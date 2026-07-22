Συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου σε θέματα αξιολόγησης και κανονιστικής συμμόρφωσης των φαρμάκων

Snapshot Ο πρόεδρος του ΕΟΦ Δρ. Σπύρος Σαπουνάς πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο για την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα των φαρμάκων.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη βελτίωση των κανονιστικών διαδικασιών.

Η συνεργασία στοχεύει στην αναβάθμιση υπηρεσιών, στην αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς φαρμάκων και στη βελτίωση της δημόσιας υγείας σε Ελλάδα και Κύπρο. Snapshot powered by AI

Την πρώτη επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, σε επίπεδο αρμόδιων αρχών, πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα του φαρμάκου.

Χθες, Τρίτη (21/07/2026), ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων συναντήθηκε με τον υπουργό Υγείας της Κύπρου, Νεόφυτο Χαραλαμπίδη. Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, οι δύο αντιπρόεδροι του Οργανισμού, Συμεών Ψωμιάδης και Ηλίας Γουζούασης, καθώς και η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του υπουργείου Υγείας της Κύπρου, Ελισάβετ Κωνσταντίνου.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Υγείας Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο προβλέπει την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης των φαρμάκων και σηματοδοτεί την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία σε θέματα αξιολόγησης φαρμάκων, ανταλλαγής επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης και εκπαιδεύσεων, ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών, καθώς και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δύο αρχών προς όφελος της δημόσιας υγείας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν, επίσης, τεχνοκρατικές συναντήσεις μεταξύ στελεχών του ΕΟΦ και των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών της Κύπρου, κατά τις οποίες εξετάστηκαν συγκεκριμένοι τομείς συνεργασίας και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση των δράσεων που απορρέουν από το Μνημόνιο Συνεργασίας.

Η συνεργασία αυτή, αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς φαρμάκων, στη διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της επάρκειας των φαρμακευτικών προϊόντων, και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της προστασίας της δημόσιας υγείας προς όφελος των πολιτών Ελλάδας και Κύπρου.

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