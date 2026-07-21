Συγκροτήθηκε η νέα Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων με πρόεδρο τον Άρη Αγγελή

Snapshot Συγκροτήθηκε νέα Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων με πρόεδρο τον Άρη Αγγελή, πρώην γενικό γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας.

Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης έως δύο φορές.

Ο Άρης Αγγελής αναλαμβάνει επίσης ρόλο συμβούλου του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Η Επιτροπή περιλαμβάνει ειδικούς από ιατρικούς, νομικούς και οικονομικούς τομείς υγείας με εμπειρία στην αξιολόγηση φαρμάκων και πολιτικών υγείας. Snapshot powered by AI

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Στη θέση του προέδρου, όπως είχε ανακοινωθεί, βρίσκεται ο μέχρι πρότινος γενικός γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας, Άρης Αγγελής.

Ο κ. Αγγελής, μετά την τριετή του θητεία στη θέση του Γενικού Γραμματέα, αναλαμβάνει τώρα, επίσης, καθήκοντα συμβούλου του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Όπως αναφέρει ο ίδιος, σε ανάρτησή του στα social media, «κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είχα την τιμή να συμβάλω μαζί με εξαιρετικούς συνεργάτες στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και την αναδιοργάνωση εποπτευόμενων φορέων έως την προώθηση της ευρωπαϊκής ατζέντας της χώρας σε κρίσιμα πεδία, όπως η μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας, η Πράξη για τα Κρίσιμα Φάρμακα και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας. Με την ολοκλήρωση ενός μεγάλου μέρους του νομοθετικού και μεταρρυθμιστικού έργου που αποτέλεσε τον πυρήνα της αποστολής της Γενικής Γραμματείας, η μετάβαση σε έναν νέο ρόλο αποτελεί φυσική συνέχεια: από τον σχεδιασμό πολιτικών στην επιχειρησιακή εφαρμογή τους και στη διαμόρφωση των θεσμών που θα τις υπηρετήσουν διαχρονικά».

Η θητεία της νέας Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί έως δύο φορές. Αναλυτικά, τα μέλη της είναι: