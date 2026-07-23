Bloomberg: Φυσικό αέριο από την Κύπρο στην Ευρώπη: Έτοιμες για υπογραφές Eni και TotalEnergies

Snapshot Οι Eni και TotalEnergies ετοιμάζονται να λάβουν τελική επενδυτική απόφαση για το κοίτασμα Κρόνος στην Κύπρο μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Το έργο θα προσφέρει στην Ευρώπη μια νέα γειτονική πηγή φυσικού αερίου, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της ηπείρου.

Το φυσικό αέριο θα υγροποιείται στην Αίγυπτο και θα εξάγεται προς την Ευρώπη από το 2028.

Η ανάπτυξη του κοιτάσματος αποτελεί ιστορικό ορόσημο για την Κύπρο, δίνοντας την πρώτη εμπορική αξιοποίηση των υπεράκτιων ενεργειακών πόρων της.

Το έργο είναι κοινοπραξία 50-50 με διαχειρίστρια την Eni και θα εξασφαλίσει στην TotalEnergies πρόσβαση σε 1,4 εκατομμύρια τόνους LNG στην Αίγυπτο. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το μεγαλεπήβολο σχέδιο αξιοποίησης των κυπριακών αποθεμάτων, καθώς οι όμιλοι Eni και TotalEnergies βρίσκονται πολύ κοντά στο να δώσουν το «πράσινο φως» για το έργο φυσικού αερίου, προσφέροντας στην Ευρώπη μια πολύτιμη πηγή ενέργειας σε απόσταση αναπνοής από τις ακτές της.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιανέ, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, οι δύο εταιρείες «εργάζονται εντατικά» προκειμένου να λάβουν την τελική επενδυτική απόφαση για την ανάπτυξη του κοιτάσματος «Κρόνος» μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής θωράκισης

Το συγκεκριμένο εγχείρημα αναμένεται να προσθέσει μια γειτονική πηγή τροφοδοσίας για τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες βρέθηκαν αντιμέτωπες με δύο διαδοχικά σοκ στην προσφορά ενέργειας μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια. Ταυτόχρονα, ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε σοβαρό πλήγμα στις διεθνείς αγορές στραγγαλίζοντας το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ η γηραιά ήπειρος συνεχίζει να αναζητά εναλλακτικές λύσεις για την απεξάρτησή της από το ρωσικό αέριο μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ιστορικό ορόσημο για την Κύπρο και εξαγωγές μέσω Αιγύπτου

Όπως ανακοινώθηκε, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ιστορικό ορόσημο για τη Μεγαλόνησο, ξεκλειδώνοντας την πρώτη εμπορική εκμετάλλευση των υπεράκτιων πόρων της, περισσότερο από μία δεκαετία μετά τις αρχικές ανακαλύψεις. Στόχος είναι το αέριο να υγροποιείται στην Αίγυπτο ώστε να εξάγεται με δεξαμενόπλοια προς τις ευρωπαϊκές αγορές από το 2028, σύμφωνα με δηλώσεις που είχε κάνει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τον περασμένο Μάιο.

Ο Πουγιανέ υπογράμμισε ότι το έργο, το οποίο αποτελεί κοινοπραξία 50-50 με διαχειρίστρια την ιταλική Eni, θα εξασφαλίσει στην TotalEnergies «πρόσβαση σε 1,4 εκατομμύρια τόνους LNG στην Αίγυπτο, ακριβώς εμπρός στην ευρωπαϊκή αγορά», ενώ ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο και για άλλα έργα στην Κύπρο.

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