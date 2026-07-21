Συγκροτήθηκε η νέα Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων με πρόεδρο τον Άρη Αγγελή

Ο κ. Αγγελής αναλαμβάνει, επίσης, καθήκοντα συμβούλου του υπουργού Υγείας

Συγκροτήθηκε η νέα Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων με πρόεδρο τον Άρη Αγγελή
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  • Συγκροτήθηκε νέα Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων με πρόεδρο τον Άρη Αγγελή, πρώην γενικό γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας.
  • Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης έως δύο φορές.
  • Ο Άρης Αγγελής αναλαμβάνει επίσης ρόλο συμβούλου του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.
  • Η Επιτροπή περιλαμβάνει ειδικούς από ιατρικούς, νομικούς και οικονομικούς τομείς υγείας με εμπειρία στην αξιολόγηση φαρμάκων και πολιτικών υγείας.
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Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Στη θέση του προέδρου, όπως είχε ανακοινωθεί, βρίσκεται ο μέχρι πρότινος γενικός γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας, Άρης Αγγελής.

Ο κ. Αγγελής, μετά την τριετή του θητεία στη θέση του Γενικού Γραμματέα, αναλαμβάνει τώρα, επίσης, καθήκοντα συμβούλου του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Όπως αναφέρει ο ίδιος, σε ανάρτησή του στα social media, «κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είχα την τιμή να συμβάλω μαζί με εξαιρετικούς συνεργάτες στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και την αναδιοργάνωση εποπτευόμενων φορέων έως την προώθηση της ευρωπαϊκής ατζέντας της χώρας σε κρίσιμα πεδία, όπως η μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας, η Πράξη για τα Κρίσιμα Φάρμακα και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας. Με την ολοκλήρωση ενός μεγάλου μέρους του νομοθετικού και μεταρρυθμιστικού έργου που αποτέλεσε τον πυρήνα της αποστολής της Γενικής Γραμματείας, η μετάβαση σε έναν νέο ρόλο αποτελεί φυσική συνέχεια: από τον σχεδιασμό πολιτικών στην επιχειρησιακή εφαρμογή τους και στη διαμόρφωση των θεσμών που θα τις υπηρετήσουν διαχρονικά».

Η θητεία της νέας Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί έως δύο φορές. Αναλυτικά, τα μέλη της είναι:

  1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Διδάκτωρ Οικονομικών και Πολιτικής Υγείας.
  2. ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΠνευμονολόγοςΦυματιολόγος, Εντατικολόγος, Κλινικός Φαρμακολόγος, Διευθύντρια ΜΕΘ, Γ.Ν. Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».
  3. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δικηγόρος Αθηνών/Νομικός Σύμβουλος (μέλος δικηγορικής εταιρείας), με αποδεδειγμένη επιστημονική εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της αξιολόγησης αναλύσεων κόστους/αποτελεσματικότητας στην Τεχνολογία της Υγείας.
  4. ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Γενικής Ιατρικής-Προληπτικής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ».
  5. ΖΑΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Msc, Phd, Σχολή Επιστημών Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
  6. ΚΟΡΜΕΝΤΖΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, Επιστημονική Συνεργάτης του Ερευνητικού Ινστιτούτου Μυοσκελετικής Ογκολογίας και Χειρουργικής Διάσωσης Μελών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  7. ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α΄ Ε.Σ.Υ., Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, Γ.Ν. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Ογκολογική Μονάδα Παίδων «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ – ΕΛΠΙΔΑ».
  8. ΣΕΡΒΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Παιδιατρικής, Ογκολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ».
  9. ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών και Αξιολόγησης Πολιτικών και Υπηρεσιών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
  10. ΚΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
  11. ΠΡΙΝΕΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Χορήγησης Φαρμάκων της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
  12. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Οικονομολόγος Υγείας.
  13. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ, Οικονομολόγος Υγείας.
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