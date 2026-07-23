Κρήτη: Νόμιζαν ότι έχασε τις αισθήσεις του, αλλά ήταν μεθυσμένος και κοιμόταν

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης σε παραλία στα Χανιά, όταν λουόμενοι είδαν έναν άνδρα να βρίσκεται ακίνητος στην αμμουδιά.

Το περιστατικό συνέβη στην παραλία των Αγίων Αποστόλων και οι έντρομοι πολίτες θεωρώντας πως κάτι κακό είχε συμβεί, ειδοποίησαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι διασώστες με σκοπό να προσφέρουν στον άνδρα τις πρώτες βοήθειες.

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