more inclined to believe the official government explanation: "Her high heels were just a little high, so she stumbled a bit in them."pic.twitter.com/OZz1jPjfaM — Jeffrey J. Hall ???? (@mrjeffu) June 13, 2026

Η Τακαϊτσι πυροδότησε εθνικές συζητήσεις σχετικά με την κουλτούρα της υπερβολικής εργασίας, αποκαλύπτοντας ότι συνήθως κοιμάται μόνο 2 με 4 ώρες τη νύχτα.

Συνάδελφοί της βουλευτές την έχουν παροτρύνει δημοσίως να κάνει ένα βήμα πίσω και να φροντίσει την υγεία της, εκφράζοντας ανησυχίες για εξάντληση λόγω του αυστηρού ηγετικού της στυλ «δουλειά, δουλειά, δουλειά».