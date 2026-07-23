Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν τρία αδέλφια για φυτεία κάνναβης και οπλισμό

Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου, όπου πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από το cretalive.gr, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν μια μίνι – χασισοφυτεία αποτελούμενη από 30 δενδρύλλια κάνναβης, καθώς και δύο πιστόλια τα οποία και κατασχέθηκαν.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εφόδου στο σημείο, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη τριών αδελφών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην παράνομη δραστηριότητα.

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