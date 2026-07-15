Η παρατεταμένη χρήση συγκεκριμένων αντισυλληπτικών αυξάνει τον κίνδυνο μηνιγγιώματος 

Snapshot Η παρατεταμένη χρήση (άνω του ενός έτους) αντισυλληπτικών με δεσογεστρέλη και ετονογεστρέλη αυξάνει ελαφρώς τον κίνδυνο μηνιγγιώματος.

Ο συνολικός κίνδυνος εμφάνισης μηνιγγιώματος είναι πολύ χαμηλός, με ένα επιπλέον περιστατικό ανά 67.300 γυναίκες που λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα.

Η χρήση αυτών των φαρμάκων αντενδείκνυται σε γυναίκες με ιστορικό μηνιγγιώματος και πρέπει να διακόπτεται σε περίπτωση διάγνωσης.

Οι γυναίκες που λαμβάνουν δεσογεστρέλη ή ετονογεστρέλη πρέπει να παρακολουθούνται για συμπτώματα όπως αλλαγές στην όραση, απώλεια ακοής, πονοκεφάλους και επιληπτικές κρίσεις. Snapshot powered by AI

Σε νέες συστάσεις συμφώνησε η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου Φαρμακοεπαγρύπνησης (PRAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), στην τελευταία της συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 9 Ιουλίου, σχετικά με τα αντισυλληπτικά που περιέχουν δεσογεστρέλη και ετονογεστρέλη.

Η Επιτροπή ενημερώνει τους επαγγελματίες υγείας για την μικρή αύξηση του κινδύνου μηνιγγιώματος σχετιζόμενου με την τρέχουσα, παρατεταμένη χρήση (άνω του ενός έτους) αντισυλληπτικών φαρμακευτικών προϊόντων δεσογεστρέλης και ετονογεστρέλης. Παρ' ότι ο κίνδυνος αυξάνεται σε άτομα που λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα, συνολικά η πιθανότητα ανάπτυξης μηνιγγιώματος είναι πολύ χαμηλή και η εκτίμηση εμφάνισης ενός επιπλέον μηνιγγιώματος είναι 1 για κάθε 67.300 γυναίκες, που λαμβάνουν τα φάρμακα αυτά.

Τα μηνιγγιώματα είναι όγκοι προστατευτικών μεμβρανών (μήνιγγες) που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Συνήθως, είναι καλοήθεις (μη καρκινικοί) και αναπτύσσονται αργά αλλά, ανάλογα με το μέγεθος ή την θέση τους, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα, επισημαίνει η Επιτροπή.

Η χρήση φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δεσογεστρέλη και ετονογεστρέλη αντενδείκνυται πλέον σε γυναίκες που έχουν μηνιγγίωμα ή είχαν στο παρελθόν. Οι γυναίκες που λαμβάνουν τέτοια φάρμακα θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα που υποδηλώνουν μηνιγγίωμα, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στην όραση, απώλειας ακοής ή εμβοών στα αυτιά, απώλειας όσφρησης, επιδείνωσης πονοκεφάλων, απώλειας μνήμης, επιληπτικών κρίσεων ή αδυναμίας στα χέρια και στα πόδια.

Τα νέα δεδομένα που αξιοποίησε η PRAC προήλθαν από μία εκτενή επιδημιολογική μελέτη στην Γαλλία. Η μελέτη αυτή ανέδειξε μικρή αύξηση του κινδύνου ενδοκρανιακού μηνιγγιώματος σε γυναίκες που λάμβαναν δεσογεστρέλη για έναν χρόνο ή περισσότερο, με τον κίνδυνο αυτόν να αυξάνεται για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης. Επίσης, ο κίνδυνος μπορεί να είναι μεγαλύτερος σε γυναίκες που είχαν λάβει στο παρελθόν προγεστογόνα τα οποία έχουν ήδη σχετιστεί με μηνιγγίωμα (για παράδειγμα κυπροτερόνη, νομεγεστρόλη, μεδροξυπρογεστερόνη και χλωρμαδινόνη). Η πρότερη χρήση προγεστογόνων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν την έναρξη δεσογεστρέλης και ετονογεστρέλης, επισημαίνεται στις συστάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, εάν μία γυναίκα που λαμβάνει δεσογεστρέλη και ετονογεστρέλη διαγνωστεί με μηνιγγίωμα, η χρήση του φαρμάκου πρέπει να διακόπτεται.

Η δεσογεστρέλη και ετονογεστρέλη είναι προγεστογόνα που χρησιμοποιούνται για την αντισύλληψη. Τα φάρμακα που περιέχουν δεσογεστρέλη είναι διαθέσιμα ως από του στόματος δισκία, ενώ τα φάρμακα που περιέχουν ετονογεστρέλη είναι διαθέσιμα ως εμφυτεύματα ή σε συνδυασμό με αιθινυλοιστραδιόλη, ως κολπικοί δακτύλιοι. Οι πληροφορίες προϊόντος για τα φάρμακα αυτά θα επικαιροποιηθούν, για να συμπεριλάβουν το μηνιγγίωμα ως παρενέργεια με συχνότητα «μη γνωστή», μαζί με νέες αντενδείξεις και προειδοποιήσεις.

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